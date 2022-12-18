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    Останется ли Арман Царукян в топ-10 легковесов UFC?

    Царукян — Исмагулов. Прогноз (к. 1.50) и ставки на бой, UFC Vegas 66, 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Царукян — Исмагулов
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    Арман Царукян
    18 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 66 между Арманом Царукяном и Дамиром Исмагуловым в легком весе. Ориентировочно начало боя в 05:00 мск. Царукян — Исмагулов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Арман Царукян

    Боец из Армении очень быстро успел пробиться в элиту самого конкурентного дивизиона промоушена. Сейчас Царукян занимает девятую строчке в рейтинге.

    Однако к своему очередному бою он подходит после неожиданного поражения от Матеуша Гамрота, который сумел навязать Арману очень серьезное сопротивление в партере.

    По своей базе армянин является представителем БЖЖ, борьбы и бокса. Но, несмотря на свою разносторонность, работе в партере он уделяет куда большее внимание.

    Царукян предпочитает вязать своих соперников в клинче или же работать первым номером в гранд-энд-паунде.

    Дамир Исмагулов

    Дамир не так давно попал список рейтинговых бойцов в категории до 70,3 кг, и сейчас он вполне заслуженно занимает 12-ю сточку.

    В самой сильной лиге мира россиянин дебютировал в декабре 2018 года и стоит отметить, что на данный момент у него в UFC еще нет поражений. При этом Исмагулов поэтапно прошел Горгиса, Альвареза, Мойзеса, Алвеса и Кутателадзе.

    Стилистически россиянин является представителем рукопашного боя. Правда вот нокаутов в его исполнении в организации Даны Уайта еще не было.

    Что касается борьбы, то в данном аспекте Дамир совершенствуется и принимает участие в борцовских турнирах. Но все же запредельных показателей в партере ждать от него рановато.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Арману Царукяну, на успех которого можно поставить с коэффициентом 1.50. На победу Исмагулова можно поставить с коэффициентом 2.66.

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    Армянский боец, наверняка, вновь будет искать свой шанс в партере. Надо признать, что его грэпплинг гораздо лучше, чем у предстоящего соперника.

    В стойке же Царукян, как минимум, не уступит своему оппоненту. Исходя из всех факторов, у бойца из Армении на шансов на успех будет явно больше. Ставка: победа Армана Царукяна с коэффициентом 1.50.

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    Царукян — Исмагулов: прогноз, ставка (1.50), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Останется ли Арман Царукян в топ-10 легковесов UFC?
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