В матче регулярного чемпионата «Финикс» примет «Сан-Антонио». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Сан-Антонио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Финикс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 11 место, одержав 35 побед и потерпев 45 поражений, отметим, что «солнечные» не пройдут в зону плей-ин, так как выше 11 места «Санз» по итогу сезона уже не поднимется.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «солнечные» уступили «Оклахоме» (112:125).

Финикс — Сан-Антонио: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.5716.002.63Бонус$1500

Не сыграют: Из-за травмы лодыжки из строя команды выбыл лидер Кевин Дюрант.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Баскетболисты «Финикса» проиграли в восьмом матче подряд.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: На данный момент «Сан-Антонио» занимает 13 место в Западной конференции, одержав 33 победы и потерпев 47 поражений. Техасцы также не сыграют в плей-ин.

Последние матчи: «Сан-Антонио» одержал победу над командой «Голден Стэйт» (114:111). Вклад в победу «шпор» внёс Стефан Касл, набрав 21 очко.

Не сыграют: С травмой пальца в лазарете находятся Де’Аарон Фокс и Рики Миникс, а также лидер команды Виктор Вембаньяма, который травмировал плечо.

Состояние команды: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, ранее техасский коллектив проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (117:122), «Кливленду» (113:114) и «Портленду» (109:120).

Статистика для ставок

«Финикс» проиграл в восьмом матче подряд

«Сан-Антонио» прервал трёхматчевую проигрышную серию

В этом сезоне команды обменялись победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Сан-Антонио» — 2.50.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Сан-Антонио» может поймать кураж после победы над «Финиксом», у которого есть проблемы с реализацией.

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.