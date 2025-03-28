Майами
Атланта
«Майами»
Турнирное положение: Конец сезона для «Майами» получается удручающим, поскольку «Хит» скатились на десятое место Востока.
Последние матчи: Провал по показателям у «Майами» случился не в самый важный момент сезона, однако у Споэлстры хватает вермени на исправление ситуации.
Травмированные игроки: Точно не сможет сыграть за «Майами» Смит. Также есть вопросы по здоровью Робинсона.
Общий тонус клуба: После двух побед подряд «Майами» вполне по силам справиться и с «Хоукс», несмотря на то, что они располагаются выше по таблице Востока.
«Атланта»
Турнирное положение: Хочется верить, что «Атланта» сможет пошуметь в плей-ин, поскольку она сейчас туда заходит с восьмой позиции Востока.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Атланта» выиграла три раза, что говорит о её готовности побеждать и дальше.
Травмированные игроки: У «Атланты» по-прежнему много больных баскетболистов. Не смогут помочь клубу Бафкин, Капела, Джонсон и Нэнс-младший.
Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» гостям придется сильно напрячься, чтобы победить во Флориде.
Статистика для ставок
- У «Атланты» в четырех последних поединках три победы
- Два из трех последних очных противостояний «Хит» проиграли
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 2.05, а на победу «Атланты» — 1.89.
Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этом поединке.
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Альтернативный прогноз: Две команды будут заряжены на максимальную результативность в этом матче.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.
Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.18.