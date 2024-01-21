21 января состоится бой в рамках турнира UFC 297 между Нилом Мэгни и Майком Мэллотом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:15 мск. Мэгни — Мэллот: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Нил Мэгни

Мэгни занимает 13-ю позицию в ростере полусреднего дивизиона UFC. Но уже на протяжении нескольких лет американец не может демонстрировать стабильные выступления.

Он регулярно чередует победы с поражениями, о чем говорит его статистика в 4 выигрыша и 4 проигрыша в последних восьми боях.

В своем предыдущем поединке Нил единогласным решением уступил Иэну Гэрри. Теперь ветерану остается полагаться только на свой опыт и ожидать возможности для контратаки, но не более.

У американца есть проблема абсолютно на всех этажах. Он не выдерживает прессинга в стойке, что наглядно показал бой с Гэрри, а также проигрывает высококлассным грэпплерам вроде Бернса.

Майк Мэллот

Канадский боец дебютировал в UFC в сентябре 2022 года. За это время Мэллот провел 3 поединка и в каждом из них победил своих соперников досрочно.

Уровень предыдущий оппозиции был далеко не самый высокий — Микки Галл, Йоан Ланнес и Адам Фугитт. Однако 3 досрочных побед кряду говорят о том, что Майк готов попробовать себя в противостояниях с соперниками из топ-15.

Канадец уже зарекомендовал себя в качестве универсального бойца. На его счету 4 победы нокаутом и 5 выигранных поединков сабмишнами в ММА.

Также Майк очень опасен в стартовой пятиминутке. За всю карьеру он одержал 8 побед в первом раунде. Да и большинство своих поединков канадец выиграл досрочно.

Прогноз и ставка

Майк Мэллот, по мнению букмекеров, является фаворитом в этом бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.28. На успех Мэгни предлагают сделать ставку за 3.85.

Канадец в отличие от грядущего оппонента с каждым поединком только прибавляет. Он сильнее физически и более вариативен в тактическом плане.

В этом поединке Майк, как и всегда, активно пойдет вперед в погоне за финишем. Ввиду посредственной формы 36-летнего возраста и проблем на всех этажах, Мэгни рискует не дожить до судейского решения. Ставка: досрочная победа Майка Мэллота за 1.66.