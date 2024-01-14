14 января состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 84 между Манелем Капом и Матеусом Николау в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 05:15 мск. Кап — Николау: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Манель Кап

Кап сейчас занимает шестую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Последним соперником португальца был дебютант UFC Филипе Дос Сантос, которого он одолел единогласным решением судей.

К очередному бою Кап подходит на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последний раз португалец уступал 3 года назад тому самому Николау, с которым ему предстоит подраться вновь — тогда португалец проиграл единогласным решением.

В своих поединках Манель предпочитает драться в стойке. Он техничный и тактически грамотный боец с неплохой защитой от тейкдаунов.

Единственное, что смущает в текущей форме Капа — это уровень его предыдущей позиции. 3 из четырех недавних его соперника были далеки от попадания в топ-15.

Матеус Николау

Николау занимает пятую позицию в ростере наилегчайшего дивизиона. Перед реваншем с португальцем Матеус уступил нокаутом в первом раунде Брэндону Ройвалу.

Но до поражения от недавнего претендента на титул бразилец выиграл в UFC все предыдущие 4 поединка, причем сделал это в противостояниях с рейтинговыми оппонентами.

Отличительной особенностью Николау является его ударная мощь. Для бойца весом в 57 кг он обладает внушительной силой.

6 из девяти побед бразильца в профессиональной карьере закончились досрочно в его пользу. В сравнении с Капом Николау опасен не только в стойке, но и на земле.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является Манель Кап. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38. На успех Николау предлагают сделать ставку за 3.15.

Несмотря на предыдущее досрочное поражение, класс бразильца гораздо выше, нежели у его грядущего оппонента. Ранее он всегда выходил победителем из противостояний с бойцами топ-15 в отличии от Капа.

Плюс ко всему, Николау в октагоне выглядит более разносторонним и универсальным. Вполне вероятно, что их реванш закончится точно также, как и первый бой — триумфом бразильца. Ставка: победа Матеуса Николау за 3.15.