1 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джейем Опетайей и Джорданом Томпсоном в первом тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:30 мск. Опетая — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джей Опетая

Для Джея это будет первая защита титула в первом тяжелом весе по версии IBF. В своем предыдущем поединке австралиец завоевал пояс, одолев единогласным решением Майриса Бриедиса.

Однако до этого Джей шел на серии из трех досрочных побед кряду. У австралийца очень тяжелый удар, что он не раз доказывал на протяжении всей своей карьеры.

На профессиональном ринге Опетая не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все 22 боя, причем в 17-ти встречах сделал это досрочно.

Сейчас Джею 28 лет, и он только подбирается к своей пиковой форме. Но уже сейчас Опетая является потенциальным кандидатом на звание абсолютного чемпиона мира.

Джордан Томпсон

Для Джордана это будет самый громкий поединок в его карьере. Ранее британец дрался разве что за звание чемпиона Европы по версии IBF.

После того, как Томпсон завоевал пояс и провел одну удачную защиту, он получил уже статус претендента на звание чемпиона мира. Статистика Джордана выглядит весьма впечатляющей.

За карьеру он выиграл все 15 поединков и в 12-ти случаях финишировал оппонентов. Однако и уровень оппозиции у него был крайне посредственный.

Одно из немногих преимуществ Джордана перед Опетайей — его габариты. Рост британца составляет 198 см. Это позволит ему держать какое-то время австралийца на дистанции и не подпускать к себе вплотную.

Прогноз и ставка

Джей Опетая в этом поединке, по мнению букмекеров, считается явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17. На успех Джордана Томпсона можно сделать ставку за 5.35.

Британец ранее показывал неплохие выступления на среднем уровне. Однако класс Опетайи гораздо выше, чем у всех его предыдущих соперников.

Джей будет прессинговать противника с самого начала поединка. Со временем он измотает Томпсона и отправит его в нокаут. Ставка: досрочная победа Джея Опетайи с коэффициентом 1,72.