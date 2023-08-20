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    Закроет ли Тюлюлин предыдущее поражение в бою с Родригесом?

    Родригес — Тюлюлин. Ставка (к. 3.85) и прогноз на бой, UFC 291, 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Родригес — Тюлюлин
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    Грегори Родригес
    20 августа состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Грегори Родригесом и Денисом Тюлюлиным в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 04:05 мск. Родригес — Тюлюлин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грегори Родригес

    Родригес начал свой путь в UFC с двух побед кряду. Однако, когда уровень оппозиции стал повышаться, прогресс бразильского средневеса замедлился.

    К этой встрече Грегори подходит после двух побед, двух поражений и одного ничейного результата. Родригес обладает очень хорошими навыками в партере.

    Больше половины его тейкдаунов заканчиваются успехом. Вдобавок, он сам блокирует 57% попыток переводов со стороны оппонентов. В UFC Грегори еще никому не проигрывал сабмишнами.

    Однако в стойке показатели у него гораздо хуже. У Родригеса плохая защита от ударов. Он пропускает по 13 акцентированных попаданий за минуту. А последний свой поединок бразилец проиграл нокаутом уже в первом раунде.

    Денис Тюлюлин

    Россиянин ранее провел в самом сильном промоушене планеты только 3 поединка. В дебюте он проиграл по очкам соотечественнику Алиасхабу Хизриеву.

    Далее Тюлюлин нокаутировал Джейми Пикетта во втором раунде, но затем вновь потерпел поражение. Денис проиграл уже в первом раунде удушающим приемом Чен Ен Паку.

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    • Борьба не является сильной стороной россиянина, однако нельзя сказать, что у него плохие показатели в партере. Денис блокирует по 52% тейкдаунов.

    Из сильных сторон россиянина можно отметить внушительный ударную мощь. У него за карьеру 9 побед нокаутом. Причем 7 из них были достигнуты уже в первом раунде.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры склоняются к победе Грегори Родригеса, предлагая сделать ставку на его выигрыш с коэффициентом 1.28. На успех Тюлюлина можно поставить за 3.85.

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    Бразилец не является настолько искусным мастером приемов, чтобы рассчитывать на победу сабмишном против Дениса. Проходы со стороны Грегори россиянин вполне может заблокировать.

    Зато в стойке Денис явно лучше своего грядущего оппонента. Родригес пропускает слишком много ударов, что может сказаться на результате поединка не в его пользу. Ставка: победа Дениса Тюлюлина с коэффициентом 3.85.

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    Родригес — Тюлюлин: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Закроет ли Тюлюлин предыдущее поражение в бою с Родригесом?
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