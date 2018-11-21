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    Экспресс дня. «Сочи» не остановит ЦСКА

    Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 21 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 21 ноября
    ЦСКА выиграл 10 матчей кряду
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    ЦСКА — «Сочи»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    «Армейцы» после 29 игр регулярного чемпионата набрали 50 очков и лидируют в Западной конференции, опережая на три балла второй СКА.

    На данный момент у ЦСКА 10-матчевая выигрышная серия. Последний раз столичный клуб проигрывал в чемпионате более месяца тому назад, когда дома уступил «Куньлуню» (3:4).

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    • «Южане» в этой же конференции расположились на шестой позиции, положив в свою копилку 33 очка после 30 проведенных поединков чемпионата.

    «Сочи» выиграл последние три поединка в регулярке. В минувшем игровом дне клуб из Сочи только в серии буллитов одолел «Северсталь» (5:4 Б) в гостях.

    В этом чемпионате оппоненты провели два матча. Обе встречи выиграли «армейцы» по булиттам с одинаковым счетом 2:1 Б.

    Столичная команда набрала фантастический ход и , по всей видимости, одержит 11 победу кряду.

    Ставка: победа ЦСКА за 1.35.

    «Йокерит» — «Авангард»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    «Шуты» расположились на третьей строке в Восточной конференции, уступая только ЦСКА и СКА. В 27 играх регулярки они заработали 41 балл.

    Последние три игры в чемпионате финны выиграли, при чем две из них всухую. В минувшем игровом дне на своем льду они переиграли «Локомотив» (4:3).

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    «Ястребы» после 29 матчей регулярного чемпионата КХЛ идут с 44 очками на второй позиции в Западной конференции, но отстают от первого «Автомобилиста» на девять баллов.

    За последние шесть матчей первенства «Авангард» проиграл один раз при пяти победах. Уступил в домашней встрече московскому «Динамо» (0:4), а в прошлом туре нанес выездное поражение «Торпедо» (4:2).

    Прогнозируем, что в матче этих команд выиграют хозяева, им помогут свои болельщики.

    Ставка: победа «Йокерита» за 2.50.

    «Шахтер» Солигорск — БАТЭ

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. Премьер-лига. 28-й тур

    «Горняки» после 27 матчей расположились на четвертой строке, имея в своем активе 55 баллов. Они отстают от второй позиции на два очка, но провели на игру меньше.

    «Шахтер» за последние три поединка в чемпионате добыл четыре пункта. Сначала в Жодино проиграл «Торпедо» (0:1), затем одолел на своем поле «Витебск» (2:1), а в минувшем туре поделил очки с «Лучом» (1:1) в гостях.

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    В Лиге Европы БАТЭ за два тура до финиша сохраняет неплохие шансы пробиться в плей-офф.

    Прогнозируем, что в этой игре мотивированный «Шахтер», который удачно проводит домашние игры, обыграет немотивированных гостей и поднимется на вторую строчку.

    Ставка: победа «Шахтера» за 2.11.

    Общий коэффициент — 7.12. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 7.12.
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