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    Получит ли Эрин Бланчфилд статус претендента на титул?

    Бланчфилд — Сантос. Ставка (к. 1.66) и прогноз на бой, UFC Singapore, 26 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бланчфилд — Сантос
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    Тайла Сантос
    26 августа состоится бой в рамках турнира UFC Singapore между Эрин Бланчфилд и Тайлой Сантос в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 15:40 мск. Бланчфилд — Сантос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эрин Бланчфилд

    Бланчфилд является третьим номером женского наилегчайшего дивизиона. Она находится буквально в шаге от поединка за титул. В самом сильном промоушене планеты американка не потерпела еще ни одного поражения.

    Сейчас она идет в UFC на серии из пяти выигранных поединков кряду. Последней, кого одолела Эрин, стала бывшая чемпионка в женском минимальном дивизионе Джессика Андраде.

    Сильной стороной Бланчфилд является борьба. Трех из пяти предыдущих соперниц, включая Андраде, американка удосрочила в партере.

    При этом в стойке Эрин пока что не испытывала никаких проблем. Сама Бланчфилд обладает довольно высокой точностью ударов. По статистике 63% ее попаданий регулярно доходят до цели.

    Тайла Сантос

    Сантос занимает четвертое место в ростере дивизиона до 56,7 кг. В пяти предыдущих боях у бразильянки 4 победы и одно поражение.

    Она проиграла только бывшей доминирующей чемпионке Валентине Шевченко раздельным решением судей в своем последнем поединке. Причем тогда «Пуля» сумела выиграть у Сантос лишь раздельным решением.

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    • Как и Бланчфилд, Тайла предпочитает чаще бороться, нежели драться в стойке. У бразильянки самый высокий процент удачных тейкдаунов в дивизионе.

    88% проходов в ноги со стороны Сантос заканчиваются успехом. Однако в UFC у нее только одна победа сабмишном. Да и в стойке бразильянка пропускает довольно много.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою считают фаворитом Эрин Бланчфилд. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.66. На успех Сантос предлагают сделать ставку за 2.28.

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    По ряду показателей 24-летняя американка уже превосходит Сантос. В поединке с Шевченко Тайла показала свой пик и лучше она точно не будет. Бланчфилд, напротив, есть куда расти. Она прибавляет боя к бою и в данной встрече будет постоянно прессинговать свою соперницу.

    А за счет чуть лучших показателей как в стойке, так и в партере американка может рассчитывать на успех даже в поединке с бывшим претендентом на титул. Ставка: победа Эрин Бланчфилд за 1.66.

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    Бланчфилд — Сантос: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Получит ли Эрин Бланчфилд статус претендента на титул?
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