В рамках турнира UFC Vegas 86 11 февраля пройдет поединок Дэна Иге и Андре Фили в полулегком весе. Начало — 5:15 (мск). Иге — Фили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дэн Иге

Турнирное положение: Дэн Иге располагается на 13-й строчке в рейтинге полулегкого дивизиона. Но сейчас даже от попадания в десятку он очень далек.

Последние бои: Дэн за последние 6 встреч потерпел 4 поражения. К своему очередному поединку «50К» подходит после проигрыша единогласным решением судей Брайсу Митчеллу.

Состояние бойца: Дэну сейчас 32 года, и это не тот возраст, в котором можно списывать бойца со счетов. Однако спад Иге начался еще 2021-м. Уже тогда он начал проигрывать всем бойцам из топ-10, включая Эммета, «Корейского зомби», Евлоева и Митчелла. Побеждал Иге Дэймона Джексона и Нэйта Ландвера, которых никогда не было в рейтинге полулегковесов.

Андре Фили

Турнирное положение: Фили не входит в число рейтинговых бойцов в категории до 66 кг. За 10 лет выступлений в промоушене он зарекомендовал себя, как типичного середняка.

Последние бои: за 5 поединков у Андре Фили 2 выигранных встречи и 3 поражения. К этому бою он подходит после победы нокаутом в первом раунде в противостоянии с Лукасом Алмейдой.

Состояние бойца: Фили — базовый ударник с внушительными для полулегкого дивизиона габаритами. Но пользоваться своим преимуществом в росте (180 см) и размахе рук (188 см) в противостояниях с соперниками из топ-15 у него не получается. На протяжении десяти лет карьеры в UFC Андре показывал примерно один и тот же уровень. Он чередовал победы с поражениями и никак не мог выйти на внушительную серию.

Статистика для ставок

Дэн Иге ни разу не проигрывал досрочно в ММА

Лишь один из шести последних поединков с участием Дэна Иге завершился досрочно

Иге выиграл 3 последних поединка у соперников, которых нет в топ-15

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Дэну Иге. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57. На победу Фили можно сделать ставку за 2.47.

Прогноз: внушительный опыт выступлений против топовой оппозиции, невероятная стойкость к восприятию ударов и хорошая статистика в противостояниях с противниками, которые не входят в рейтинг полулегковесов, делают Иге безоговорочным фаворитом в этом бою.

Фили — это типичный середняк. В плане навыков у него нет ни одного преимущества в сравнении с Дэном.

Ставка: победа Дэна Иге за 1.57.