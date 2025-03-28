В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Касейя Центре» 28 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Атланта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Конец сезона для «Майами» получается удручающим, поскольку «Хит» скатились на десятое место Востока.

Последние матчи: Провал по показателям у «Майами» случился не в самый важный момент сезона, однако у Споэлстры хватает вермени на исправление ситуации.

Травмированные игроки: Точно не сможет сыграть за «Майами» Смит. Также есть вопросы по здоровью Робинсона.

Общий тонус клуба: После двух побед подряд «Майами» вполне по силам справиться и с «Хоукс», несмотря на то, что они располагаются выше по таблице Востока.

«Атланта»

Турнирное положение: Хочется верить, что «Атланта» сможет пошуметь в плей-ин, поскольку она сейчас туда заходит с восьмой позиции Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних поединках «Атланта» выиграла три раза, что говорит о её готовности побеждать и дальше.

Травмированные игроки: У «Атланты» по-прежнему много больных баскетболистов. Не смогут помочь клубу Бафкин, Капела, Джонсон и Нэнс-младший.

Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» гостям придется сильно напрячься, чтобы победить во Флориде.

Статистика для ставок

У «Атланты» в четырех последних поединках три победы

Два из трех последних очных противостояний «Хит» проиграли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 2.05, а на победу «Атланты» — 1.89.

Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Две команды будут заряжены на максимальную результативность в этом матче.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.18.