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    Сохранит ли Рахмонов статус непобежденного?

    Рахмонов — Томпсон. Ставка (к. 1.40) и прогноз на бой, UFC 296, 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рахмонов — Томпсон
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    Шавкат Рахмонов
    17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:10 мск. Рахмонов — Томпсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Шавкат Рахмонов

    Рахмонов занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. В предыдущем бою казахстанский боец одолел удушающим приемом в третьем раунде Джеффа Нила.

    Шавкат идет в UFC на серии из пяти досрочных побед кряду. «Номад» силен как в стойке, так и на земле, но борьба все же преобладает над ударными навыками.

    4 из пяти боев в UFC Рахмонов выиграл сабмишнами. В каждом своем поединке Шавкат нацелен только на досрочный финиш. 8 из 17-ти побед в его карьере были достигнуты уже в первом раунде.

    Единственная проблема Рахмонова — это защита от ударов в стойке. Нередко его желание зарубиться с соперником на ближней дистанции приводит к стоячим нокдаунам.

    Стивен Томпсон

    Стивен сейчас числится шестым номером ростера полусредневесов. К очередному противостоянию бывший претендент на титул подходит после победы техническим нокаутом над Кевином Холлэндом.

    У «Вандербоя» 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти боях. Он уступил Мухаммаду и Бернсу, но помимо того же Холлэнда сумел выиграть у Люке и Нила.

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    • На протяжении всей своей карьеры Томпсон отличался яркой ударной техникой. Главным оружием американца являются хай-кики и удары ногами с разворота в область печени.

    У Стивена 6 побед нокаутом в карьере и 5 из них были достигнуты в первом раунде. Можно также отметить и хорошую защиту от ударов в стойке — пропускает не более трех акцентированных ударов в среднем за минуту.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры видят Шавката Рахмонова явным фаворитом. На победу казахстанца можно сделать ставку за 1.15, а на успех Томпсона предлагают коэффициент 6.00.

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    Главный минус Стивена — это его сорокалетний возраст. Ввиду своего невероятного опыта он способен оказать конкуренцию Рахмонову в стойке. Но вот в партере Шавкат гораздо сильнее.

    «Номаду» не составит труда перевести на землю базового ударника. Возможно, ему хватит для успеха даже одного удачного тейкдауна. Ставка: досрочная победа Шавката Рахмонова за 1.40.

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    Рахмонов — Томпсон: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Рахмонов статус непобежденного?
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