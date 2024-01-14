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    Продлит ли Манель Кап свою победную серию?

    Кап — Николау. Ставка (к. 3.15) и прогноз на бой, UFC Vegas 84, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кап — Николау
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    Манель Кап
    14 января состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 84 между Манелем Капом и Матеусом Николау в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 05:15 мск. Кап — Николау: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Манель Кап

    Кап сейчас занимает шестую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Последним соперником португальца был дебютант UFC Филипе Дос Сантос, которого он одолел единогласным решением судей.

    К очередному бою Кап подходит на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последний раз португалец уступал 3 года назад тому самому Николау, с которым ему предстоит подраться вновь — тогда португалец проиграл единогласным решением.

    В своих поединках Манель предпочитает драться в стойке. Он техничный и тактически грамотный боец с неплохой защитой от тейкдаунов.

    Единственное, что смущает в текущей форме Капа — это уровень его предыдущей позиции. 3 из четырех недавних его соперника были далеки от попадания в топ-15.

    Матеус Николау

    Николау занимает пятую позицию в ростере наилегчайшего дивизиона. Перед реваншем с португальцем Матеус уступил нокаутом в первом раунде Брэндону Ройвалу.

    Но до поражения от недавнего претендента на титул бразилец выиграл в UFC все предыдущие 4 поединка, причем сделал это в противостояниях с рейтинговыми оппонентами.

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    • Отличительной особенностью Николау является его ударная мощь. Для бойца весом в 57 кг он обладает внушительной силой.

    6 из девяти побед бразильца в профессиональной карьере закончились досрочно в его пользу. В сравнении с Капом Николау опасен не только в стойке, но и на земле.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является Манель Кап. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38. На успех Николау предлагают сделать ставку за 3.15.

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    Несмотря на предыдущее досрочное поражение, класс бразильца гораздо выше, нежели у его грядущего оппонента. Ранее он всегда выходил победителем из противостояний с бойцами топ-15 в отличии от Капа.

    Плюс ко всему, Николау в октагоне выглядит более разносторонним и универсальным. Вполне вероятно, что их реванш закончится точно также, как и первый бой — триумфом бразильца. Ставка: победа Матеуса Николау за 3.15.

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    Кап — Николау: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Продлит ли Манель Кап свою победную серию?
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