Павлович идет за головой Блейдса, Гордон намерен финишировать Грина. Анонс карда UFC Vegas 72

В ночь с 22 на 23 апреля состоится турнир UFC Vegas 72. В главном событии вечера встретятся Сергей Павлович и Кертис Блейдс

Бои предварительного карда

1. Брэди Хистэнд и Данаа Батгерел встретятся в легчайшем весе

2. Присцила Кечоэйра в женском наилегчайшем весе подерется с Карине Силвой

3. Фрэнсис Маршал и Уильям Гомис подерутся в рамках полулегкого дивизиона

4. Мохаммед Усман и Джуниор Тафа встретятся в тяжелом весе

5. Кэрол Роса в женском легчайшем весе будет противостоять Норме Дюмонт

6. Рани Яя проведет поединок против Монтел Джексона в легчайшем дивизионе

7. Рик Гленн и Кристос Гиагос встретятся в легком весе

ПРОГНОЗЫ БОЙЦОВ НА БОЙ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ — КЕРТИС БЛЭЙДС | Бой на UFC 23 апреля

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывает противостояние двух полусредневесов Джеремайи Уэллса и Мэттью Семелсбергера. Бойцы борются за попадание в топ-15. Уэллс пока что в UFC не потерпел ни одного поражения, одержав 3 победы в своих предыдущих трех поединках.

Причем всех троих соперников он финишировал, не дав им дожить даже до третьего раунда. Отличная физическая подготовка и умение менять этажи являются залогом успеха для Джеремайи в каждом его бою.

Что касается Мэттью, то у него тоже довольно неплохая статистика. В четырех предыдущих поединках в активе данного бойца 3 победы, а единственное поражение было от Алекса Мороно судейским решением.

С учетом нынешней формы предстоящих соперников можно предположить, что их очный точно поединок дойдет до третьего раунда. В стойке будет довольно конкурентное противостояние, но в партере Уэллс все же выглядит немного предпочтительнее.

Далее в октагон выйдут Ясмин Лусиндо и Броган Уолкер, чей поединок пройдет в рамках женского наилегчайшего дивизиона. Каждая из предстоящих соперниц потерпела поражение в своем дебютном поединке в UFC.

Бразильянка по итогам трех раундов уступила Язмин Ауреги. А Броган потерпела поражение нокаутом в третьем отрезке от Джулианы Миллер. Это будет встреча стилистически разных бойцов.

Лусиндо будет рассчитывать на свои навыки в партере, потому как по базе является представительницей БЖЖ. А вот американка является ударником и неудобство для ее соперницы будет заключаться в том, что Уокер часто меняет стойки с целью запутать оппонента.

В этой встрече победить должен будет тот, кто первым реализует свой геймплан. В очередной раз зрители на трибунах увидят классическое противостояние базового ударника с борцом.

Бобби Грин globallookpress.com

Следующий поединок пройдет в рамках легкого дивизиона с участием Бобби Грина и Джареда Гордона. Каждый из данных бойцов дерется в UFC уже на протяжении долгого времени. Бобби несколько лет назад и вовсе был представителем топ-15, но с годами его физические кондиции стали плавно сходить на нет.

У канадца 3 поражения в последних пяти встречах. Однако и оппозиция была у него очень серьезная. Рафаэль Физиев, Ислам Махачев, Дрю Добер — это те, кому проиграл Грин. У Гордона 3 победы в предыдущих пяти боях.

К своему очередному поединку американец подходит после очень спорного поражения от Пэдди Пимблетта единогласным решением судей. В той встрече Джаред очень грамотно сокращал дистанцию, а в третье раунде и вовсе доминировал над своим соперником.

Американец ростом ниже многих оппонентов, но это не мешает ему подбираться к ним вплотную и наносить удары. Если учесть, что Грин в последнее время слишком много пропускает в стойке, то у Гордона шансов на успех будет гораздо больше.

Тавареса и Павловича ждут непростые бои с Силвой и Блейдсом

Брэд Таварес globallookpress.com

В со-главном событии вечера в среднем дивизионе встретятся Брэд Таварес и Бруно Силва. 35-летний американец не так давно являлся представителем топ-15 данной весовой категории.

Однако после поражения судейским решением от Дрикуса Дю Плесси он выпал из рейтинга. Грядущий соперник также может доставить ему немало проблем. Силва — опытный боец, а мотивация закрыть 2 поражения кряду будет заставлять его идти вперед уже с первых секунд встречи.

В марте прошлого года бразилец потерпел поражение от недавнего чемпиона среднего дивизиона Алекса Перейры единогласным решением судей. Но после той неудачи Бруно оступился в противостоянии с Джеральдом Мершартом, которому проиграл сабмишном в третьем раунде.

В случае победы каждый из предстоящих бойцов может получить в следующем поединке соперника из топ-15. Но для этого необходимо показать яркое выступление и поэтому отсиживаться в качестве второго номера точно никто не станет.

Возможно, встреча пройдет в стойке, потому как бороться ни Таварес, ни Силва не любят. От того же бразильца стоит ожидать постоянные тычки в глаз и другие грязные приемы. Этот парень готов на все, чтобы одержать победу. Ради успеха Силва может пренебречь всеми правилами.

А в главном событии вечера в тяжелом дивизионе встретятся Сергей Павлович и Кертис Блейдс. Россиянин, по мнению многих экспертов, является главной угрозой для всех бойцов данного дивизиона. Нынешняя форма Сергея и вправду поражает.

К очередному поединку он подходит на серии из пяти досрочных побед кряду нокаутом в первом раунде. В последнем поединке россиянин менее чем за одну минуту уничтожил Тая Туивасу, после чего поднялся на третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона.

Но Блейдс дышит Павловичу прямо в спину. Американский тяжеловес сейчас идет четвертым в рейтинге, подходя к данному бою на серии из трех побед кряду. В поединке с Жаирзиньо Розенстрайком Кертис выиграл судейским решением.

Крис Дакас был нокаутирован им во втором раунде, а Том Аспиналл получил травму уже на первых секундах встречи. Блейдс является базовым борцом, но начинает все свои поединки в стойке.

Боксерские навыки Павловича явно лучше, чем у американца. Не исключено, что после ряда неудачных разменов Кертис захочет попробовать себя партере. Если Павлович сумеет сдержать натиск Блейдса, то американец будет обречен на поражение.