21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Викторией Дудаковой и Джин Ю Фрей в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 17:35 мск. Дудакова — Джин Ю Фрей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Виктория Дудакова

Дебют Виктории Дудаковой в UFC состоялся в июле этого года. Тогда россиянка за 34 секунды нокаутировала Истеллу Нунес.

Стоит отметить, что в смешанных единоборствах Виктория еще не потерпела ни единого поражения. И к очередному своему поединку она подходит на серии из семи выигрышей кряду.

Бои с участием Дудаковой выглядят очень зрелищными. В каждом своем поединке россиянка идет за головой соперницы, с целью ее финишировать.

6 из семи ее побед были досрочными. Причем помимо хорошей базы кикбоксинга Дудакова обладает неплохими навыками в партере. Уже сейчас на ее счету 4 выигрыша сабмишнами.

Джин Ю Фрей

Джин давно выступает в UFC, однако добиться успеха в главном промоушене мира она так и не смогла. Сейчас американка идет на серии из трех поражений кряду.

В последнем поединке она уступила единогласным решением Элис Рид. Ю Фрей стоит на грани увольнения из промоушена. Главная причина провала Джин — возраст в 38 лет.

Американка солидно потеряла в скорости и на руках проигрывает абсолютно всем ударникам дивизиона. Но даже в более молодые годы она не отличалась внушительными навыками в стойке.

Единственная победа нокаутом у Джин была одержана еще 10 лет назад. Поэтому в своих поединках американка гораздо чаще рассчитывает на борцовские навыки.

Прогноз и ставка

В грядущем бою букмекеры отдают предпочтение Виктории Дудаковой, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.16. На победу Ю Фрей можно сделать ставку за 5.55.

Американка представляет для Дудакова еще меньшую опасность, чем ее предыдущая соперница. У Джин очень посредственная статистика в ММА: 11 побед и 9 поражений.

С учетом спада и ее неудачной серии в UFC, Ю Фрей в данном поединке трудно будет продержаться даже до решения судей. Виктория станет перерабатывать американку в одностороннем в порядке и может финишировать ее уже втором раунде. Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.66.