3 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Шоном Брэди и Келвином Гастелумом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Брэди — Гастелум: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Шон Брэди

Брэди занимает девятую позицию в рейтинге полусредневесов. Шон начал свой путь в промоушене с шести побед кряду, благодаря чему ему и удалось попасть в топ-10.

Однако бой с Белалом Мухаммадом показал, что до статуса звезды ему еще далеко. Всему виной — плохая защита от ударов. Тот же Мухаммад, не обладающий внушительной мощью, сумел нокаутировать американца во втором раунде.

Стилистически Брэди является борцом. У него 50% успешных тейкдаунов и 55% заблокированных попыток переводов на канвас со стороны оппонентов.

Но в стойке показатели далеко не самые лучшие. Да и 3 победы нокаутом в карьере для бойца из топ-10 полусреднего дивизиона UFC — это очень мало.

Келвин Гастелум

Гастелум числится 11-м номером в рейтинге среднего дивизиона. В своем последнем бою он одолел единогласным решением судей Криса Кертиса.

К возвращению в категорию до 77,1 кг он подходит после двух побед и трех поражений в пяти боях. Гастелум — высококлассный ударник.

Но сравнительно небольшие габариты не позволяют ему побеждать топов из среднего дивизиона. Келвин крайне опасен в стартовом раунде. Только в UFC в первой пятиминутке у него на счету 5 досрочных побед.

Из плюсов также стоит отметить хорошую защиту в стойке — пропускает не более четырех акцентированных попаданий в минуту. Также у Гастелума довольно мощный удар, сравнимый по силе с полутяжеловесами.

Прогноз и ставка

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы бойцов на успех в грядущем поединке. На победу Шона Брэди предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.85. На Гастелума можно поставить за 2.00.

За счет своей невероятной ударной мощи Келвин будет работать первым номером. У него хорошая защита от тейкдаунов и поэтому Брэди не удастся стянуть его на канвас.

Экс-претендент на временный титул в среднем весе будет методично разбивать Шона в стойке и рано или поздно найдет момент для досрочного финиша. Ставка: победа Келвина Гастелума нокаутом за 4.90.