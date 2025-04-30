ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — ПСЖЛига чемпионов. Рабинер уверен в победе «Барсы» над «Интером», Аксенов верит в «Арсенал» Вячеслав Колосков«Меня "Краснодар" разочаровал». Колосков — о 26-м туре РПЛ и проблемах российских топ-клубов Виктор ОсимхенТрансферный дайджест. 22 — 28 апреля
    Все новости спорта

    «Детройт» способен продлить серию на ещё один матч?

    Нью-Йорк — Детройт. Ставка (к. 2.87) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Детройт Пистонс Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Детройт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Детройт»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Игра «Нью-Йорка» откровенно не впечатляет, хотя ростер у «Никс» один из самых убедительных в лиге.

    Последние матчи: Две победы в серии «Нью-Йорк» откровенно вымучил, а последней игре в Мичигане ему так и вовсе помогли судьи.

    Травмированные игроки: У «Нью-Йорка» все в порядке с сотавом, но даже со всеми здоровыми баскетболистами у Тибодо возникают проблемы с добычей необходимого результата.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящей игре на домашнем паркете «Никс» смогут показать свой лучший баскетбол в серии.

    «Детройт»

    Турнирное положение: После 1:3 в серии шансы на проход «Детройта» дальше призрачные, но они все ещё есть.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Откровенно не повезло «Детройту» со «слепыми» судьями, которые н едали открвоенный фол на игроке «Пистонз» в концовке крайнего матча.

    Травмированные игроки: Айви сможет сыграть за «Детройт» только в новом сезоне, но Бикерстафф уже научился играть и без него.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Гостям терять нечего, и в предстоящей игре в гостях они сыграют ва-банк, что может помочь им одержать важную победу и вернуть серию в Мичиган.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» выиграл четыре раза в пяти последних поединках

    • «Детройт» за пять последних матчей проиграл четыре раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.45, а на победу «Детройта» — 2.87.

    Прогноз: «Детройт» выиграет матч в Нью-Йорке и продолжит серию.

    Альтернативный прогноз: Результативного матча снова ждать не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.87.

    Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Йорк — Детройт?

    Матч Нью-Йорк — Детройт состоится 30 апреля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Йорк — Детройт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк — Детройт?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Йорк — Детройт?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.45, а на победу «Детройта» — 2.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йокогама — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Касива Рейсол
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гамба Осака — Киото Санга
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шнайдер — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Меншик — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Норри — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Киз — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Утидзима — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дрейпер — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Зверев — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нью-Йорк — Детройт: прогноз и ставка за 2.87, статистика, коэффициенты матча 30.04.202502:30. «Детройт» способен продлить серию на ещё один матч?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры