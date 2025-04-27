Голден Стэйт — Хьюстон. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 апреля 2024 года

Голден Стэйт
Хьюстон
«Хьюстон»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» сравнял счёт в серии против «Голден Стэйт» (109:94). Больше всего к победе приложился Джейлен Грин, который сумел набрать 38 очков, совершил 4 подбора и отдал 6 передач.
Голден Стэйт — Хьюстон: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Хьюстон» удалось восстановить равновесие в серии против «Голден Стэйт», а такж перервать проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.
Последние матчи: Лидер калифорнийцев Стефен Карри принёс своей команде победу в матче против «Хьюстона», забросив в кольцо соперника 31 очко. «Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона» со счётом 95:85. Так было в первой игре противостояния.
Во втором поединке «Голден Стэйт» потерпел фиаско со счетом 94:109.
Не сыграют: С травмой спины в третьем матче противостояния не сыграет Джимми Батлер.
Состояние команды: Калифорнийцы понесли серьёзную потерю — Батлер неудачно приземлился из-за фола со стороны Эмена Томпсона. В итоге игрок «Голден Стэйт» не смог продолжить игру против «Хьюстона».
Статистика для ставок
- «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции
- «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин
- «Голден Стэйт» vs «Хьюстон» (1:1 — в серии)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Хьюстон» — 2.35.
ТБ 202.5 и ТМ 202.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Голден Стэйт» может потерпеть неудачу в третьем поединке серии, так как «золотые» не смогут рассчитывать на ключевого игрока Джимми Батлера.
Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.35.
Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе гостевой команды.
Ставка: Ф2 (+3.5) с коэффициентом 1.90.