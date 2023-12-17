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    Защитит ли Пантожа титул в бою с Ройвалом?

    Пантожа — Ройвал. Ставка (к. 1.50) и прогноз на бой, UFC 296, 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пантожа — Ройвал
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    Александре Пантожа
    17 декабря состоится титульный бой в рамках турнира UFC 296 между Александре Пантожей и Брэндоном Ройвалом в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 07:40 мск. Пантожа — Ройвал: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Александре Пантожа

    Александре Пантожа в предыдущем своем бою отобрал пояс у Брэндона Морено, победив его раздельным решением судей.

    К очередному поединку бразилец подходит на серии из четырех выигрышей кряду. Того же Ройвала он одолел 2 года назад сабмишном во втором раунде.

    Стилистически Пантожа является представителем БЖЖ. На его счету 9 побед болевыми и удушающими приемами в профессиональной карьере. Также бразилец крайне опасен в стартовом раунде.

    На его счету есть 6 досрочных побед в первом отрезке. Помимо неплохих борцовских навыков стоит отметить и высокую точность ударов. 63% попаданий со стороны Пантожи регулярно доходят до головы соперника.

    Брэндон Ройвал

    Брэндон является вторым номером рейтинга в наилегчайшем дивизионе UFC. У него 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти боях.

    Выйти на титульник у него получилось благодаря нокауту в поединке с Матеусом Николау. Ройвал является универсальным бойцом. Как и у Пантожи, у него 9 побед сабмишном в профессиональной карьере.

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    • Но вот в стойке у претендента на титул показатели гораздо хуже, чем у чемпиона. Слишком много ударов Брэндон выбрасывает внекуда, отсюда и низкая точность.

    Лишь 37% его акцентированных попаданий доходят до цели. Да и в стойке пропускает Брэндон многовато. Тому же Морено очень легко удалось нокаутировать Ройвала.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры видят фаворитом Александре Пантожу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50. На победу Ройвала предлагают делать ставку за 2.66.

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    Предыдущий поединок этих парней показал, что между ними довольно большая разница в классе. Плюс ко всему, Пантожа сейчас на пике, а значит Ройвала ждет очередной тяжелейший бой.

    Он проигрывает обладателю пояса практически по всем значимым показателям. Бразилец будет разбивать Ройвала на протяжении всей дистанции или же просто финиширует его при первом удобном моменте. Ставка: победа Александре Пантожи за 1.50.

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    Пантожа — Ройвал: прогноз, ставка (1.50), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Защитит ли Пантожа титул в бою с Ройвалом?
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