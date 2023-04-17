Тяжелые победы Холлоуэя и Мурзаканова, яркий нокаут от Барбозы. Обзор карда UFC Kanzas

16 апреля состоялся турнир UFC Kanzas. В главном событии вечера сошлись Макс Холлоуэй и Арнольд Аллен

Результаты боев предварительного карда

1. Джозелин Эдвардс одолела Люси Пудилову раздельным решением в женском легчайшем весе

2. Гастон Боланос одолел единогласным решением Аарона Филипса в легчайшем весе

3. Бруна Бразил уступила техническим нокаутом во втором раунде Денис Гомис в рамках женского минимального дивизиона

4. Ландо Ванната в легком весе уступил единогласным решением Дэниэлю Зеллхуберу

5. Пиера Родригес в женском минимальном дивизионе уступила сабмишном в первом раунде Джиллиан Робертсон

6. Эд Херман проиграл нокаутом в третьем раунде Заку Каммингсу в полутяжелом весе

7. Брендон Ройвал нокаутировал в первом раунде Матеуса Николау в наилегчайшем дивизионе

8. Тиджей Браун уступил сабмишном во втором раунде Биллу Алджео в полулегком весе

Лучшие моменты турнира UFC Канзас-Сити: Холлоуэй vs Аллен

Бои основного карда

Основной кард турнира в Канзас-Сити открывал поединок в легком весе с участием Клэя Гуиды и Рафы Гарсия. Для 41-летнего американца это был один из последних поединков его карьере.

С возрастом Клей потерял свою былую мощь и теперь у него возникают проблемы даже с соперниками второго эшелона. Стоит отметить, что он не очень удачно действует в партере, и 2 его последних поражения были сабмишнами.

Более молодой Гарсия отлично пользовался пробелами в борьбе со стороны своего соперника. Рафа умело прижимал Гвиду к сетке и далее работал на очки. По такому сценарию поединок проходил практически все 3 раунда.

За счет лучших физических кондиций Гарсия переиграл Клэя, забрав победу единогласным решением судей. Таким образом, 28-летний американец выходит на серию из двух выигранных поединков кряду.

Педро Муньос и Крис Гутьеррес globallookpress.com

А следующий бой проходил в легчайшем весе с участием Педро Муньоса и Криса Гутьерреса. Бразилец преддверии этой встречи потерпел 4 поражения в пяти предыдущих поединках, и ввиду такой статистики его уже начали списывать со счетов.

Однако в октагоне он начал действовать первым номером уже с первых секунд. Педро постоянно прессинговал своего соперника, не давая развивать ему собственные атаки. Первый раунд 36-летний бразилец выиграл вчистую, и только во втором отрезке Крис начал прибавлять.

Гутьеррес нанес несколько точных попаданий, но значимого урона Муньос так и не получил. В третьем отрезке бразилец продолжил свое давление. Его соперник отстреливался с дальней дистанции, а Педро продолжал наращивать темп, чередуя серии руками с одиночными мидл-киками.

По общему числу попаданий американец перебил своего возрастного соперника, но инициатива и контроль в партере в стартовом раунде сказали свое слово. Судьи единогласно отдали поединок Муньосу, в Гутьеррес потерпел свое первое поражение в UFC.

Иона Куцелабу также, как и 36-летнего Педро, начали списывать со счетов. К своему очередному поединку в рамках полутяжелого дивизиона с Тэннером Босером молдаванин подходил после трех проигрышей кряду.

Канадский боец тоже не блистал, в последнее время. Едва ли 2 победы в предыдущих пяти встречах над Овинсом Сент-Прю и Рафаэлем Пессоа можно считать успехом. Но Босер более габаритный боец, который имеет солидный опыт выступлений в тяжелом дивизионе.

Однако преимущество в весе на этот раз никак не помогло канадцу. Тэннер поплыл после первого точного Джеба со стороны Куцелабы. Спустя несколько мгновений, канадец был переведен в партер, где Ион его прикончил.

Для молдавского бойца это была очень важная победа. Он прервал серию из нескольких неудач и снял вопросы о потенциальном увольнении из промоушена. Что касается Босера, то после такого проигрыша ему следует вернуться в тяжелый дивизион, ведь там канадский боец показывал себя гораздо лучше.

