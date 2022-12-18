18 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 66 между Арманом Царукяном и Дамиром Исмагуловым в легком весе. Ориентировочно начало боя в 05:00 мск. Царукян — Исмагулов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Арман Царукян

Боец из Армении очень быстро успел пробиться в элиту самого конкурентного дивизиона промоушена. Сейчас Царукян занимает девятую строчке в рейтинге.

Однако к своему очередному бою он подходит после неожиданного поражения от Матеуша Гамрота, который сумел навязать Арману очень серьезное сопротивление в партере.

По своей базе армянин является представителем БЖЖ, борьбы и бокса. Но, несмотря на свою разносторонность, работе в партере он уделяет куда большее внимание.

Царукян предпочитает вязать своих соперников в клинче или же работать первым номером в гранд-энд-паунде.

Дамир Исмагулов

Дамир не так давно попал список рейтинговых бойцов в категории до 70,3 кг, и сейчас он вполне заслуженно занимает 12-ю сточку.

В самой сильной лиге мира россиянин дебютировал в декабре 2018 года и стоит отметить, что на данный момент у него в UFC еще нет поражений. При этом Исмагулов поэтапно прошел Горгиса, Альвареза, Мойзеса, Алвеса и Кутателадзе.

Стилистически россиянин является представителем рукопашного боя. Правда вот нокаутов в его исполнении в организации Даны Уайта еще не было.

Что касается борьбы, то в данном аспекте Дамир совершенствуется и принимает участие в борцовских турнирах. Но все же запредельных показателей в партере ждать от него рановато.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Арману Царукяну, на успех которого можно поставить с коэффициентом 1.50. На победу Исмагулова можно поставить с коэффициентом 2.66.

Армянский боец, наверняка, вновь будет искать свой шанс в партере. Надо признать, что его грэпплинг гораздо лучше, чем у предстоящего соперника.

В стойке же Царукян, как минимум, не уступит своему оппоненту. Исходя из всех факторов, у бойца из Армении на шансов на успех будет явно больше. Ставка: победа Армана Царукяна с коэффициентом 1.50.