Уайт — Поветкин. Прогноз (к. 1.90) и ставки на бокс 22 августа 2020 года

22 августа в Брентвуде Александр Поветкин встретится с Диллианом Уайтом. Боксеры будут сражаться за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Прогноз на Уайт — Поветкин.

Диллиан Уайт

Британец намного младше своего оппонента. Ему 31 год. На ринге боксер с 2011 года. В активе Уайта 28 поединков, 27 из которых он выиграл. В послужном списке спортсмена победы над таким боксерами как Мариуш Вах, Оскар Ривас и Дерек Чисора (дважды).

Единственное поражение в карьере Диллиан потерпел в 2015 году, проиграв нынешнему чемпиону Энтони Джошуа.

Для своего роста и веса Уайт ожидаемо медлителен. Однако он обладает сильным ударом, ведь 18 побед он добыл нокаутом. Хороший тайминг тоже является козырем боксера.

На данный момент у Уайта 11 побед подряд. Он явно заинтересован в продолжении своей серии.

Александр Поветкин

В активе нашего 40-летнего «Витязя» 38 боев. В 35 он побеждал. Также была ничья и два поражения. Так что опыта Александру не занимать. Он на профессиональном ринге с 2005 года.

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На счету россиянина победы над Хасимом Рахманом, Хьюи Фьюри, Крисом Бердом и Марком Хуком. Два поражения в его карьере он заработал в поединках с Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

Свой последний бой Поветкин проводил против Майкла Хантера, который закончился вничью. Из 35 побед у россиянина 24 досрочных.

Отметим, что наш боксер обладает не менее сильным ударом. Особенно у Поветкина хорошо проходит левый хук и правый кросс. Ожидаем, что спортсмен будет превосходить соперника в скорости.

Прогноз и ставка на Уайт — Поветкин

Поветкин хоть и ветеран, но удар еще держит. Так что победу он просто так не отдаст. Уайт имеет большие чемпионские амбиции, хотя вряд ли ему удастся прыгнуть выше временного чемпионского титула.

Диллиана Уайта считают фаворитом боя — 1.28 против 3.50. При этом мы полагаем, что в этот раз не стоит исключать вероятности прохождения полной дистанции.

Да, оба бойца обладают сильным ударом, однако в двух последних боях Поветкина исход решался судьями. 3 из 4 побед Уайт одержал только после вердикта судей. Прогноз и ставка на полный бой за 1.90. 0