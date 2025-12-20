В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 03:30 по мск.
«Детройт»
Турнирная таблица: «Детройт» уверенно лидирует в таблице Восточной конференции, опережая «Нью-Йорк» на два победы. Команда Джей Би Бикерстаффа в 27 матчах одержала 21 победу и потерпела 6 поражений.
Последние матчи: «Детройт» потерпел поражение в гостевой игре против «Далласа» (114:116).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Детройта», которая состояла из четырех матчей, ранее команда выиграла у «Атланты» (142:115) и «Бостона» (112:105), «Милуоки» (124:112) и «Портленда» (122:116).
«Шарлотт»
Турнирная таблица: «Шарлотт» занимает 12 место в Западной конференций, «шершни» одержали всего 9 побед и потерпели 18 поражений.
Последние матчи: Ламело Болл сыграл ключевую роль в победной игре «Шарлотт» против «Атланты» (133:126). Защитник оформил дабл-дабл из 28 очков и 13 передач.
Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Роберт Уильямс, а с травмой икры — Пэт Коннотон. К ним присоединились Тре Манн и Коллин Секстон.
Состояние команды: «Шарлотт» одержал победу во втором матче подряд, «Хорнетс» добился победы в игре против «Кливленда» (119:111 — после овертайма).
Статистика для ставок
- «Детройт» — лидер Восточной конференции
- «Шарлотт» занимает 12 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Детройт» и «Шарлотт» еще не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Шарлотт» — 4.85.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: «Детройт» подходит не в самом лучшем состоянии, команда проиграла в последней игре регулярного чемпионата. Однако лидер Восточной конференции не должен потерять очки в предстоящей игре против одного из аутсайдеров ассоциации.
Ставка: Ф1 (-12.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.