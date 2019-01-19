Прогнозы и ставки на футбол 19 января

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    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур

    Футболисты «Ливерпуля» удерживают лидерство в турнирной таблице, но после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) уже не чувствуют той уверенности, что была у них в конце декабря.

    Ослабевшая из-за травм команда Юргена Клоппа, как нам кажется, сейчас больше думает не о зрелищности, а о том, как добыть нужный результат.

    «Кристал Пэлас» — не самый сильный оппонент, но «красным» все же нужно считаться с тем фактом, что эта команда не потерпела ни одного крупного поражения в сезоне.

    В конце декабря «стекольщики» преподнесли сюрприз, в гостях обыграв «Манчестер Сити» (3:2). А в игре с «Челси», например, они пропустили всего один мяч (0:1).

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    • Конечно, «Ливерпуль» обязан побеждать на «Энфилде», но вряд ли преимущество хозяев будет слишком большим.

    Ставка: победа «Кристал Пэлас» с форой +2 за 1.82.

    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур

    После ухода Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед» воспрянул духом. Под руководством Уле Гуннара Сульшера команда не просто одержала пять подряд побед в АПЛ, но и получила шансы финишировать в четверке сильнейших по итогам сезона.

    В данных условиях было бы глупо терять очки на своем поле в матче против «Брайтона», переживающего непростые времена.

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    В семи последних матчах «чайки» одержали всего одну победу, да и ту на своем поле, где они играют значительно лучше.

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    • Ставим на победу «Манчестер Юнайтед», который должен сократить отставание от лидирующей группы.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой -1 за 1.49.

    «Уотфорд» — «Бернли»

    Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур

    «Уотфорд» в нынешнем сезоне выступает достойно и даже претендует на попадание в еврокубки. Конечно, думать об этом слишком рано, ведь конкуренты находятся на минимальном расстоянии, но все равно данный факт говорит о некой стабильности «шершней».

    На своем поле им предстоит принять «Бернли», который после трех кряду побед покинул пределы зоны вылета.

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    Переоценивать возможности «бордовых» мы не будем, поскольку прекрасно осознаем, с кем они играли в этих последних турах. В матче с «Вест Хэмом» им откровенно повезло (2:0), а «Хаддерсфилд Таун» (2:1) и «Фулхэм» (2:1) изначально считались аутсайдерами.

    В футболе может случиться абсолютно все, но нам кажется, что сегодня «Уотфорд» должен набрать три очка.

    Ставка: победа «Уотфорда» за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.47. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.47.
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