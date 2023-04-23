23 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Мохаммедом Усманом и Джуниором Тафой в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:15 мск. Усман — Тафа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мохаммед Усман

Для Мохаммеда это будет только второй поединок в UFC. В предыдущей встрече нигериец во втором раунде одолел нокаутом Зака Паугу.

Как и его именитый брат Камару, Усман младший хорошо владеет борцовской базой. Он предпочитает прижимать соперника в клинче и оттуда работать первым номером.

Причем у Мохаммеда у самого отличная защита в партере. Он не дает оппоненту переводить себя на землю, блокируя 66% тейкдаунов. Отличная физподготовка также является дополнительным преимуществом Усмана.

Отсутствие опыта и низкая точность акцентированных ударов в 30% могут поставить под сомнение успех Мохаммеда. Но если он попадает, то, как правило, сносит своих соперников с ног. Удар у Усмана неточный, но крайне тяжелый.

Джуниор Тафа

Для 26-летнего новозеландца это будет дебют в UFC. В ММА данный боец выступает не так давно и сейчас в его активе только 4 поединка.

Однако пока что Тафа никому не проиграл, забрав все предыдущие встречи нокаутами. Джуниор — это ярко выраженный ударник. В его карьере были поединки по боксу, кикбоксингу и муай-тай.

За счет хорошей базы он вполне способен доставить Усману не мало проблем на верхнем этаже. Но ранее Тафа дрался с менее именитыми бойцами. Все-таки все сильнейшие выступают именно в UFC.

Отсутствие какой-либо борцовской базы может стать для него серьезной проблемой. Да и боев в смешанных единоборствах у него гораздо меньше, чем у того же Усмана.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, у каждого из предстоящих соперников одинаковые шансы на успех. На победу Тафы и Усмана предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.92.

Если учесть, что Мохаммед обладает неплохой борцовской базой, то ход действий нигерийца довольно предсказуем. Он будет делать тоже самое, что и его старший брат Камару.

Тафа не обладает должными навыками в партере и обороняться против такого соперника ему будет крайне тяжело. Нигериец просто задавит его физически, не позволив раскрыться в полной мере. Ставка: победа Мохаммеда Усмана за 1.92.