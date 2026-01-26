прогноз на матч НБА, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 27 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Чикаго»

Турнирная таблица: Команда из Иллинойса занимает 9 место в Восточной конференции. В 45 матчах «Чикаго» одержал 23 победы и потерпел 22 поражения.

Последние матчи: «Чикаго» на домашней арене переиграло «Бостон» (114:111). Вклад в победу «быков» внёс Коби Уайт, защитник клуба набрал в матче 22 очка.

Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из строя команды из-за травмы пальца, у Тре Джонса врачи диагностировали мышечную травму.

Состояние команды: «Чикаго» одержал победу в четырёх матчах подряд, переиграв также «Миннесоту» (120:115), «Лос-Анджелес Клипперс» (138:110) и «Бруклин» (124:102).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место в Западной конференции, одержав 27 побед и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: «Озёрники» в гостевой встрече против «Далласа» добились победу со счётом 116:110. Лука Дончич оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 передач.

Не сыграют: Остин Ривз из-за травмы икры не сможет помочь «Лос-Анджелес Лейкерс» в игре против баскетболистов из Иллинойса.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» в последних играх регулярного чемпионата переиграл «Денвер» (115:107), «Торонто» (110:93) и проиграл «Портленду» (116:132), «Лос-Анджелес Клипперс» (104:112).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Чикаго» — 2.00.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Чикаго» в среднем за матч забрасывает 120 очков, ожидаем от техасцев очередной победы в предстоящей встрече.

2.10 Индивидуальный тотал «Чикаго» больше 118.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» больше 118.5 с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 234.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.