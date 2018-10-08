ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Горожане» сдержали «Красных»«МанСити» проявил гибкость против устающего «Ливерпуля» Илья КовальчукНХЛ. Первые очки Ковальчука, дебютный гол Свечникова Бенедикт ХеведесОпыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»
  • 13:33
    • «Анжи» обратился к ЦСКА с просьбой поменяться кругами
  • 13:19
    • Названы лучшие игроки пятой недели КХЛ
  • 13:07
    • Матч сборных России и Швеции рассудят арбитры из Италии
  • 11:44
    • Стала известна первая пятерка претендентов на «Золотой мяч»
  • 10:13
    • Свечников признан лучшим игроком матча «Каролины»
  • 09:47
    • Медведев обошел Хачанова в рейтинге ATP
  • 09:28
    • Касаткина, Шарапова и Макарова потеряли позиции в рейтинге WTA
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Баталии в КХЛ и НХЛ

    Прогнозы и ставки на хоккей 8 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на хоккей 8 октября
    «Динамо» отстает от зоны плей-офф на два очка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Динамо Москва» — «Торпедо»

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    В прошлом поединке «Динамо» дома одержало долгожданную победу над «Нефтехимиком» (3:0), прервав серию из пяти подряд поражений. Но в общей сложности в 10 поединках москвичи выиграли лишь трижды и занимают сейчас 10-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.

    Показатель, в котором сильно «Динамо» — это игра в большинстве. Благодаря Кагарлицкому, Шипачеву и компании реализация численного преимущества у бело-голубых составляет 30,4% (4-й результат в КХЛ). Зато в меньшинстве команда вторая с конца (всего 63% надежности), в равных составах по забитым и пропущенным голам москвичи тоже в конце второго десятка.

    Все прогнозы на хоккей

    В прошлом матче «Торпедо» на выезде проиграло «Северстали» (1:2), потерпев свое второе подряд поражение после четырех кряду побед, которые позволили нижегородцам закрепиться в зоне плей-офф Восточной конференции. Игра с «Динамо», к слову, последняя на выезде перед трехматчевой домашней серией.

    Единственную шайбу «Торпедо» в предыдущей игре записал на свой счет защитник Юрий Сергиенко, а Владимир Галузин благодаря ассисту вырвался в единоличные лидеры среди бомбардиров.

    Если брать показатели последних десяти матчей, «Торпедо» фаворит, но «Динамо», наконец, прервало полосу неудач, играет дома, поэтому стоит ждать победы в родных стенах.

    Ставка: победа «Динамо» за 1,79.

    «Бостон» — «Оттава»

    Хоккей. Регулярный чемпионат НХЛ

    «Бостон» нестабильно начал текущий сезон. В первом поединке «Брюинз» были разгромлены «Вашингтоном» (0:7), но затем удалось реабилитироваться, одолев «Баффало» (4:0) в гостях у соперника.

    Стоит отметить, что в первом матче ворота ворота защищал Туукка Раск, но затем его место занял Яро Галак, которому удалось оформить шатаут. Скорее всего, именно он выйдет в старте на домашнюю игру.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    «Оттава» довольно неплохо начала сезон, устроив проблемы «Чикаго». Отобрать два очка не удалось, так как поражение все-таки состоялось в овертайме, но уже через день «Сенаторз» справились с «Торонто» (5:3). Тем не менее, проблем у «Оттавы» хватает, особенно в обороне.

    «Сенаторз» уже имеют одну победу, но при этом «Бостон» выглядит куда надежнее. В последних четырех играх «Брюинз» обыгрывали «Оттаву» в основное время. Ожидаем аналогичный итог и в этот раз.

    Ставка: победа «Бостона» за 1,65.

    «Баффало» — «Вегас»

    Хоккей. Регулярный чемпионат НХЛ

    Для «Баффало» сезон начался разгромом от «Бостона», но накануне «Сейбрз» справились с «Рейнджерс» (3:1), частично исправив огрехи в обороне.

    При этом новички успешно прошли адаптацию, но с атакующим потенциалом есть явные проблемы.

    «Вегас» пока тоже далек от идеала. В первой игре «Голден Найтс» уступили «Филадельфии» (2:5), допустив несколько грубых ошибок в защите.

    Финалист прошлого сезона Кубка Стэнли далее отправился в Миннесоту, где также вполне мог потерять очки, но вырвал два очка по буллитам — 2:1.

    В прошлом сезоне игра в Баффало между «Сейбрз» и «Вегасом» подарила болельщикам всего две шайбы в основное время. У обеих команд нет какой-то невероятной мощи в атаки на данный момент, поэтому не стоит ждать большого количества голов.

    Ставка: тотал меньше 6,5 шайбы за 1,48.

    Общий коэффициент — 4,37. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Анахайм — Детройт
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бенедикт Хеведес
  • Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»
    • 00:51     Юрген Клопп
  • Головная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля»
    • 12:31 04/10/2018     «Спартак» упустил победу в добавленное время
  • Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы
    • 10:55 05/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.37.
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Увеличенный отрыв. «Зенит» устраняет конкурентовСМИ — о победе «сине-бело-голубых» над «Краснодаром» Вчера в 22:380
  • 08:29
    • Российская бобслеистка Сергеева оправдана в допинговом деле
  • 08:13
    • Российские волейболистки обыграли Болгарию на ЧМ
  • 20:51
    • «Локомотив» в меньшинстве вырвал победу у ЦСКА
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. «Локо» выиграл в дерби, «Зенит» обыграл «Краснодар», «Спартак» дожал «Енисей»Обзор матчей десятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 20:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Баталии в КХЛ и НХЛ
  • 4.37
    •
  • 12:01
    • «Бавария» не планирует увольнять Ковача
  • 11:02
    • Нурмагомедов-старший: Тренер Макгрегора провоцировал Хабиба
  • 10:42
    • Бетербиев может провести бой в США или Великобритании
    Алексис Санчес Футбол АПЛ. Чудесное спасение «МЮ», «Мансити», «Ливерпуль» и «Челси» набрали по 20 очковПодробности матчей восьмого тура английской Премьер-лиги Вчера в 20:270
  • 10:22
    • Рахимов: «Ахмат» потерял очки с «Анжи»
  • 09:56
    • Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Тяньцзине
  • 09:14
    • Менеджер Нурмагомедова извинился перед властями штата Невада
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие