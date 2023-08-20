20 августа состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Грегори Родригесом и Денисом Тюлюлиным в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 04:05 мск. Родригес — Тюлюлин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грегори Родригес

Родригес начал свой путь в UFC с двух побед кряду. Однако, когда уровень оппозиции стал повышаться, прогресс бразильского средневеса замедлился.

К этой встрече Грегори подходит после двух побед, двух поражений и одного ничейного результата. Родригес обладает очень хорошими навыками в партере.

Больше половины его тейкдаунов заканчиваются успехом. Вдобавок, он сам блокирует 57% попыток переводов со стороны оппонентов. В UFC Грегори еще никому не проигрывал сабмишнами.

Однако в стойке показатели у него гораздо хуже. У Родригеса плохая защита от ударов. Он пропускает по 13 акцентированных попаданий за минуту. А последний свой поединок бразилец проиграл нокаутом уже в первом раунде.

Денис Тюлюлин

Россиянин ранее провел в самом сильном промоушене планеты только 3 поединка. В дебюте он проиграл по очкам соотечественнику Алиасхабу Хизриеву.

Далее Тюлюлин нокаутировал Джейми Пикетта во втором раунде, но затем вновь потерпел поражение. Денис проиграл уже в первом раунде удушающим приемом Чен Ен Паку.

Борьба не является сильной стороной россиянина, однако нельзя сказать, что у него плохие показатели в партере. Денис блокирует по 52% тейкдаунов.

Из сильных сторон россиянина можно отметить внушительный ударную мощь. У него за карьеру 9 побед нокаутом. Причем 7 из них были достигнуты уже в первом раунде.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры склоняются к победе Грегори Родригеса, предлагая сделать ставку на его выигрыш с коэффициентом 1.28. На успех Тюлюлина можно поставить за 3.85.

Бразилец не является настолько искусным мастером приемов, чтобы рассчитывать на победу сабмишном против Дениса. Проходы со стороны Грегори россиянин вполне может заблокировать.

Зато в стойке Денис явно лучше своего грядущего оппонента. Родригес пропускает слишком много ударов, что может сказаться на результате поединка не в его пользу. Ставка: победа Дениса Тюлюлина с коэффициентом 3.85.