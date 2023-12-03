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    Ворвется ли Гастелум в топ-10 полусредневесов UFC?

    Брэди — Гастелум. Ставка (к. 4.90) и прогноз на бой, UFC Austin, 3 декабря 2023 года

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    Келвин Гастелум
    3 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Шоном Брэди и Келвином Гастелумом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Брэди — Гастелум: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Шон Брэди

    Брэди занимает девятую позицию в рейтинге полусредневесов. Шон начал свой путь в промоушене с шести побед кряду, благодаря чему ему и удалось попасть в топ-10.

    Однако бой с Белалом Мухаммадом показал, что до статуса звезды ему еще далеко. Всему виной — плохая защита от ударов. Тот же Мухаммад, не обладающий внушительной мощью, сумел нокаутировать американца во втором раунде.

    Стилистически Брэди является борцом. У него 50% успешных тейкдаунов и 55% заблокированных попыток переводов на канвас со стороны оппонентов.

    Но в стойке показатели далеко не самые лучшие. Да и 3 победы нокаутом в карьере для бойца из топ-10 полусреднего дивизиона UFC — это очень мало.

    Келвин Гастелум

    Гастелум числится 11-м номером в рейтинге среднего дивизиона. В своем последнем бою он одолел единогласным решением судей Криса Кертиса.

    К возвращению в категорию до 77,1 кг он подходит после двух побед и трех поражений в пяти боях. Гастелум — высококлассный ударник.

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    • Но сравнительно небольшие габариты не позволяют ему побеждать топов из среднего дивизиона. Келвин крайне опасен в стартовом раунде. Только в UFC в первой пятиминутке у него на счету 5 досрочных побед.

    Из плюсов также стоит отметить хорошую защиту в стойке — пропускает не более четырех акцентированных попаданий в минуту. Также у Гастелума довольно мощный удар, сравнимый по силе с полутяжеловесами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы бойцов на успех в грядущем поединке. На победу Шона Брэди предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.85. На Гастелума можно поставить за 2.00.

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    За счет своей невероятной ударной мощи Келвин будет работать первым номером. У него хорошая защита от тейкдаунов и поэтому Брэди не удастся стянуть его на канвас.

    Экс-претендент на временный титул в среднем весе будет методично разбивать Шона в стойке и рано или поздно найдет момент для досрочного финиша. Ставка: победа Келвина Гастелума нокаутом за 4.90.

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    Брэди — Гастелум: прогноз, ставка (4.90), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Ворвется ли Гастелум в топ-10 полусредневесов UFC?
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