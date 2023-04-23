23 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Павлович — Блейдс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сергей Павлович

Павлович на данный момент занимает третью строчку в рейтинге тяжеловесов. К своему очередному поединку россиянин подходит на серии из пяти побед кряду нокаутом в первом раунде.

Причем в двух последних встречах Сергей одолел крайне серьезных соперников в лице Дерека Льюиса и Тая Туивасы. Каждый из них сумел продержаться в октагоне против россиянина всего лишь минуту.

У Павловича невероятно высокий уровень бокса. Но при этом он также владеет базой самбо и греко-римской борьбы, что точно пригодится в битве с таким соперником, как Блейдс.

Ранее никто не доминировал над Сергеем в партере. Благодаря хорошей защите от тейкдаунов (66% всех заблокированных попыток проходов в ноги), ему удается сдерживать натиск любого соперника.

Кертис Блейдс

Блейдс также, как и Павлович, является одним из потенциальных кандидатов на титул в тяжелом весе. В предыдущих трех боях американец прошел Криса Дакаса, Жаирзиньо Розенстрайка и Тома Аспиналла.

Борьба является сильной стороной Блейдса. По статистике у него 54% успешных тейкдаунов. Данный боец неплохо контролирует оппонентов в партере и просто забивает их в гранд-энд-пауде.

Однако в удушающих и болевых приемах Кертис несилен. У него за карьеру нет ни одной победы сабмишном. Во многом это связано с тем, что все свои поединки он начинает именно в стойке.

Но насколько хватит Блейдса против такого боксера, как Павлович? Вероятнее всего, при первой же удобной возможности от американца стоит ожидать прохода в ноги.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры не видят явного фаворита. Шансы обоих бойцов примерно равны. Небольшое преимущество отдается Блейдсу, на победу которого можно поставить за 1.90. На успех Павловича можно поставить за 1.94.

Для россиянина это будет очень непростой поединок. Но в ударной технике он явно превосходит Блейдса, а хорошая защита в партере может нивелировать одну из сильных сторон соперника.

Кертис также подходит к данному бою в хорошей форме. Но все же 5 побед кряду в первом раунде от россиянина — это очень сильная заявка на очередной успех. Ставка: победа Сергея Павловича за 1.94.