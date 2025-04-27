Голден Стэйт — Хьюстон. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 апреля 2024 года

В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» 27 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» сравнял счёт в серии против «Голден Стэйт» (109:94). Больше всего к победе приложился Джейлен Грин, который сумел набрать 38 очков, совершил 4 подбора и отдал 6 передач.

Голден Стэйт — Хьюстон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.6614.002.46Бонус$1500

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Хьюстон» удалось восстановить равновесие в серии против «Голден Стэйт», а такж перервать проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: Лидер калифорнийцев Стефен Карри принёс своей команде победу в матче против «Хьюстона», забросив в кольцо соперника 31 очко. «Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона» со счётом 95:85. Так было в первой игре противостояния.

Во втором поединке «Голден Стэйт» потерпел фиаско со счетом 94:109.

Не сыграют: С травмой спины в третьем матче противостояния не сыграет Джимми Батлер.

Состояние команды: Калифорнийцы понесли серьёзную потерю — Батлер неудачно приземлился из-за фола со стороны Эмена Томпсона. В итоге игрок «Голден Стэйт» не смог продолжить игру против «Хьюстона».

Статистика для ставок

«Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

«Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

«Голден Стэйт» vs «Хьюстон» (1:1 — в серии)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Хьюстон» — 2.35.

ТБ 202.5 и ТМ 202.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Голден Стэйт» может потерпеть неудачу в третьем поединке серии, так как «золотые» не смогут рассчитывать на ключевого игрока Джимми Батлера.

Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе гостевой команды.

Ставка: Ф2 (+3.5) с коэффициентом 1.90.