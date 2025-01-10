В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 10 января. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Атланта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Финикс»

Турнирная таблица: «Солнечные» теряют позиции в Западной конференции, «Финикс» расположился на 12 строчке турнирной таблицы, одержав 16 побед и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: «Санз» потерпел фиаско в матче против «Шарлотт» (104:115).

Финикс — Атланта: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.4116.003.25Бонус€300

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл форвард Ройс О'Нил.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» проиграл в четырех играх.

«Атланта»

Турнирная таблица: «Атланта» занимает в Восточной конференции 8 место, одержав 19 побед и потерпев 18 поражений.

Последние матчи: «Атланта» одержала победу в матче против «Юты» (124:121). Вклад в победу команды из Джорджии внёс Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 20 передач.

Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин, а с травмой руки — Ларри Нэнс-мл.

Состояние команды: «Атланте» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. «Ястребы» ранее проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (105:131), «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:119) и «Денвера» (120:139).

Статистика для ставок

«Финикс» одержал одну победу в последних пяти матчах

«Атланта» прервала трёхматчевую проигрышную серию

В этом сезоне «Финикс» и «Атланта» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Атланты» — 3.06.

ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: Трей Янг в последнем матче принёс «Атланте» победу в последней игре, лидер «ястребов» набрал ход в последних играх и может принести своей команде новую викторию.

Ставка: Фора «Атланты» (+6.5) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 2.01.