19 ноября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 82 между Бренданом Алленом и Полом Крейгом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 03:40 мск. Аллен — Крейг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Брендан Аллен

Брендан занимает десятую строчку в ростере средневесов и подходит к очередному поединку на серии из пяти побед кряду. В последнем своем бою он одолел сабмишном Бруно Силву.

Сильной стороной Аллена является борьба. В UFC у 27-летнего американца уже есть 6 выигранных боев болевыми и удушающими приемами.

Несмотря на отличные борцовские навыки, у Брендана имеются проблемы в стойке. Он не очень хорошо держит удар, о чем говорят поражения нокаутом от Криса Кертиса и Шона Стрикленда.

Сам Брендан в стойке дерется крайне редко. За карьеру у него лишь 5 побед нокаутами и только одна из них была в UFC.

Пол Крейг

Пол Крейг является 13-м номером в рейтинге среднего дивизиона UFC. Раньше на протяжении большей части своей карьеры шотландец выступал в полутяжелом весе.

Он является единственным бойцом, кто сумел нанести поражение Магомеду Анкалаеву. Также побеждал таких сильных соперников, как Крылов и Хилл.

Однако 2 поражения кряду от Уокера и Оздемира заставили Пола спуститься на категорию ниже. Стилистически шотландец, также как и Аллен, является борцом.

Впрочем, за последнее время Крейг неплохо подтянул и ударные навыки, о чем говорит его недавняя победа в дебюте в дивизионе до 83,9 кг над Андре Мунизом.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, фаворитом в этом бою является Брендан Аллен. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. На успех Крейга предлагают сделать ставку за 4.15.

Пол не отличается такой стабильностью, как Аллен, но списывать его со счетов раньше времени точно не стоит. Шотландец дрался со многими топами полутяжелого дивизиона и удачно дебютировал в среднем весе.

В борьбе он, как минимум, не уступит американцу, а в стойке возможно превзойдет его. Невероятный опыт, более внушительные габариты и преимущество в физической мощи оставляют шотландцу неплохие шансы на успех. Ставка: победа Пола Крейга с коэффициентом 4.15.