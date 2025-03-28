ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Черных«Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ Питер КраучКану, Хески, Крауч и еще шесть культовых нападающих, которые мало забивали, но были незаменимыми Мартин Якубко«Матч с Гренадой — это вообще не про футбол». Мартин Якубко — о матчах Лиги Наций и впечатлениях от сборной России
  • 00:30
    • Зверев уступил Фису на турнире в Майами
  • 22:34
    • «Спартак» в первом матче дожал «Северсталь» в первом матче плей-офф КХЛ
  • 22:11
    • Свентек неожиданно уступила Эале в четвертьфинале турнира в Майами
  • 22:06
    • Минское «Динамо» выиграло у ЦСКА в первом матче плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Майами» одержит третью победу кряду?

    Майами — Атланта. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 марта 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Касейя Центре» 28 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Атланта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 28 Марта 2025 года

    Майами

  • Майами
    •  Майами 02:30 Атланта

    Атланта

  • НБА
    •

    «Майами»

    Турнирное положение: Конец сезона для «Майами» получается удручающим, поскольку «Хит» скатились на десятое место Востока.

    Последние матчи: Провал по показателям у «Майами» случился не в самый важный момент сезона, однако у Споэлстры хватает вермени на исправление ситуации.

    Травмированные игроки: Точно не сможет сыграть за «Майами» Смит. Также есть вопросы по здоровью Робинсона.

    Общий тонус клуба: После двух побед подряд «Майами» вполне по силам справиться и с «Хоукс», несмотря на то, что они располагаются выше по таблице Востока.

    «Атланта»

    Турнирное положение: Хочется верить, что «Атланта» сможет пошуметь в плей-ин, поскольку она сейчас туда заходит с восьмой позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Атланта» выиграла три раза, что говорит о её готовности побеждать и дальше.

    Травмированные игроки: У «Атланты» по-прежнему много больных баскетболистов. Не смогут помочь клубу Бафкин, Капела, Джонсон и Нэнс-младший.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» гостям придется сильно напрячься, чтобы победить во Флориде.

    Статистика для ставок

    • У «Атланты» в четырех последних поединках три победы

    • Два из трех последних очных противостояний «Хит» проиграли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 2.05, а на победу «Атланты» — 1.89.

    Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Две команды будут заряжены на максимальную результативность в этом матче.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Индиана — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чикаго — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Корда — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Анахайм — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азиягол — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хорезм — Бухара
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Алга — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Коканд 1912 — Шуртан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Майами — Атланта: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 28.03.202502:30. «Майами» одержит третью победу кряду?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры