Нью-Йорк — Бостон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч плей-офф НБА, 10 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 10 мая. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: От «Нью-Йорка» никто не ожидал таких результатов в серии против «Бостона, но факты вещь неоспоримая.

Последние матчи: Обе победы в серии "Нью-Йорк" заслужил, играя при этом в максимально несмотрибельный баскетбол.

Травмированные игроки: По-прежнему все сильнейшие баскетболисты могут играть за "Нью-Йорк".

Общий тонус клуба: У себя дома "Никс" и так играют неважно по сезону, а тут ещё принимать чемпионов, которым во что бы то ни стало нужно отыгрываться.

"Бостон"

Турнирное положение: Мало кто мог предположить, что у "Бостона" возникнут реальные проблемы в серии с "Никс".

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Сейчас они уже приближаются к действительно серьезным, поскольку "Бостон" умудрился проиграть два домашних поединка, хотя в каждом из них по ходу игры вел с разницей в 20 очков.

Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у "Бостона" продолжает иметь Хаузер, но состояние Порзингиса также далеко от оптимального.

Общий тонус клуба: Сейчас все по-серьезному, и у гостей не отсается времени продолжать демонстрировать вальяжный баскетбол.

Статистика для ставок

"Нью-Йорк" проиграл четыре из последних пяти домашних матчей

Два из трех последних очных противостоний не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу "Нью-Йорка" дают коэффициент 2.92, а на победу "Бостона" — 1.44.

Прогноз: "Бостон" сделает все возможное, чтобы забрать себе третий матч серии.

Альтернативный прогноз: Клубы откажутся от защитного баскетбола и продемонстрируют задорный баскетбол.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.14.