ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аякс» провалил старт сезонаКризис в «Аяксе». Амстердамский клуб проваливает старт нового сезона Айван ТоуниРаскошеливайся, «Арсенал»! «Канонирам» надо потратиться, чтобы обойти «Челси» в борьбе за Тоуни Гарри КейнТри гола, но не хет-трик. Как традиции Бундеслиги лишили Кейна достижения
    Все новости спорта

    Сохранит ли Опетая титул чемпиона IBF?

    Опетая — Томпсон. Ставка (к. 1.72) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 1 октября 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF
    Прогноз и ставки на Опетая — Томпсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джей Опетая (справа)
    1 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джейем Опетайей и Джорданом Томпсоном в первом тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:30 мск. Опетая — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джей Опетая

    Для Джея это будет первая защита титула в первом тяжелом весе по версии IBF. В своем предыдущем поединке австралиец завоевал пояс, одолев единогласным решением Майриса Бриедиса.

    Однако до этого Джей шел на серии из трех досрочных побед кряду. У австралийца очень тяжелый удар, что он не раз доказывал на протяжении всей своей карьеры.

    На профессиональном ринге Опетая не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все 22 боя, причем в 17-ти встречах сделал это досрочно.

    Сейчас Джею 28 лет, и он только подбирается к своей пиковой форме. Но уже сейчас Опетая является потенциальным кандидатом на звание абсолютного чемпиона мира.

    Джордан Томпсон

    Для Джордана это будет самый громкий поединок в его карьере. Ранее британец дрался разве что за звание чемпиона Европы по версии IBF.

    После того, как Томпсон завоевал пояс и провел одну удачную защиту, он получил уже статус претендента на звание чемпиона мира. Статистика Джордана выглядит весьма впечатляющей.

  • 5 самых ярких побед Василия Ломаченко
  • Вспоминаем самые яркие бои с участием Василия Ломаченко, одного из лучших боксеров-легковесов в 21 веке
  • 24/09/2023

    • За карьеру он выиграл все 15 поединков и в 12-ти случаях финишировал оппонентов. Однако и уровень оппозиции у него был крайне посредственный.

    Одно из немногих преимуществ Джордана перед Опетайей — его габариты. Рост британца составляет 198 см. Это позволит ему держать какое-то время австралийца на дистанции и не подпускать к себе вплотную.

    Прогноз и ставка

    Джей Опетая в этом поединке, по мнению букмекеров, считается явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17. На успех Джордана Томпсона можно сделать ставку за 5.35.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Британец ранее показывал неплохие выступления на среднем уровне. Однако класс Опетайи гораздо выше, чем у всех его предыдущих соперников.

    Джей будет прессинговать противника с самого начала поединка. Со временем он измотает Томпсона и отправит его в нокаут. Ставка: досрочная победа Джея Опетайи с коэффициентом 1,72.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Штруфф — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алькарас — Ханфман
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Минск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Куньлунь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Опетая — Томпсон: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Опетая титул чемпиона IBF?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры