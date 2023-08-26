26 августа состоится бой в рамках турнира UFC Singapore между Эрин Бланчфилд и Тайлой Сантос в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 15:40 мск. Бланчфилд — Сантос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эрин Бланчфилд

Бланчфилд является третьим номером женского наилегчайшего дивизиона. Она находится буквально в шаге от поединка за титул. В самом сильном промоушене планеты американка не потерпела еще ни одного поражения.

Сейчас она идет в UFC на серии из пяти выигранных поединков кряду. Последней, кого одолела Эрин, стала бывшая чемпионка в женском минимальном дивизионе Джессика Андраде.

Сильной стороной Бланчфилд является борьба. Трех из пяти предыдущих соперниц, включая Андраде, американка удосрочила в партере.

При этом в стойке Эрин пока что не испытывала никаких проблем. Сама Бланчфилд обладает довольно высокой точностью ударов. По статистике 63% ее попаданий регулярно доходят до цели.

Тайла Сантос

Сантос занимает четвертое место в ростере дивизиона до 56,7 кг. В пяти предыдущих боях у бразильянки 4 победы и одно поражение.

Она проиграла только бывшей доминирующей чемпионке Валентине Шевченко раздельным решением судей в своем последнем поединке. Причем тогда «Пуля» сумела выиграть у Сантос лишь раздельным решением.

Как и Бланчфилд, Тайла предпочитает чаще бороться, нежели драться в стойке. У бразильянки самый высокий процент удачных тейкдаунов в дивизионе.

88% проходов в ноги со стороны Сантос заканчиваются успехом. Однако в UFC у нее только одна победа сабмишном. Да и в стойке бразильянка пропускает довольно много.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою считают фаворитом Эрин Бланчфилд. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.66. На успех Сантос предлагают сделать ставку за 2.28.

По ряду показателей 24-летняя американка уже превосходит Сантос. В поединке с Шевченко Тайла показала свой пик и лучше она точно не будет. Бланчфилд, напротив, есть куда расти. Она прибавляет боя к бою и в данной встрече будет постоянно прессинговать свою соперницу.

А за счет чуть лучших показателей как в стойке, так и в партере американка может рассчитывать на успех даже в поединке с бывшим претендентом на титул. Ставка: победа Эрин Бланчфилд за 1.66.