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    Дойдет ли бой Алискерова и Алвиса до решения?

    Алискеров — Алвис. Ставка (к. 1.82) и прогноз на бой, UFC 294, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алискеров — Алвис
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    Уорли Алвис
    21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Икрамом Алискеровым и Уорли Алвисом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 21:55 мск. Алискеров — Алвис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Икрам Алискеров

    Алискеров очень стремительно ворвался в UFC, нокаутировав в первом раунде в июне этого года Фила Хоуза. Россиянин на протяжении всей своей карьеры славится яркими финишами.

    Всего у Алискерова 11 досрочных побед и 6 из них были достигнуты уже в первом раунде. В ММА Икрам потерпел лишь одно поражение, а его единственным обидчиком стал Хамзат Чимаев.

    По своей базе россиянин является представителем самбо. Но брутальный нокаут в противостоянии с тем же Хоузом говорит о том, что Икрам опасен и в стойке.

    Стоит отметить, что у Алискерова довольно внушительный размах рук в 193 см при росте в 183 см. Это позволяет ему держать соперника джебом на удобной дистанции и не испытывать проблем даже с теми, кто выше него.

    Уорли Алвес

    Алвиса можно назвать пробитым ветераном, испытывающим проблемы как в стойке, так и в партере. У него лишь одна победа за последние 4 поединка.

    В последнее время Уорли не всегда удачно конкурирует даже с бойцами второго эшелона. Если говорить о более серьезных соперниках, то тут сплошные поражения.

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    • Он проигрывал экс-чемпиону промоушена Каману Усману, бывшему рейтинговому бойцу Брайану Барберене и проспекту полусреднего дивизиона Рэнди Брауну.

    Тот факт, что Алвис ради этого поединка подымается в средний вес из категории до 77,1 кг тоже не в его пользу, ведь в плане физической мощи он точно не сравнится с Алискеровым.

    Прогноз и ставка

    Икрам Алискеров, по мнению букмекеров, явный фаворит в грядущем поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.13. На победу Алвиса предлагают сделать ставку за 6.40.

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    У бразильца нет ни единого шанса на успех. Уорли на спаде, и в последнее время он проигрывает всем подряд. Плюс ко всему, Алвис вышел на этот бой на коротком уведомлений без какой-либо подготовки.

    Такой соперник выглядит для Алискерова легкой мишенью. Поэтому грядущем поединке от россиянина стоит ожидать быстрого финиша. Ставка: тотал меньше 1,5 за 1.82.

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    Алискеров — Алвис: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Дойдет ли бой Алискерова и Алвиса до решения?
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