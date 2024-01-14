Манель Кап
Кап сейчас занимает шестую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Последним соперником португальца был дебютант UFC Филипе Дос Сантос, которого он одолел единогласным решением судей.
К очередному бою Кап подходит на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последний раз португалец уступал 3 года назад тому самому Николау, с которым ему предстоит подраться вновь — тогда португалец проиграл единогласным решением.
В своих поединках Манель предпочитает драться в стойке. Он техничный и тактически грамотный боец с неплохой защитой от тейкдаунов.
Единственное, что смущает в текущей форме Капа — это уровень его предыдущей позиции. 3 из четырех недавних его соперника были далеки от попадания в топ-15.
Матеус Николау
Николау занимает пятую позицию в ростере наилегчайшего дивизиона. Перед реваншем с португальцем Матеус уступил нокаутом в первом раунде Брэндону Ройвалу.
Но до поражения от недавнего претендента на титул бразилец выиграл в UFC все предыдущие 4 поединка, причем сделал это в противостояниях с рейтинговыми оппонентами.
Отличительной особенностью Николау является его ударная мощь. Для бойца весом в 57 кг он обладает внушительной силой.
6 из девяти побед бразильца в профессиональной карьере закончились досрочно в его пользу. В сравнении с Капом Николау опасен не только в стойке, но и на земле.
Прогноз и ставка
По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является Манель Кап. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38. На успех Николау предлагают сделать ставку за 3.15.
Несмотря на предыдущее досрочное поражение, класс бразильца гораздо выше, нежели у его грядущего оппонента. Ранее он всегда выходил победителем из противостояний с бойцами топ-15 в отличии от Капа.
Плюс ко всему, Николау в октагоне выглядит более разносторонним и универсальным. Вполне вероятно, что их реванш закончится точно также, как и первый бой — триумфом бразильца. Ставка: победа Матеуса Николау за 3.15.