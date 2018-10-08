Прогнозы и ставки на хоккей 8 октября

«Динамо» отстает от зоны плей-офф на два очка

«Динамо» отстает от зоны плей-офф на два очка dynamo.ru

«Динамо Москва» — «Торпедо»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

В прошлом поединке «Динамо» дома одержало долгожданную победу над «Нефтехимиком» (3:0), прервав серию из пяти подряд поражений. Но в общей сложности в 10 поединках москвичи выиграли лишь трижды и занимают сейчас 10-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.

Показатель, в котором сильно «Динамо» — это игра в большинстве. Благодаря Кагарлицкому, Шипачеву и компании реализация численного преимущества у бело-голубых составляет 30,4% (4-й результат в КХЛ). Зато в меньшинстве команда вторая с конца (всего 63% надежности), в равных составах по забитым и пропущенным голам москвичи тоже в конце второго десятка.

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В прошлом матче «Торпедо» на выезде проиграло «Северстали» (1:2), потерпев свое второе подряд поражение после четырех кряду побед, которые позволили нижегородцам закрепиться в зоне плей-офф Восточной конференции. Игра с «Динамо», к слову, последняя на выезде перед трехматчевой домашней серией.

Единственную шайбу «Торпедо» в предыдущей игре записал на свой счет защитник Юрий Сергиенко, а Владимир Галузин благодаря ассисту вырвался в единоличные лидеры среди бомбардиров.

Если брать показатели последних десяти матчей, «Торпедо» фаворит, но «Динамо», наконец, прервало полосу неудач, играет дома, поэтому стоит ждать победы в родных стенах.

Ставка: победа «Динамо» за 1,79.

«Бостон» — «Оттава»

Хоккей. Регулярный чемпионат НХЛ

«Бостон» нестабильно начал текущий сезон. В первом поединке «Брюинз» были разгромлены «Вашингтоном» (0:7), но затем удалось реабилитироваться, одолев «Баффало» (4:0) в гостях у соперника.

Стоит отметить, что в первом матче ворота ворота защищал Туукка Раск, но затем его место занял Яро Галак, которому удалось оформить шатаут. Скорее всего, именно он выйдет в старте на домашнюю игру.

«Оттава» довольно неплохо начала сезон, устроив проблемы «Чикаго». Отобрать два очка не удалось, так как поражение все-таки состоялось в овертайме, но уже через день «Сенаторз» справились с «Торонто» (5:3). Тем не менее, проблем у «Оттавы» хватает, особенно в обороне.

«Сенаторз» уже имеют одну победу, но при этом «Бостон» выглядит куда надежнее. В последних четырех играх «Брюинз» обыгрывали «Оттаву» в основное время. Ожидаем аналогичный итог и в этот раз.

Ставка: победа «Бостона» за 1,65.

«Баффало» — «Вегас»

Хоккей. Регулярный чемпионат НХЛ

Для «Баффало» сезон начался разгромом от «Бостона», но накануне «Сейбрз» справились с «Рейнджерс» (3:1), частично исправив огрехи в обороне.

При этом новички успешно прошли адаптацию, но с атакующим потенциалом есть явные проблемы.

«Вегас» пока тоже далек от идеала. В первой игре «Голден Найтс» уступили «Филадельфии» (2:5), допустив несколько грубых ошибок в защите.

Финалист прошлого сезона Кубка Стэнли далее отправился в Миннесоту, где также вполне мог потерять очки, но вырвал два очка по буллитам — 2:1.

В прошлом сезоне игра в Баффало между «Сейбрз» и «Вегасом» подарила болельщикам всего две шайбы в основное время. У обеих команд нет какой-то невероятной мощи в атаки на данный момент, поэтому не стоит ждать большого количества голов.

Ставка: тотал меньше 6,5 шайбы за 1,48.

Общий коэффициент — 4,37. 0