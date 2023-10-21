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    Чем закончится бой Дудаковой и Ю Фрей?

    Дудакова — Джин Ю Фрей. Ставка (к. 2.66) и прогноз на бой, UFC 294, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дудакова — Джин Ю Фрей
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    Джин Ю Фрей
    21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Викторией Дудаковой и Джин Ю Фрей в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 17:35 мск. Дудакова — Джин Ю Фрей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Виктория Дудакова

    Дебют Виктории Дудаковой в UFC состоялся в июле этого года. Тогда россиянка за 34 секунды нокаутировала Истеллу Нунес.

    Стоит отметить, что в смешанных единоборствах Виктория еще не потерпела ни единого поражения. И к очередному своему поединку она подходит на серии из семи выигрышей кряду.

    Бои с участием Дудаковой выглядят очень зрелищными. В каждом своем поединке россиянка идет за головой соперницы, с целью ее финишировать.

    6 из семи ее побед были досрочными. Причем помимо хорошей базы кикбоксинга Дудакова обладает неплохими навыками в партере. Уже сейчас на ее счету 4 выигрыша сабмишнами.

    Джин Ю Фрей

    Джин давно выступает в UFC, однако добиться успеха в главном промоушене мира она так и не смогла. Сейчас американка идет на серии из трех поражений кряду.

    В последнем поединке она уступила единогласным решением Элис Рид. Ю Фрей стоит на грани увольнения из промоушена. Главная причина провала Джин — возраст в 38 лет.

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    • Американка солидно потеряла в скорости и на руках проигрывает абсолютно всем ударникам дивизиона. Но даже в более молодые годы она не отличалась внушительными навыками в стойке.

    Единственная победа нокаутом у Джин была одержана еще 10 лет назад. Поэтому в своих поединках американка гораздо чаще рассчитывает на борцовские навыки.

    Прогноз и ставка

    В грядущем бою букмекеры отдают предпочтение Виктории Дудаковой, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.16. На победу Ю Фрей можно сделать ставку за 5.55.

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    Американка представляет для Дудакова еще меньшую опасность, чем ее предыдущая соперница. У Джин очень посредственная статистика в ММА: 11 побед и 9 поражений.

    С учетом спада и ее неудачной серии в UFC, Ю Фрей в данном поединке трудно будет продержаться даже до решения судей. Виктория станет перерабатывать американку в одностороннем в порядке и может финишировать ее уже втором раунде. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.66.

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    Дудакова — Джин Ю Фрей: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится бой Дудаковой и Ю Фрей?
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