Ион Куцелаба globallookpress.com

Следующий поединок также проходил в рамках дивизиона до 93 кг, участниками которого стали 13-й и 15-й номера рейтинга Дастин Джейкоби и Азамат Мурзаканов. Бойцы очень активно начали. Поначалу американец смотрелся даже предпочтительнее.

Он выбросил пару хлестких хай-киков, которые россиянин почувствовал через блок. Но после нескольких пропущенных попаданий Мурзаканов пошел вперед и забрал концовку стартового отрезка.

Азамат отправил оппонента в нокдаун и вопросов о том, кому судьи отдадут первый раунд уже не было. Во втором отрезке российский боец продолжал прессинговать Джейкоби. А буквально за несколько секунд до конца пятиминутки Дастин снова побывал в нокдауне.

Мурзаканов потратил очень много сил на первые 2 раунда и в заключительном отрезке предпочтительнее выглядел американец. За полторы минуты до конца поединка россиянин был на грани от поражения.

Джейкоби удачно перевел Азамата в партер и далее начал наносить бесчисленные удары. Закончить бой досрочно ему не удалось. Мурзаканов дотерпел до решения судей, забрав поединок в свой актив единогласным решением. Все 3 рефери показали одинаковый счет 29-28 в пользу россиянина.

Холлоуэй и Барбоза устроили обещанное шоу

Арнольд Аллен globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полулегкого дивизиона встречались Эдсон Барбоза и Билли Куарантилло. 37-летний бразилец плавно теряет свою былую форму. После двух поражений кряду от Брайса Митчелла и Гиги Чикадзе пребывание Барбозы в топ-15 стояло под угрозой.

Но соперник у него был далеко не самый выдающийся. Билли в последнее время чередует победы с поражениями и удивительно, как ему вообще дали поединок с бойцом, занимающим 14-ю позицию.

Эдсон все же сумел подтвердить свой статус. С самых первых секунд встречи бразилец активно работал ногами, не давая сопернику подходить к нему. Куарантилло решил попробовать перевести бразильца в партер, что и сыграло с ним злую шутку.

Эдсон был прижат спиной к сетке и из такой позиции американец мог просто работать в клинче. Билли попытался развить свой успех попыткой тейкдауна, но Барбоза очень вовремя вынес колено, которое пришлось точно в голову оппонента.

Куарантилло сразу же рухнул на канвас и продолжить встречу был уже не в состоянии. Таким образом, 37-летнему бразильцу хватило 2,5 минуты, чтобы разобраться с очередным соперником. После столь яркого выступления руководство вполне может дать Барбозе следующий поединок с представителем первой десятки.

А главный бой вечера проходил в том же полулегком дивизионе с участием бывшего чемпиона Макса Холлоуэя и перспективного англичанина Арнольда Аллена. Британец подходил к данному поединку в статусе четвертого номера рейтинга.

До встречи с Холлоуэем Аллен еще не знал поражений в UFC. 10 побед кряду от британца — очень серьезная заявка на титульный поединок, но с таким оппонентом, как Макс, Арнольд ранее никогда не сталкивался.

Уже с первого раунда экс-чемпион обозначил свое преимущество. Быстрые руки Холлоуэя постоянно достигали своей цели. Постепенно к своим боксерским комбинациям американец начал подключать эффектные вертушки и прочие удары ногами с разворота.

Аллен постоянно пытался сократить дистанцию, и в ряде эпизодов он также наносил приличный урон именитому оппоненту. Но все же преимущество Холлоуэя было ощутимо как в клинче, так и на дальней дистанции.

После четырех раундов у Арнольда было сильно разбито лицо. Впрочем, это не помешало забрать ему концовку встречи. Пару раз британец неплохо попал в голову хай-киками, однако Макс даже не был потрясен.

В пятом раунде Аллен смотрелся предпочтительнее Холлоуэя. Но включаться в более активную работу ему нужно было гораздо раньше, чем в заключительном отрезке. Пятый раунд англичанин однозначно забрал свой актив, однако предыдущие 4 остались за Холлоуэем.

Макс выиграл поединок, доказав, что он до сих пор является бойцом высочайшего класса. И на данный момент кроме Волкановски в полулегком дивизионе у него нет непроходимых соперников.