Нью-Йорк — Детройт. Ставка (к. 2.87) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2025 года

«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Игра «Нью-Йорка» откровенно не впечатляет, хотя ростер у «Никс» один из самых убедительных в лиге.
Последние матчи: Две победы в серии «Нью-Йорк» откровенно вымучил, а последней игре в Мичигане ему так и вовсе помогли судьи.
Травмированные игроки: У «Нью-Йорка» все в порядке с сотавом, но даже со всеми здоровыми баскетболистами у Тибодо возникают проблемы с добычей необходимого результата.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящей игре на домашнем паркете «Никс» смогут показать свой лучший баскетбол в серии.
«Детройт»
Турнирное положение: После 1:3 в серии шансы на проход «Детройта» дальше призрачные, но они все ещё есть.
Последние матчи: Откровенно не повезло «Детройту» со «слепыми» судьями, которые н едали открвоенный фол на игроке «Пистонз» в концовке крайнего матча.
Травмированные игроки: Айви сможет сыграть за «Детройт» только в новом сезоне, но Бикерстафф уже научился играть и без него.
Общий тонус клуба: Гостям терять нечего, и в предстоящей игре в гостях они сыграют ва-банк, что может помочь им одержать важную победу и вернуть серию в Мичиган.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» выиграл четыре раза в пяти последних поединках
- «Детройт» за пять последних матчей проиграл четыре раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.45, а на победу «Детройта» — 2.87.
Прогноз: «Детройт» выиграет матч в Нью-Йорке и продолжит серию.
- 2.00Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.80Бостон — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.07Голден Стэйт — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Результативного матча снова ждать не стоит.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.87.
Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.12.