21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Икрамом Алискеровым и Уорли Алвисом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 21:55 мск. Алискеров — Алвис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Икрам Алискеров

Алискеров очень стремительно ворвался в UFC, нокаутировав в первом раунде в июне этого года Фила Хоуза. Россиянин на протяжении всей своей карьеры славится яркими финишами.

Всего у Алискерова 11 досрочных побед и 6 из них были достигнуты уже в первом раунде. В ММА Икрам потерпел лишь одно поражение, а его единственным обидчиком стал Хамзат Чимаев.

По своей базе россиянин является представителем самбо. Но брутальный нокаут в противостоянии с тем же Хоузом говорит о том, что Икрам опасен и в стойке.

Стоит отметить, что у Алискерова довольно внушительный размах рук в 193 см при росте в 183 см. Это позволяет ему держать соперника джебом на удобной дистанции и не испытывать проблем даже с теми, кто выше него.

Уорли Алвес

Алвиса можно назвать пробитым ветераном, испытывающим проблемы как в стойке, так и в партере. У него лишь одна победа за последние 4 поединка.

В последнее время Уорли не всегда удачно конкурирует даже с бойцами второго эшелона. Если говорить о более серьезных соперниках, то тут сплошные поражения.

Он проигрывал экс-чемпиону промоушена Каману Усману, бывшему рейтинговому бойцу Брайану Барберене и проспекту полусреднего дивизиона Рэнди Брауну.

Тот факт, что Алвис ради этого поединка подымается в средний вес из категории до 77,1 кг тоже не в его пользу, ведь в плане физической мощи он точно не сравнится с Алискеровым.

Прогноз и ставка

Икрам Алискеров, по мнению букмекеров, явный фаворит в грядущем поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.13. На победу Алвиса предлагают сделать ставку за 6.40.

У бразильца нет ни единого шанса на успех. Уорли на спаде, и в последнее время он проигрывает всем подряд. Плюс ко всему, Алвис вышел на этот бой на коротком уведомлений без какой-либо подготовки.

Такой соперник выглядит для Алискерова легкой мишенью. Поэтому грядущем поединке от россиянина стоит ожидать быстрого финиша. Ставка: тотал меньше 1,5 за 1.82.