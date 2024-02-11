Джек Херманссон
Турнирное положение: Херманссон не является участником титульной гонки, но по-прежнему числится в ростере лучших средневесов, занимая 11-ю позицию.
Последние бои: за последние 5 поединков у Джека 2 победы и 3 поражения. Скандинав удачно справлялся только с середняками, которых тогда еще не было в рейтинге вроде Эдмена Шахбазяна и Криса Кертиса.
Состояние бойца: после того, как Херманссон пересек отметку в 30 лет, он начал идти на спад. Конкуренции с бойцами из первой десятки рейтинга он уже не выдерживает. У него были поражения от Шона Стрикленда, Марвина Веттори и Романа Долидзе. В нынешних реалиях он выглядит трамплином для более молодых бойцов.
Джо Пайфер
Турнирное положение: Джо Пайффера еще нет в топ-15 среднего дивизиона UFC. Однако статистика предыдущих выступлений в промоушене намекает о том, что уже совсем скоро он сумеет попасть в рейтинг.
Последние матчи: ранее Джо провел в промоушене только 3 поединка, но каждый из них он выиграл досрочно. В дебютном бою в UFC американец нокаутировал в первом раунде Аллена Медовски. Далее он также быстро финишировал в стойке Джеральда Мершарта. В последнем бою Пайферу удалось выиграть сабмишном во втором раунде у Абдула Альхасана.
Состояние бойца: Пайфер — восходящая звезда среднего дивизиона. Трех предыдущих соперников американец, можно сказать, не заметил. У него довольно мощный удар, о чем говорят 8 побед нокаутом при 12-ти выигранных поединков в ММА. Защита в партере у него не на высшем уровне — сабмишном в своей карьере Джо уже проигрывал.
Статистика для ставок
- За последние 5 боев Пайфер 4 раза нокаутировал своих соперников
- Джо Пайффер выиграл предыдущие 7 поединков кряду
- 4 из пяти предыдущих поединков с участием Херманссона доходили до третьего раунда
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном противостоянии, по мнению букмекеров, Джо Пайфер является фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38. На победу Херманссона предлагают сделать ставку за 3.15.
Прогноз: разница между бойцами возрасте в 8 лет явно на руку более молодому Пайферу. Американец продолжает прогрессировать, финишируя всех на своем пути в UFC.
С учетом внушительной ударной мощи Джо и проблем в защите в стойке у Херманссона вероятность нокаута от Пайфера очень велика.
Ставка: победа Джо Пайфера нокаутом за 2.29.