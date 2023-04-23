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    Одержит ли Сергей Павлович шестую победу кряду?

    Павлович — Блейдс. Прогноз (к. 1.94) и ставки на бой, UFC Vegas 71, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Павлович — Блейдс
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    Сергей Павлович
    23 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Павлович — Блейдс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сергей Павлович

    Павлович на данный момент занимает третью строчку в рейтинге тяжеловесов. К своему очередному поединку россиянин подходит на серии из пяти побед кряду нокаутом в первом раунде.

    Причем в двух последних встречах Сергей одолел крайне серьезных соперников в лице Дерека Льюиса и Тая Туивасы. Каждый из них сумел продержаться в октагоне против россиянина всего лишь минуту.

    У Павловича невероятно высокий уровень бокса. Но при этом он также владеет базой самбо и греко-римской борьбы, что точно пригодится в битве с таким соперником, как Блейдс.

    Ранее никто не доминировал над Сергеем в партере. Благодаря хорошей защите от тейкдаунов (66% всех заблокированных попыток проходов в ноги), ему удается сдерживать натиск любого соперника.

    Кертис Блейдс

    Блейдс также, как и Павлович, является одним из потенциальных кандидатов на титул в тяжелом весе. В предыдущих трех боях американец прошел Криса Дакаса, Жаирзиньо Розенстрайка и Тома Аспиналла.

    Борьба является сильной стороной Блейдса. По статистике у него 54% успешных тейкдаунов. Данный боец неплохо контролирует оппонентов в партере и просто забивает их в гранд-энд-пауде.

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  • 19/04/2023

    • Однако в удушающих и болевых приемах Кертис несилен. У него за карьеру нет ни одной победы сабмишном. Во многом это связано с тем, что все свои поединки он начинает именно в стойке.

    Но насколько хватит Блейдса против такого боксера, как Павлович? Вероятнее всего, при первой же удобной возможности от американца стоит ожидать прохода в ноги.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры не видят явного фаворита. Шансы обоих бойцов примерно равны. Небольшое преимущество отдается Блейдсу, на победу которого можно поставить за 1.90. На успех Павловича можно поставить за 1.94.

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    Для россиянина это будет очень непростой поединок. Но в ударной технике он явно превосходит Блейдса, а хорошая защита в партере может нивелировать одну из сильных сторон соперника.

    Кертис также подходит к данному бою в хорошей форме. Но все же 5 побед кряду в первом раунде от россиянина — это очень сильная заявка на очередной успех. Ставка: победа Сергея Павловича за 1.94.

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    Павлович — Блейдс: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Сергей Павлович шестую победу кряду?
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