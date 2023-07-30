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    Одержит ли Роман Копылов третью победу в UFC?

    Копылов — Рибейро. Ставка (к. 1.40) и прогноз на бой, UFC 291, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Копылов — Рибейро
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    Роман Копылов
    30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Романом Копыловым и Клаудио Рибейро в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 03:35 мск. Копылов — Рибейро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Роман Копылов

    Копылов начал свой путь в UFC с двух поражений кряду от Карла Роберсона и соотечественника Альберта Дураева. Но далее россиянин реабилитировался и сумел одержать 2 победы.

    В сентябре прошлого года он финишировал Алессио Ди Кирико, а в январе 2023-го отправил в нокаут во втором раунде Пунахеле Сориано.

    Копылов является представителем рукопашного боя. В его карьере нет еще ни одной победы сабмишном. Зато у него 9 из десяти выигранных поединков нокаутом.

    В каждом своем бою Роман нацелен только на досрочный финиш. Однако нередко Копылов увлекается атакой и пропускает слишком много ударов.

    Клаудио Рибейро

    Для Клаудио это будет только третий поединок в UFC. Предыдущие 2 закончились для него с переменным успехом. В дебюте бразильца финишировал Абдул Альхасан.

    Зато во втором своем поединке в самом сильном промоушене планеты Рибейро уже сам нокаутировал Джозефа Холмса. Как и россиянин, Клаудио предпочитает драться в стойке.

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    • У него также нет еще ни одного выигранного боя в карьере болевым или удушающим. Зато 10 из 11-ти побед были достигнуты нокаутами, что очень сильно напоминает статистику Романа.

    В отличие от россиянина Рибейро предпочитает драться в левосторонней стойке. А внушительный размах рук длиной в 196 см позволит ему контролировать противника на дистанции на протяжении длительного времени.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече Роман Копылов, по мнению букмекеров, является фаворитом. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.40. На успех Рибейро предлагают поставить за 3.05.

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    Если учесть, что оба предстоящих соперника являются ярко выраженными ударниками, то большая часть их поединка должна пройти именно в стойке.

    Копылов дольше дерется в UFC, и он в отличие от Рибейро еще ни разу никому не проигрывал нокаутом. Россиянин будет идти вперед и задавит своим прессингом новичка промоушена. Ставка: победа Романа Копылова за 1.40.

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    Копылов — Рибейро: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Роман Копылов третью победу в UFC?
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