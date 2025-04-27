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    «Хьюстон» выйдет вперёд в противостоянии?

    Голден Стэйт — Хьюстон. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Хьюстон»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон»
    В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» 27 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 27 Апреля 2025 года

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •  Голден Стэйт 03:30 Хьюстон

    Хьюстон

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: «Хьюстон» сравнял счёт в серии против «Голден Стэйт» (109:94). Больше всего к победе приложился Джейлен Грин, который сумел набрать 38 очков, совершил 4 подбора и отдал 6 передач.

    Голден Стэйт — Хьюстон: коэффициенты букмекеров

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  • 1.6614.002.46Бонус$1500
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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Хьюстон» удалось восстановить равновесие в серии против «Голден Стэйт», а такж перервать проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: Лидер калифорнийцев Стефен Карри принёс своей команде победу в матче против «Хьюстона», забросив в кольцо соперника 31 очко. «Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона» со счётом 95:85. Так было в первой игре противостояния.

    Во втором поединке «Голден Стэйт» потерпел фиаско со счетом 94:109.

    Не сыграют: С травмой спины в третьем матче противостояния не сыграет Джимми Батлер.

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    Состояние команды: Калифорнийцы понесли серьёзную потерю — Батлер неудачно приземлился из-за фола со стороны Эмена Томпсона. В итоге игрок «Голден Стэйт» не смог продолжить игру против «Хьюстона».

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

    • «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

    • «Голден Стэйт» vs «Хьюстон» (1:1 — в серии)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Хьюстон» — 2.35.

    ТБ 202.5 и ТМ 202.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Голден Стэйт» может потерпеть неудачу в третьем поединке серии, так как «золотые» не смогут рассчитывать на ключевого игрока Джимми Батлера.

    Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.35.

    Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе гостевой команды.

    Ставка: Ф2 (+3.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Голден Стэйт — Хьюстон?

    Матч Голден Стэйт — Хьюстон состоится 27 апреля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Голден Стэйт — Хьюстон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Хьюстона».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Голден Стэйт — Хьюстон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Хьюстона»» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Голден Стэйт — Хьюстон?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Голден Стэйт — Хьюстон?

    Коэффициенты букмекеров: : «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Хьюстон» — 2.35.

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    Голден Стэйт — Хьюстон: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 27.04.202503:30. «Хьюстон» выйдет вперёд в противостоянии?
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