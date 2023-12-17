17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:10 мск. Рахмонов — Томпсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Шавкат Рахмонов

Рахмонов занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. В предыдущем бою казахстанский боец одолел удушающим приемом в третьем раунде Джеффа Нила.

Шавкат идет в UFC на серии из пяти досрочных побед кряду. «Номад» силен как в стойке, так и на земле, но борьба все же преобладает над ударными навыками.

4 из пяти боев в UFC Рахмонов выиграл сабмишнами. В каждом своем поединке Шавкат нацелен только на досрочный финиш. 8 из 17-ти побед в его карьере были достигнуты уже в первом раунде.

Единственная проблема Рахмонова — это защита от ударов в стойке. Нередко его желание зарубиться с соперником на ближней дистанции приводит к стоячим нокдаунам.

Стивен Томпсон

Стивен сейчас числится шестым номером ростера полусредневесов. К очередному противостоянию бывший претендент на титул подходит после победы техническим нокаутом над Кевином Холлэндом.

У «Вандербоя» 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти боях. Он уступил Мухаммаду и Бернсу, но помимо того же Холлэнда сумел выиграть у Люке и Нила.

На протяжении всей своей карьеры Томпсон отличался яркой ударной техникой. Главным оружием американца являются хай-кики и удары ногами с разворота в область печени.

У Стивена 6 побед нокаутом в карьере и 5 из них были достигнуты в первом раунде. Можно также отметить и хорошую защиту от ударов в стойке — пропускает не более трех акцентированных ударов в среднем за минуту.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры видят Шавката Рахмонова явным фаворитом. На победу казахстанца можно сделать ставку за 1.15, а на успех Томпсона предлагают коэффициент 6.00.

Главный минус Стивена — это его сорокалетний возраст. Ввиду своего невероятного опыта он способен оказать конкуренцию Рахмонову в стойке. Но вот в партере Шавкат гораздо сильнее.

«Номаду» не составит труда перевести на землю базового ударника. Возможно, ему хватит для успеха даже одного удачного тейкдауна. Ставка: досрочная победа Шавката Рахмонова за 1.40.