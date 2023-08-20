20 августа состоится титульный бой в рамках турнира UFC 291 между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 07:30 мск. Стерлинг — О’Мэлли: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алджамейн Стерлинг

Стерлинг подходит к четвертой защите титула в легчайшем дивизионе на серии из девяти побед кряду. В предыдущем поединке Алджамейн одолел раздельным решением судей бывшего обладателя двух поясов Генри Сехудо.

«Алджо» является самым габаритным бойцом в легчайшем весе. В плане ударной техники он ничем не выделяется на фоне остальных. Однако он обладает превосходными навыками в партере.

За карьеру Стерлинг одержал 7 побед сабмишнами. О его высоком уровне в партере говорит тот факт, что в предыдущем бою он легко переводил на канвас олимпийского чемпиона по борьбе Сехудо.

Также стоит отметить неплохую защиту Алджамейна от ударов в стойке. Нынешний чемпион блокирует 55% акцентированных попаданий.

Шон О’Мэлли

О’Мэлли, благодаря предыдущей победе над Петром Яном, забрался на вторую строчку рейтинга, обойдя весь легчайшей дивизион.

Однако к форме очередного претендента есть ряд вопросов, даже несмотря на статистику в 4 выигранных боя и одно поражение в пяти последних встречах.

О’Мэлли вчистую проиграл на земле Петру Яну, который является далеко не лучшим борцом дивизиона. При хороших навыках кикбоксинга Шон обладает очень посредственной защитой от тейкдаунов.

Вдобавок, агрессивный стиль «тощего нокаутера» нередко карается большим количеством пропущенных ударов. В среднем за минуту Шон пропускает по 10 акцентированных попаданий в стойке.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Алджамейну Стерлингу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.38. На победу О’Мэлли можно поставить за 3.15.

Если учесть, что Шон едва не проиграл досрочно в партере Петру Яну, то его шансы сдержать натиск Стерлинга минимальны. Этот поединок и вовсе может продлиться до первого удачного тейкдауна со стороны чемпиона.

«Алджо» переведет очередного претендента вниз, а далее забьет его в гранд-энд-паунде или выиграет сабмишном. Ставка: досрочная победа Алджамейна Стерлинга с коэффициентом 1.99.