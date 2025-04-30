Нью-Йорк — Детройт. Ставка (к. 2.87) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Игра «Нью-Йорка» откровенно не впечатляет, хотя ростер у «Никс» один из самых убедительных в лиге.

Последние матчи: Две победы в серии «Нью-Йорк» откровенно вымучил, а последней игре в Мичигане ему так и вовсе помогли судьи.

Травмированные игроки: У «Нью-Йорка» все в порядке с сотавом, но даже со всеми здоровыми баскетболистами у Тибодо возникают проблемы с добычей необходимого результата.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящей игре на домашнем паркете «Никс» смогут показать свой лучший баскетбол в серии.

«Детройт»

Турнирное положение: После 1:3 в серии шансы на проход «Детройта» дальше призрачные, но они все ещё есть.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Откровенно не повезло «Детройту» со «слепыми» судьями, которые н едали открвоенный фол на игроке «Пистонз» в концовке крайнего матча.

Травмированные игроки: Айви сможет сыграть за «Детройт» только в новом сезоне, но Бикерстафф уже научился играть и без него.

Общий тонус клуба: Гостям терять нечего, и в предстоящей игре в гостях они сыграют ва-банк, что может помочь им одержать важную победу и вернуть серию в Мичиган.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» выиграл четыре раза в пяти последних поединках

«Детройт» за пять последних матчей проиграл четыре раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.45, а на победу «Детройта» — 2.87.

Прогноз: «Детройт» выиграет матч в Нью-Йорке и продолжит серию.

Альтернативный прогноз: Результативного матча снова ждать не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.87.

Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.12.