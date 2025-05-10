Нью-Йорк — Бостон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч плей-офф НБА, 10 мая 2025 года

«Нью-Йорк»
Турнирное положение: От «Нью-Йорка» никто не ожидал таких результатов в серии против «Бостона, но факты вещь неоспоримая.
Последние матчи: Обе победы в серии "Нью-Йорк" заслужил, играя при этом в максимально несмотрибельный баскетбол.
Травмированные игроки: По-прежнему все сильнейшие баскетболисты могут играть за "Нью-Йорк".
Общий тонус клуба: У себя дома "Никс" и так играют неважно по сезону, а тут ещё принимать чемпионов, которым во что бы то ни стало нужно отыгрываться.
"Бостон"
Турнирное положение: Мало кто мог предположить, что у "Бостона" возникнут реальные проблемы в серии с "Никс".
Последние матчи: Сейчас они уже приближаются к действительно серьезным, поскольку "Бостон" умудрился проиграть два домашних поединка, хотя в каждом из них по ходу игры вел с разницей в 20 очков.
Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у "Бостона" продолжает иметь Хаузер, но состояние Порзингиса также далеко от оптимального.
Общий тонус клуба: Сейчас все по-серьезному, и у гостей не отсается времени продолжать демонстрировать вальяжный баскетбол.
Статистика для ставок
- "Нью-Йорк" проиграл четыре из последних пяти домашних матчей
- Два из трех последних очных противостоний не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу "Нью-Йорка" дают коэффициент 2.92, а на победу "Бостона" — 1.44.
Прогноз: "Бостон" сделает все возможное, чтобы забрать себе третий матч серии.
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Альтернативный прогноз: Клубы откажутся от защитного баскетбола и продемонстрируют задорный баскетбол.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.14.