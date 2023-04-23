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    Выиграет ли Мохаммед Усман свой очередной бой?

    Усман — Тафа. Прогноз (к. 1.92) и ставки на бой, UFC Vegas 71, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Усман — Тафа
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    Мохаммед Усман
    23 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Мохаммедом Усманом и Джуниором Тафой в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:15 мск. Усман — Тафа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мохаммед Усман

    Для Мохаммеда это будет только второй поединок в UFC. В предыдущей встрече нигериец во втором раунде одолел нокаутом Зака Паугу.

    Как и его именитый брат Камару, Усман младший хорошо владеет борцовской базой. Он предпочитает прижимать соперника в клинче и оттуда работать первым номером.

    Причем у Мохаммеда у самого отличная защита в партере. Он не дает оппоненту переводить себя на землю, блокируя 66% тейкдаунов. Отличная физподготовка также является дополнительным преимуществом Усмана.

    Отсутствие опыта и низкая точность акцентированных ударов в 30% могут поставить под сомнение успех Мохаммеда. Но если он попадает, то, как правило, сносит своих соперников с ног. Удар у Усмана неточный, но крайне тяжелый.

    Джуниор Тафа

    Для 26-летнего новозеландца это будет дебют в UFC. В ММА данный боец выступает не так давно и сейчас в его активе только 4 поединка.

    Однако пока что Тафа никому не проиграл, забрав все предыдущие встречи нокаутами. Джуниор — это ярко выраженный ударник. В его карьере были поединки по боксу, кикбоксингу и муай-тай.

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    • За счет хорошей базы он вполне способен доставить Усману не мало проблем на верхнем этаже. Но ранее Тафа дрался с менее именитыми бойцами. Все-таки все сильнейшие выступают именно в UFC.

    Отсутствие какой-либо борцовской базы может стать для него серьезной проблемой. Да и боев в смешанных единоборствах у него гораздо меньше, чем у того же Усмана.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, у каждого из предстоящих соперников одинаковые шансы на успех. На победу Тафы и Усмана предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.92.

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    Если учесть, что Мохаммед обладает неплохой борцовской базой, то ход действий нигерийца довольно предсказуем. Он будет делать тоже самое, что и его старший брат Камару.

    Тафа не обладает должными навыками в партере и обороняться против такого соперника ему будет крайне тяжело. Нигериец просто задавит его физически, не позволив раскрыться в полной мере. Ставка: победа Мохаммеда Усмана за 1.92.

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    Усман — Тафа: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Выиграет ли Мохаммед Усман свой очередной бой?
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