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    Сотворит ли Сантос сенсацию в бою с Капом?

    Сантос — Кап. Ставка (к. 4.30) и прогноз на бой, UFC 293, 10 сентября 2023 года

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    Манел Кап
    10 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 293 между Фелипе дос Сантосом и Манелом Капом в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 06:15 мск. Сантос — Кап: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фелипе дос Сантос

    Дебютант UFC дос Сантос подходит к этому поединку в статусе непобежденного бойца. Карьера 22-летнего бразильца в ММА началась не так давно.

    Он начал выступать в смешанных единоборствах 4 года назад, но при этом выиграл на профессиональной арене все 7 поединков. Сильная сторона Филипе — это борьба.

    У него уже есть 3 победы сабмишнами. Также у дос Сантоса довольно хорошие показатели по количеству успешных тейкдаунов (50%). Ударные навыки развиты у Филипе не так сильно, как партер.

    Пока что за карьеру у него лишь один бой, выигранный нокаутом. Сам дос Сантос в стойке пропускает не так уж и много ударов, и об этом наглядно говорит 0 в графе поражений в ММА.

    Манел Кап

    Манел Кап сейчас занимает десятую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Всего в сильнейшей лиге мира у португальца 5 поединков.

    Его путь в UFC начался с двух поражений кряду от нынешнего чемпиона Александра Пантожи и шестого номера рейтинга Маттеуса Николау. Однако далее Кап одержал 3 победы кряду.

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    • В отличие от своего грядущего соперника португалец является ярко выраженным ударником. У него за карьеру 7 выигрышей нокаутами. Стоит обратить внимание и на высокую точность ударов, составляющую 52%.

    Что касается партера, то здесь у Капа не самые высокие показатели. У него довольно низкий процент удачных тейкдаунов (29%). Зато португалец блокирует в среднем по 54% переводов на канвас со стороны соперников.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Манел Кап является фаворитом в данном бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. На успех дос Сантоса предлагают сделать ставку за 4.15.

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    Отсутствие опыта на столь высоком уровне явно не в пользу дебютанта. Ранее Филипе показывал себя удачно в противостояниях с гораздо менее мастеровитыми соперниками. Кап — ударник высочайшего класса.

    В этом бою у доса Сантоса возникнут серьезные проблемы в стойке. Вряд ли он позволит себя нокаутировать ввиду хорошей защиты от ударов. Однако португалец будет давить на своего соперника на протяжении всей встречи и выиграет поединок решением. Ставка: победа Манела Капа по очкам за 4.30.

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    Сантос — Кап: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сотворит ли Сантос сенсацию в бою с Капом?
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