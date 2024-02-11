1-й таймБоруссия Дортмунд — ФрайбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург». Онлайн Тайсон ФьюриФьюри сорвал бой с Усиком в четвертый раз. Украинцу ищут нового соперника Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС
  • 21:31
    • «Сибирь» в овертайме сломила сопротивление «Нефтехимика»
  • 21:18
    • Хачанов уверенно пробился в полуфинал турнира в Марселе
  • 20:45
    • «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» в матче Зимнего кубка РПЛ
  • 20:37
    • Симон победила в спринте на чемпионате мира, весь пьедестал — французский
  • 20:00
    • «Зенит» проиграл «Аль-Райяну» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Сохранит ли Иге место в топ-15 полулегковесов UFC?

    Иге — Фили. Ставка (к. 1.57) и прогноз на ММА, UFC Vegas 86, 11 февраля 2024 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Иге — Фили
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дэн Иге
    В рамках турнира UFC Vegas 86 11 февраля пройдет поединок Дэна Иге и Андре Фили в полулегком весе. Начало — 5:15 (мск). Иге — Фили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дэн Иге

    Турнирное положение: Дэн Иге располагается на 13-й строчке в рейтинге полулегкого дивизиона. Но сейчас даже от попадания в десятку он очень далек.

    Последние бои: Дэн за последние 6 встреч потерпел 4 поражения. К своему очередному поединку «50К» подходит после проигрыша единогласным решением судей Брайсу Митчеллу.

    Состояние бойца: Дэну сейчас 32 года, и это не тот возраст, в котором можно списывать бойца со счетов. Однако спад Иге начался еще 2021-м. Уже тогда он начал проигрывать всем бойцам из топ-10, включая Эммета, «Корейского зомби», Евлоева и Митчелла. Побеждал Иге Дэймона Джексона и Нэйта Ландвера, которых никогда не было в рейтинге полулегковесов.

    Андре Фили

    Турнирное положение: Фили не входит в число рейтинговых бойцов в категории до 66 кг. За 10 лет выступлений в промоушене он зарекомендовал себя, как типичного середняка.

    Последние бои: за 5 поединков у Андре Фили 2 выигранных встречи и 3 поражения. К этому бою он подходит после победы нокаутом в первом раунде в противостоянии с Лукасом Алмейдой.

  • Перейра испугался Анкалаева. Чемпион думает сбежать от Магомеда в средний вес
  • Перейра готов драться с кем угодно кроме Анкалаева, бразилец не хочет терять свой титул
  • 03/02/2024

    • Состояние бойца: Фили — базовый ударник с внушительными для полулегкого дивизиона габаритами. Но пользоваться своим преимуществом в росте (180 см) и размахе рук (188 см) в противостояниях с соперниками из топ-15 у него не получается. На протяжении десяти лет карьеры в UFC Андре показывал примерно один и тот же уровень. Он чередовал победы с поражениями и никак не мог выйти на внушительную серию.

    Статистика для ставок

    • Дэн Иге ни разу не проигрывал досрочно в ММА

    • Лишь один из шести последних поединков с участием Дэна Иге завершился досрочно

    • Иге выиграл 3 последних поединка у соперников, которых нет в топ-15

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Дэну Иге. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57. На победу Фили можно сделать ставку за 2.47.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: внушительный опыт выступлений против топовой оппозиции, невероятная стойкость к восприятию ударов и хорошая статистика в противостояниях с противниками, которые не входят в рейтинг полулегковесов, делают Иге безоговорочным фаворитом в этом бою.

    Фили — это типичный середняк. В плане навыков у него нет ни одного преимущества в сравнении с Дэном.

    Ставка: победа Дэна Иге за 1.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Комо — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салернитана — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.86
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кадис — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гончаров — Вязигин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Сент-Патрикс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Эштрела — Портимоненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Иге — Фили: прогноз, ставка (1.57), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Иге место в топ-15 полулегковесов UFC?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры