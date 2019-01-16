Прогнозы и ставки на футбол 16 января

«Монако» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции. 17-й тур

Монегаски не проигрывают три поединка подряд. В этом отрезки они смогли продвинуться в Кубке Франции и в Кубке лиги, а также сыграть в гостях вничью с «Марселем» (1:1) в поединке чемпионата.

На данный момент у подопечных Анри на счету 14 баллов после 19 поединков Лиги 1, и предпоследнее место в турнирной таблице. Отставание от 18-го «Дижона» составляет три очка.

«Ницца» с 26 пунктами расположилась на восьмой позиции в турнирной таблице Лиги 1. От топ-3 «орлят» отделяет всего лишь четыре балла.

Накануне «гимназисты» обыграли на своей территории «Бордо» (1:0) в рамках чемпионата, и т.о. прервали свою серию из поражений, составляющую три матча.

После подписания ряда качественных футболистов, «Монако» понемногу нащупывает свою игру и поднимается с подвалов турнирной таблицы Лиги 1. Прогнозируем, что они смогут переиграть своих географических соседей.

Ставка: победа «Монако» за 2.33.

«Тулуза» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции. 17-й тур

«Тулуза» после 19 матчей французского первенства расположилась на 14 строке в турнирной таблице, имея на своем счету 21 балл.

За последние пять матчей в Лиге 1 «фиолетово-белые» выиграли две игры при двух поражениях и одной ничьей. В последней игре чемпионата они проиграли на своем поле «Страсбургу» (1:2).

«Ткачи» не могут победить в двух поединках кряду. Сперва они проиграли дома «Страсбургу» (1:2) в матче Кубка лиги, а затем расписали мировую с «Реймсом» (1:1) в чемпионате.

В 19 поединках Лиги 1 «аристократы» набрали 33 балла и занимают третью позицию в турнирной таблице, но им на пятки наступает «Сент-Этьен», который имеет такое же количество очков, но худшую разницу мячей.

«Лион», который может выбыть из топ-3, обязан брать максимум очков в предстоящем поединке. Но немного перестрахуемся и поставим на него с форой.

Ставка: победа «Лиона» с форой 0 за 1.30.

«Сент-Этьен» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции. 17-й тур

«Зеленые» выиграли последние три игры, при этом они сохранили в этих встречах свои ворота на замке. Два из этих поединка пришлись на чемпионат — «Дижон» (3:0) и «Генгам» (1:0), а одна на Кубок (6:0).

«Сент-Этьен» находится на четвертой строке в турнирной таблице Лиги 1, уступая третьему «Лиону» только по дополнительным показателям.

Календарь и таблица Лиги 1

«Марсель» на данный момент имеет 8-матчевую бевыигрышную серию с учетом всех турниров. Последняя их виктория датирована 25 ноябрем 2018 года. В новом году «южане» были выбиты из Кубка представителем низшего дивизиона, а также сыграли вничью в чемпионате с аутсайдером первенства — «Монако» (1:1).

После 18 матчей чемпионата «Марсель» с 28 очками расположился на девятой позиции, отставая от топ-3 на пять пунктов.

Прогнозируем, что «Сент-Этьен» на своем поле не проиграет кризисному «Марселю».

Ставка: 1Х за 1.41.

Общий коэффициент — 4.27. 0