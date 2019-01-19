Прогнозы и ставки на футбол 19 января

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур

Футболисты «Ливерпуля» удерживают лидерство в турнирной таблице, но после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) уже не чувствуют той уверенности, что была у них в конце декабря.

Ослабевшая из-за травм команда Юргена Клоппа, как нам кажется, сейчас больше думает не о зрелищности, а о том, как добыть нужный результат.

«Кристал Пэлас» — не самый сильный оппонент, но «красным» все же нужно считаться с тем фактом, что эта команда не потерпела ни одного крупного поражения в сезоне.

В конце декабря «стекольщики» преподнесли сюрприз, в гостях обыграв «Манчестер Сити» (3:2). А в игре с «Челси», например, они пропустили всего один мяч (0:1).

Конечно, «Ливерпуль» обязан побеждать на «Энфилде», но вряд ли преимущество хозяев будет слишком большим.

Ставка: победа «Кристал Пэлас» с форой +2 за 1.82.

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур

После ухода Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед» воспрянул духом. Под руководством Уле Гуннара Сульшера команда не просто одержала пять подряд побед в АПЛ, но и получила шансы финишировать в четверке сильнейших по итогам сезона.

В данных условиях было бы глупо терять очки на своем поле в матче против «Брайтона», переживающего непростые времена.

В семи последних матчах «чайки» одержали всего одну победу, да и ту на своем поле, где они играют значительно лучше.

Ставим на победу «Манчестер Юнайтед», который должен сократить отставание от лидирующей группы.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой -1 за 1.49.

«Уотфорд» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии. 23-й тур

«Уотфорд» в нынешнем сезоне выступает достойно и даже претендует на попадание в еврокубки. Конечно, думать об этом слишком рано, ведь конкуренты находятся на минимальном расстоянии, но все равно данный факт говорит о некой стабильности «шершней».

На своем поле им предстоит принять «Бернли», который после трех кряду побед покинул пределы зоны вылета.

Все прогнозы на АПЛ

Переоценивать возможности «бордовых» мы не будем, поскольку прекрасно осознаем, с кем они играли в этих последних турах. В матче с «Вест Хэмом» им откровенно повезло (2:0), а «Хаддерсфилд Таун» (2:1) и «Фулхэм» (2:1) изначально считались аутсайдерами.

В футболе может случиться абсолютно все, но нам кажется, что сегодня «Уотфорд» должен набрать три очка.

Ставка: победа «Уотфорда» за 1.65.

Общий коэффициент — 4.47. 0