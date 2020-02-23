Уайлдер — Фьюри. Прогноз (к. 1.82) и ставки на поединок 23 февраля 2020 года

23 февраля в Лас-Вегасе Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC в бою с Тайсоном Фьюри. Начало встречи в 07:30 по московскому времени. Прогноз на Уайлдер — Фьюри.

Деонтей Уайлдер

Это будет одиннадцатая по счету защита титула для американского панчера. Именно так можно охарактеризовать этого бойца. Уайлдер имеет сильный нокаутирующий удар, из-за чего его соперники чаще всего падают раньше времени. Боец побеждал досрочно в 41 из 42 боев своей карьеры.

Стоит отметить, что за последние четыре года американец трижды становился обладателем премии «Нокаут года». Ее он получал в 2016, 2017 и 2019 годах.

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После встречи с Фьюри, Уайлдер провел бой с Луисом Ортисом. Он состоялся 23 ноября. Американец нокаутировал кубинца и защитник пояс в десятый раз.

Тайсон Фьюри

Фьюри, несмотря на свой неуклюжий внешний вид, является довольно проворным боксером. Рост и крепкий подбородок дают ему преимущество. Британец умеет защищаться, делая это в очень техничной манере. Он умело работает корпусом и уклоняется от ударов.

После победы над Владимиром Кличко он прервал карьеру на 2 года из-за запрета. У него в крови были обнаружены запрещенные вещества. После возвращения Фьюри побил Сефери и Пьянету, а затем получил титульный бой с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри нельзя назвать нокаутером, при этом в 20 из 30 боев он побеждал именно нокаутом.

Также преимуществом «циганского короля» является способность боксировать в левосторонней и правосторонней стойках.

Прогноза и ставки

Прошлый поединок оправдал надежды. Оба боксера активно наносили друг другу удары. Местами Уайлдер был предсказуем и Фьюри читал его действия, умело работая корпусом и уходя от ударов в стиле Флойда Мейвезера.

Все же на канвас первым упал Фьюри, причем сделал это дважды. Во второй раз Уайлдер очень смачно попал. Однако бой завершился вничью. Британец активно работал в стойке и часто попадал американцу по физиономии, чем завоевал симпатии судей.

Коэффициенты следующие: 1.85 на Уайлдера и 1.95 на Фьюри. Мы ожидаем повторение сценария прошлого боя. Скорее всего, что Уайлдер снова уложит соперника. Так что предлагаем поставить на «Фьюри окажется в нокдауне» за 1.82. 0