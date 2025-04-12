Финикс
Сан-Антонио
«Финикс»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 11 место, одержав 35 побед и потерпев 45 поражений, отметим, что «солнечные» не пройдут в зону плей-ин, так как выше 11 места «Санз» по итогу сезона уже не поднимется.
Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «солнечные» уступили «Оклахоме» (112:125).
Финикс — Сан-Антонио: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Из-за травмы лодыжки из строя команды выбыл лидер Кевин Дюрант.
Состояние команды: Баскетболисты «Финикса» проиграли в восьмом матче подряд.
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: На данный момент «Сан-Антонио» занимает 13 место в Западной конференции, одержав 33 победы и потерпев 47 поражений. Техасцы также не сыграют в плей-ин.
Последние матчи: «Сан-Антонио» одержал победу над командой «Голден Стэйт» (114:111). Вклад в победу «шпор» внёс Стефан Касл, набрав 21 очко.
Не сыграют: С травмой пальца в лазарете находятся Де’Аарон Фокс и Рики Миникс, а также лидер команды Виктор Вембаньяма, который травмировал плечо.
Состояние команды: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, ранее техасский коллектив проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (117:122), «Кливленду» (113:114) и «Портленду» (109:120).
Статистика для ставок
- «Финикс» проиграл в восьмом матче подряд
- «Сан-Антонио» прервал трёхматчевую проигрышную серию
- В этом сезоне команды обменялись победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Сан-Антонио» — 2.50.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Сан-Антонио» может поймать кураж после победы над «Финиксом», у которого есть проблемы с реализацией.
Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.50.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.