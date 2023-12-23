23 декабря состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Арсланбеком Махмудовым и Агитом Кабайелом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 17:00 мск. Махмудов — Кабайел: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Арсланбек Махмудов

Арсланбек является третьим номером в рейтинге тяжеловесов по версии WBC. К очередному противостоянию россиянин подходит после победы нокаутом в первом раунде над Джуниором Райтом.

Махмудов в своей профессиональной карьере еще никому не проигрывал. У него 18 побед, 17 из которых были достигнуты нокаутом.

Единственный соперник, доживший с россиянином до решения судей — бывший претендент на титул чемпиона мира Карлос Такам.

Причем трех предыдущих оппонентов Махмудов и вовсе удосрочил до начала экватора встречи. Арсланбек сейчас пребывает в пиковой форме, о чем наглядно говорит статистика его побед нокаутами.

Агит Кабайел

Агита нет в топ-15 в тяжелой весовой категории ни по одной из версий. Немец ранее дрался за второстепенные титулы с далеко не самыми сильными оппонентами.

Он является чемпионом Европы в тяжелом весе, а также обладателем пояса WBA Continental. В предыдущем поединке Кабайел финишировал Агрона Смакичи в третьем раунде.

А самая большая победа в карьере у немца была достигнута в ноябре 2017 года в противостоянии с Дереком Чисорой. Тогда Кабайел одолел бывшего претендента на титул по версии WBC по очкам.

Как и Арсланбек Махмудов, Агит еще никому не проигрывал на профессиональном ринге. На его счету 23 победы, 15 из которых были достигнуты нокаутами.

Прогноз и ставка

В данном противостоянии букмекеры считают Арсланбека Махмудова явным фаворитом и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.09. На успех Кабайела можно поставить за 7.80.

Немец хоть и является непобежденным боксером, но с соперниками такого уровня ранее не сталкивался. Арсланбек сходу завладеет инициативой и будет давить на Агита.

Шансов на успех у Кабайела крайне мало. Он способен оказать конкуренцию Махмудову в первой половине встречи, но далее просядет функционально и будет нокаутирован. Ставка: тотал больше 6,5 за 1.85.