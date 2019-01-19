Прогнозы и ставки на футбол 19 января

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур
Футболисты «Ливерпуля» удерживают лидерство в турнирной таблице, но после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) уже не чувствуют той уверенности, что была у них в конце декабря.
Ослабевшая из-за травм команда Юргена Клоппа, как нам кажется, сейчас больше думает не о зрелищности, а о том, как добыть нужный результат.
«Кристал Пэлас» — не самый сильный оппонент, но «красным» все же нужно считаться с тем фактом, что эта команда не потерпела ни одного крупного поражения в сезоне.
В конце декабря «стекольщики» преподнесли сюрприз, в гостях обыграв «Манчестер Сити» (3:2). А в игре с «Челси», например, они пропустили всего один мяч (0:1).
Конечно, «Ливерпуль» обязан побеждать на «Энфилде», но вряд ли преимущество хозяев будет слишком большим.
Ставка: победа «Кристал Пэлас» с форой +2 за 1.82.
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур
После ухода Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед» воспрянул духом. Под руководством Уле Гуннара Сульшера команда не просто одержала пять подряд побед в АПЛ, но и получила шансы финишировать в четверке сильнейших по итогам сезона.
В данных условиях было бы глупо терять очки на своем поле в матче против «Брайтона», переживающего непростые времена.
В семи последних матчах «чайки» одержали всего одну победу, да и ту на своем поле, где они играют значительно лучше.
Ставим на победу «Манчестер Юнайтед», который должен сократить отставание от лидирующей группы.
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой -1 за 1.49.
«Уотфорд» — «Бернли»
Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур
«Уотфорд» в нынешнем сезоне выступает достойно и даже претендует на попадание в еврокубки. Конечно, думать об этом слишком рано, ведь конкуренты находятся на минимальном расстоянии, но все равно данный факт говорит о некой стабильности «шершней».
На своем поле им предстоит принять «Бернли», который после трех кряду побед покинул пределы зоны вылета.
Переоценивать возможности «бордовых» мы не будем, поскольку прекрасно осознаем, с кем они играли в этих последних турах. В матче с «Вест Хэмом» им откровенно повезло (2:0), а «Хаддерсфилд Таун» (2:1) и «Фулхэм» (2:1) изначально считались аутсайдерами.
В футболе может случиться абсолютно все, но нам кажется, что сегодня «Уотфорд» должен набрать три очка.
Ставка: победа «Уотфорда» за 1.65.
Общий коэффициент — 4.47. 0