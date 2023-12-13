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    Долгожданный бой Эдвардса и Ковингтона, первая защита Пантожи. Анонс карда UFC 296

    Последний номерной кард уходящего года перенасыщен звездами: Эдвардс, Ковингтон, Пантожа и Фергюсон пообещали устроить шоу.

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    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон
    17 декабря состоится турнир UFC 296. В главном событии вечера подерутся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон

    Бои предварительного карда

    1. Рэнди Браун в полусреднем весе встретится с Муслимом Салиховым

    2. Шамиль Газиев в тяжелом дивизионе подерется с Мартином Будайем

    3. Андре Фили в полулегком весе сразится с Лукасом Алмейдой

    4. Тагир Уланбеков в наилегчайшем весе проведет бой с Коди Дарденом

    5. Алонзо Менифилд в полутяжелом весе встретится с Дастином Джейкоби

    6. Кейси О’Нилл в женском наилегчайшем дивизионе сразится с Ариане Липски

    7. Коди Гарбрандт в легчайшем весе проведет бой против Брайана Келлехера

    8. Ирен Алдана в женском легчайшем дивизионе подерется против Кэрол Росы

    9. Джош Эммет в полулегком весе проведет бой с Брайсом Митчеллом

    UFC 296: Обратный отсчет — Эдвардс vs Ковингтон

    Бои основного карда

    Основной кард турнира открывает поединок в полусреднем весе с участием Висенте Люке и Иэна Гэрри. Парни являются соседями по дивизиону, занимая девятую и десятую позиции в рейтинге.

    Висенте — очень опытный боец, дерущийся в UFC с 2015 года. На протяжении последних трех лет он пребывает в первой десятке рейтинга, но никак не может продвинуться вверх. Его серия из четырех побед кряду внезапно сменилась двумя поражениями от Нила и Мухаммада.

    Люке давно никого не побеждал из числа прямых конкурентов. Несмотря на весь свой универсализм, ему удавалось конкурировать лишь с ветеранами вроде Вудли или того же Дос Аньоса, которого он одолел в предыдущем бою.

    Гэрри является восходящей звездой полусреднего дивизиона. Он легко прошел в предыдущем поединке возрастного Мэгни, а ранее выиграл все 5 встреч в UFC без особых проблем.

    В стойке ирландец предпочтительнее грядущего соперника. Если получится сдержать натиск Люке в партере, то есть отличная возможность продлить свою серию и упрочить позиции в рейтинге.

    Пэдди Пимблетт
    globallookpress.com

    Следующими в октагон в рамках легкого веса выйдут Тони Фергюсон и Пэдди Пимблетт. В более молодые годы «Эль-Кукуй» наводил ужас на весь дивизион. Но в преддверии очередного боя c Пэдди у Тони серия из шести поражений кряду.

    В предыдущем поединке «Эль-кукуй» досрочно уступил такому же ветерану, как и он сам, Бобби Грину. В плане навыков и опыта между Фергюсоном и Пимблетом огромная пропасть.

    Но Пэдди моложе и находится в более лучшей форме. Даже несмотря на то, что его предыдущее выступление против Джареда Гордона было не очень убедительным, Пимблетт в противостоянии с Фергюсоном явный фаворит.

    У британца серьезное преимущество в скорости, поэтому на руках у Фергюсона перебить своего оппонента точно не получится. Пожалуй, бывшему временному чемпиону поможет в клетке только чудо.

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    • Еще один поединок основного карда пройдет в рамках полусреднего дивизиона с участием Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона, пятого и шестого номеров рейтинга. Казахстанский боец ранее не потерпел ни единого поражения в карьере и все свои предыдущие поединки выиграл досрочно.

    Последним, кого удосрочил «Номад», был Джефф Нил — победа сабмишном в третьем раунде. Рахмонов очень силен в партере и не против зарубиться в стойке на ближней дистанции.

    Но вот защита от ударов у восходящей звезды полусредневесов далеко не самая лучшая. Тот же Нил пару раз за поединок сумел потрясти его, а Томпсон бьет гораздо сильнее. Стивену уже 40, однако возраст не мешает ему оставаться в числе сильнейших.

    В предыдущем бою он довольно легко расправился с Кевином Холландом. Невероятный арсенал приемов в стойке от «Вандербоя» является неплохим подспорьем в противостоянии с Рахмоновым.

    Для Ройвала и Ковингтона это последний шанс стать чемпионом

    Александр Пантожа
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в наилегчайшем дивизионе подерутся за титул Александре Пантожа и Брэндон Ройвал. Бразилец в предыдущем своем поединке отобрал пояс у Брэндона Морено, выиграв у него раздельным решением судей.

    Тогда Пантожа продемонстрировал настоящую волю к победе. Он не стеснялся рубиться с мексиканцем в стойке, а также несколько раз мог удосрочить Морено на земле. Текущая физическая форма действующего чемпиона явно предпочтительнее, чем у претендента.

    Назначение Ройвала на титульный поединок это стечение обстоятельств, но не более. В предыдущем бою он нокаутировал Маттеуса Николау, но ранее побеждал только ветеранов и сбитых летчиков вроде Шнелла с Бонторином.

    Тем же Морено и Пантоже Брэндон уступил досрочно 3 года назад. Едва ли у Ройвала есть какие-либо преимущества перед обладателем титула. В борьбе он хуже не только Пантожи, но и всех представителей первой пятерки рейтинга.

    Сможет ли он перебить Александре в стойке на дистанции тоже большой вопрос. Ройвалу больше ничего не остается, как сблизиться с чемпионом, и попытаться зарубиться с ним в надежде на победу нокаутом.

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  • 08/12/2023

    • В главном событии вечера в рамках титульного поединка в полусреднем весе Леон Эдвардс подерется с Колби Ковингтоном, третьим номером рейтинга. Ранее британцу удалось сделать, то чего не получилось у «Хаоса».

    Эдвардс в двух последних поединках выиграл у Камару Усмана, тогда как Ковингтон в обеих титульных встречах проиграл ему. Сейчас Леон пребывает в пиковой форме и об этом говорит его серия из 11-ти побед кряду.

    Колби в этом бою будет крайне тяжело, особенно с учетом того, что он не дрался уже 21 месяц. Побед над топовыми соперниками у «Хаоса» не было очень давно. В последнем бою в марте 2021-го он по очкам выиграл у увядающего Хорхе Масвидаля.

    Но также залеживать на земле Леона Эдвардса у Ковингтона не получится. У «Рокки» прекрасная защита от тейкдаунов и даже Камару Усман недавнем их поединке сумел перевести англичанина на землю только один раз.

    Все эти факторы в совокупности играют на руку действующему чемпиону. Эдвардс более разносторонний и креативный боец. У него есть все для победы над Ковингтоном в грядущем поединке.

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