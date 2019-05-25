Экспресс дня 25 мая. Прогнозы и ставки на хоккей и футбол

На чемпионате мира по хоккею пройдут полуфинальные матчи, а в Германии и Испании состоятся финалы национальных Кубков по футболу.

Россия — Финляндия

Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала

Сборная России пока уверенно выступает на чемпионате мира в Словакии. На групповом этапе подопечные Ильи Воробьева одержали семь побед из семи возможных, притом в каждой встрече их преимущество составляло минимум две шайбы.

В 1/4 финала россияне одолели команду США (4:3), и хотя проблемы в игре наблюдались, в целом команда имеет хороший запас прочности.

Сборная Финляндии на групповом этапе проиграла США (2:3 ОТ) и Германии (2:4), а в четвертьфинале лишь чудом дожала Швецию (5:4 ОТ), которой уступала по ходу встречи 1:3.

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Никто не ждет легкой победы в полуфинале, но мы практически не сомневаемся в победе сборной России в основное время, поэтому берем минимальную фору.

Ставка: победа сборной России с форой -1 за 1.58.

«Лейпциг» — «Бавария»

Футбол. Кубок Германии. Финал

В нынешнем сезоне «Лейпциг» зарекомендовал себя очень крепким коллективом. Недаром «быки» заняли третье место в Бундеслиге и напрямую попали в групповой этап Лиги чемпионов.

В то же время «Бавария» хоть и защитила чемпионский титул, но до последнего тура боролась с дортмундской «Боруссией».

И все же, несмотря на все проблемы, подопечные Нико Ковача являются фаворитами матча в Берлине, где они могут оформить золотой дубль.

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По составу «Бавария», конечно же, сильнее, да и в мотивации ей не откажешь, тем более что этот матч станет прощальным для Франка Рибери и Арьена Роббена. Ставим на мюнхенцев.

Ставка: победа «Баварии» за 1.62.

«Барселона» — «Валенсия»

Футбол. Кубок Испании. Финал

«Барселона», как и «Бавария», провела не самый однозначный сезон. Если в Примере она подтвердила свой статус фаворита, то в Лиге чемпионов провалилась в противостоянии с «Ливерпулем».

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У «Валенсии» тоже все прошло не очень гладко. Да, она заняла четвертое место в чемпионате и все-таки попала в Лигу чемпионов, но в той же Лиге Европы не оказала достойного сопротивления «Арсеналу», проиграв как в гостях, так и дома.

Это говорит о том, что бороться с командами топ-уровня «летучим мышам» пока сложно. Вероятно, «Барселона» должным образом настроиться на игру и сможет завоевать трофей.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.65.

Общий коэффициент — 4.22. 0