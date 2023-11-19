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    Ворвется ли Пол Крейг в топ-10 средневесов?

    Аллен — Крейг. Ставка (к. 4.15) и прогноз на бой, UFC Vegas 82, 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Аллен — Крейг
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    Брендан Аллен
    19 ноября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 82 между Бренданом Алленом и Полом Крейгом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 03:40 мск. Аллен — Крейг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Брендан Аллен

    Брендан занимает десятую строчку в ростере средневесов и подходит к очередному поединку на серии из пяти побед кряду. В последнем своем бою он одолел сабмишном Бруно Силву.

    Сильной стороной Аллена является борьба. В UFC у 27-летнего американца уже есть 6 выигранных боев болевыми и удушающими приемами.

    Несмотря на отличные борцовские навыки, у Брендана имеются проблемы в стойке. Он не очень хорошо держит удар, о чем говорят поражения нокаутом от Криса Кертиса и Шона Стрикленда.

    Сам Брендан в стойке дерется крайне редко. За карьеру у него лишь 5 побед нокаутами и только одна из них была в UFC.

    Пол Крейг

    Пол Крейг является 13-м номером в рейтинге среднего дивизиона UFC. Раньше на протяжении большей части своей карьеры шотландец выступал в полутяжелом весе.

    Он является единственным бойцом, кто сумел нанести поражение Магомеду Анкалаеву. Также побеждал таких сильных соперников, как Крылов и Хилл.

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    • Однако 2 поражения кряду от Уокера и Оздемира заставили Пола спуститься на категорию ниже. Стилистически шотландец, также как и Аллен, является борцом.

    Впрочем, за последнее время Крейг неплохо подтянул и ударные навыки, о чем говорит его недавняя победа в дебюте в дивизионе до 83,9 кг над Андре Мунизом.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, фаворитом в этом бою является Брендан Аллен. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. На успех Крейга предлагают сделать ставку за 4.15.

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    Пол не отличается такой стабильностью, как Аллен, но списывать его со счетов раньше времени точно не стоит. Шотландец дрался со многими топами полутяжелого дивизиона и удачно дебютировал в среднем весе.

    В борьбе он, как минимум, не уступит американцу, а в стойке возможно превзойдет его. Невероятный опыт, более внушительные габариты и преимущество в физической мощи оставляют шотландцу неплохие шансы на успех. Ставка: победа Пола Крейга с коэффициентом 4.15.

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    Аллен — Крейг: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Ворвется ли Пол Крейг в топ-10 средневесов?
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