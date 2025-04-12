ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем Игорь Колыванов«Бездарная игра Мадрида». Колыванов — о первых четвертьфиналах Лиги чемпионов Александр ВолкановскиПимблетт нокаутирует Чендлера, Лопес станет чемпионом — прогнозы звезд ММА на UFC 314
    Все новости спорта

    «Сан-Антонио» увезёт победу из Финикса?

    Финикс — Сан-Антонио. Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 апреля 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Сан-Антонио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио»
    В матче регулярного чемпионата «Финикс» примет «Сан-Антонио». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Сан-Антонио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 12 Апреля 2025 года

    Финикс

  • НБА
    •  Финикс 05:00 Сан-Антонио

    Сан-Антонио

  • НБА
    •

    «Финикс»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 11 место, одержав 35 побед и потерпев 45 поражений, отметим, что «солнечные» не пройдут в зону плей-ин, так как выше 11 места «Санз» по итогу сезона уже не поднимется.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «солнечные» уступили «Оклахоме» (112:125).

    Финикс — Сан-Антонио: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.5716.002.63Бонус$1500
    •

    Не сыграют: Из-за травмы лодыжки из строя команды выбыл лидер Кевин Дюрант.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Баскетболисты «Финикса» проиграли в восьмом матче подряд.

    «Сан-Антонио»

    Турнирная таблица: На данный момент «Сан-Антонио» занимает 13 место в Западной конференции, одержав 33 победы и потерпев 47 поражений. Техасцы также не сыграют в плей-ин.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» одержал победу над командой «Голден Стэйт» (114:111). Вклад в победу «шпор» внёс Стефан Касл, набрав 21 очко.

    Не сыграют: С травмой пальца в лазарете находятся Де’Аарон Фокс и Рики Миникс, а также лидер команды Виктор Вембаньяма, который травмировал плечо.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, ранее техасский коллектив проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (117:122), «Кливленду» (113:114) и «Портленду» (109:120).

    Статистика для ставок

    • «Финикс» проиграл в восьмом матче подряд

    • «Сан-Антонио» прервал трёхматчевую проигрышную серию

    • В этом сезоне команды обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Сан-Антонио» — 2.50.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Сан-Антонио» может поймать кураж после победы над «Финиксом», у которого есть проблемы с реализацией.

    Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.50.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Финикс — Сан-Антонио?

    Матч Финикс — Сан-Антонио состоится 12 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Финикс — Сан-Антонио?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Сан-Антонио».

    Какую сделать ставку на матч Финикс — Сан-Антонио?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Сан-Антонио»» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Финикс — Сан-Антонио?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Финикс — Сан-Антонио?

    Коэффициенты букмекеров: : «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Сан-Антонио» — 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фис — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Котов — Гомбош
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Димитров — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ахал — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Баркчи — Хулбук
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вахш — Панджшер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алга — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урал — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Финикс — Сан-Антонио: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 12.04.202505:00. «Сан-Антонио» увезёт победу из Финикса?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры