Ядонг прошел Гутьерреса, Раунтри финишировал Смита. Обзор карда UFC Shanghai

В ночь с 9 на 10 декабря состоялся турнир UFC Shanghai. В главном бою вечера встретились Сонг Ядонг и Гутьеррес

Результаты боев предварительного карда

1. Райен Дос Сантос в женском минимальном весе уступила раздельным решением Талите Аленкар

2. Татсуро Таира в наилегчайшем дивизионе нокаутировал во втором раунде Карлоса Эрнандеса

3. Стефани Эггер в женском легчайшем весе уступила единогласным решением Луане Сантос

4. Стив Гарсия в легком дивизионе нокаутировал во втором раунде Мелькуизаэля Косту

5. Хьюн Сунг Парк в наилегчайшем весе выиграл нокаутом во втором раунде у Шэннона Росса

6. Синг Кинан в полусреднем дивизионе уступил единогласным решением Кевину Джуссету

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 83: Ядонг vs Гутиеррез

Бои основного карда

Основной кард турнира в Шанхае открывал поединок в среднем весе с участием Андре Муниза и Чен Ен Пака. Уже в самом начале встречи бойцы решили выяснить, чья борьба лучше.

Бразилец провел пару успешных тейкдаунов. Но Пак быстро вставал на ноги, а в конце стартового отрезка сам стянул соперника вниз и немного поработал первым номером. После перерыва Муниз вновь пошел в ноги противнику.

Ему удалось занять на земле выгодную позицию сверху, но кроме контроля он больше ничего не предложил бойцу из Кореи. Заключительный отрезок прошел также, как и предыдущие, в борьбе. Но на этот раз Муниз сумел своими ударами нанести Чен Ену несколько сечек на лице.

Концовка однозначно осталась за бразильцем, но мнение судей разделилось. Первый рефери отдал поединок корейцу, а двое других остались на стороне Муниза. Таким образом, раздельным решением Андре одержал победу в данной встрече.

Тим Эллиот и Су Мудаэрджи globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках наилегчайшего дивизиона вышли Тим Эллиот и Су Мудаэрджи, 10-й и 11-й номера рейтинга. Американский ветеран сразу же начал искать момент для тейкдауна.

Он заходил на ближнюю дистанцию практически без ударов и слишком много попаданий со стороны оппонента съедал лицом. В одном из эпизодов Мудаэрджи даже удалось потрясти своего противника.

Однако Эллиот устоял на ногах и далее провел удачный тейкдаун. После перевода американец мгновенно занял позицию в боковом контроле. Далее Тим закинул руку на шею своего соперника и провел удачную гильотину.

Американец, несмотря на то, что вышел на этот поединок на коротком уведомлении, одержал быструю победу в первом раунде и закрыл предыдущее досрочное поражение от Мухаммада Мокаева на турнире в Абу-Даби.

В легком весе состоялся поединок с участием Насрата Хакпараста и Джейми Малларки. Австралиец сразу занял центр октагона и попытался поработать первым номером.

У него неплохо получалось держать дистанцию. Вдобавок, от Джейми залетело несколько плотных ударов по корпусу марокканца. Однако Насрат довольно быстро сумел сблизиться с противником.

Его серия из джебов и кроссов отправила оппонента во флэш-нокдаун. Малларки тут же поднялся на ноги, но Хакпараст не позволил ему прийти в себя. Марокканец пробил мощным боковым в голову и его оппонент рухнул на настил.

Судье пришлось остановить поединок на отметке в одну минуту и 51 секунду. Для Насрата Хакпараста эта победа стала уже третьей кряду. А Малларки потерпел третье досрочное поражение в промоушене.

Раунтри и Ядонг оправдали статус фаворитов

Энтони Смит и Халил Раунтри globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полутяжелом весе встретились Энтони Смит и Халил Раунтри, 8-й и 11-й номера рейтинга. Изначально в этом поединке должен был принимать участие Азамат Мурзаканов.

Однако за полторы недели до начала турнира россиянин получил травму, а заменить его на коротком уведомлений согласился Энтони Смит. Отсутствие подготовки явно сказалось на физических кондициях бывшего претендента на титул.

Энтони давил на Раунтри с первых секунд поединка, но работа вторым номером была Халилу только на руку. «Львиное сердце» слишком много пропускал, а к концу пятиминутки и вовсе побывал в нокдауне.

В стойке Энтони полностью проигрывал своему сопернику. После перерыва он попытался стянуть Раунтри вниз, но безуспешно. Халил продемонстрировал эталонную защиту от тейкдаунов и далее начал разбивать противника.

Смиту пришлось выживать под градом ударов до конца отрезка. На третий раунд сил у Энтони уже не осталось. Он шел вперед с опущенными руками, за что и поплатился. Апперкот с правой и левый боковой в челюсть принесли Раунтри победу нокаутом.

Благодаря очередному яркому финишу, Халил вышел на серию из пяти выигранных поединков кряду. При такой форме в следующем бою он вполне может рассчитывать на соперника уже из первой пятерки рейтинга.

В главном событии вечера в рамках легчайшего дивизиона встретились 7-й и 15-й номера ростера Сонг Ядонг и Крис Гутьеррес. Первый раунд их противостояния получился максимально скучным.

Бойцы держали друг друга на дальней дистанции и в большинстве случаев лишь обозначали удары. После перерыва Гутьеррес неожиданно пошел вперед и пару раз неплохо попал на фронт-киком.

Однако Ядонг сразу же перевел противника вниз и перехватил инициативу. Сонг монотонно разбивал своего соперника на всех этажах, а в четвертом раунде сумел отправить его в нокдаун.

Все оставшееся время Гутьеррес думал только о защите. Чтобы закрепить свой успех, в заключительной пятиминутке Ядонг провел удачный тейкдаун и контролировал оппонента вплоть до конца поединка.

Китаец не спешил форсировать события. Он просто залеживал Гутьерреса на земле, работая на очки. Но даже этого Сонгу оказалось достаточно для победы. Все трое судей единогласно отдали поединок китайскому бойцу.

Сонг сохранил седьмую позицию в рейтинге, а сразу же по окончании встречи бросил вызов бывшему чемпиону легчайшего дивизиона Петру Яну.