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    Поветкин и Уайт пройдут всю дистанцию?

    Уайт — Поветкин. Прогноз (к. 1.90) и ставки на бокс 22 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на Уайт — Поветкин
    Диллиан Уайт
    22 августа в Брентвуде Александр Поветкин встретится с Диллианом Уайтом. Боксеры будут сражаться за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Прогноз на Уайт — Поветкин.

    Диллиан Уайт

    Британец намного младше своего оппонента. Ему 31 год. На ринге боксер с 2011 года. В активе Уайта 28 поединков, 27 из которых он выиграл. В послужном списке спортсмена победы над таким боксерами как Мариуш Вах, Оскар Ривас и Дерек Чисора (дважды).

    Единственное поражение в карьере Диллиан потерпел в 2015 году, проиграв нынешнему чемпиону Энтони Джошуа.

    Для своего роста и веса Уайт ожидаемо медлителен. Однако он обладает сильным ударом, ведь 18 побед он добыл нокаутом. Хороший тайминг тоже является козырем боксера.

    На данный момент у Уайта 11 побед подряд. Он явно заинтересован в продолжении своей серии.

    Александр Поветкин

    В активе нашего 40-летнего «Витязя» 38 боев. В 35 он побеждал. Также была ничья и два поражения. Так что опыта Александру не занимать. Он на профессиональном ринге с 2005 года.

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    На счету россиянина победы над Хасимом Рахманом, Хьюи Фьюри, Крисом Бердом и Марком Хуком. Два поражения в его карьере он заработал в поединках с Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

    Свой последний бой Поветкин проводил против Майкла Хантера, который закончился вничью. Из 35 побед у россиянина 24 досрочных.

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    • Отметим, что наш боксер обладает не менее сильным ударом. Особенно у Поветкина хорошо проходит левый хук и правый кросс. Ожидаем, что спортсмен будет превосходить соперника в скорости.

    Прогноз и ставка на Уайт — Поветкин

    Поветкин хоть и ветеран, но удар еще держит. Так что победу он просто так не отдаст. Уайт имеет большие чемпионские амбиции, хотя вряд ли ему удастся прыгнуть выше временного чемпионского титула.

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    Диллиана Уайта считают фаворитом боя — 1.28 против 3.50. При этом мы полагаем, что в этот раз не стоит исключать вероятности прохождения полной дистанции.

    Да, оба бойца обладают сильным ударом, однако в двух последних боях Поветкина исход решался судьями. 3 из 4 побед Уайт одержал только после вердикта судей. Прогноз и ставка на полный бой за 1.90. 0

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    Уайт — Поветкин. Прогноз (к. 1.90) и ставки на бокс 22 августа 2020 года. Прогноз на Уайт — Поветкин. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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