Преподнесет ли «Шарлотт» сюрприз в игре с лидером?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» уверенно лидирует в таблице Восточной конференции, опережая «Нью-Йорк» на два победы. Команда Джей Би Бикерстаффа в 27 матчах одержала 21 победу и потерпела 6 поражений.

Последние матчи: «Детройт» потерпел поражение в гостевой игре против «Далласа» (114:116).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась победная серия «Детройта», которая состояла из четырех матчей, ранее команда выиграла у «Атланты» (142:115) и «Бостона» (112:105), «Милуоки» (124:112) и «Портленда» (122:116).

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» занимает 12 место в Западной конференций, «шершни» одержали всего 9 побед и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: Ламело Болл сыграл ключевую роль в победной игре «Шарлотт» против «Атланты» (133:126). Защитник оформил дабл-дабл из 28 очков и 13 передач.

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Роберт Уильямс, а с травмой икры — Пэт Коннотон. К ним присоединились Тре Манн и Коллин Секстон.

Состояние команды: «Шарлотт» одержал победу во втором матче подряд, «Хорнетс» добился победы в игре против «Кливленда» (119:111 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Детройт» — лидер Восточной конференции

«Шарлотт» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Детройт» и «Шарлотт» еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Шарлотт» — 4.85.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Детройт» подходит не в самом лучшем состоянии, команда проиграла в последней игре регулярного чемпионата. Однако лидер Восточной конференции не должен потерять очки в предстоящей игре против одного из аутсайдеров ассоциации.

2.07 Ф1 (-12.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Детройт» — «Шарлотт» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Ф1 (-12.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 232.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Детройт» — «Шарлотт» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.