Финикс
Атланта
«Финикс»
Турнирная таблица: «Солнечные» теряют позиции в Западной конференции, «Финикс» расположился на 12 строчке турнирной таблицы, одержав 16 побед и потерпев 19 поражений.
Последние матчи: «Санз» потерпел фиаско в матче против «Шарлотт» (104:115).
Финикс — Атланта: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл форвард Ройс О'Нил.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» проиграл в четырех играх.
«Атланта»
Турнирная таблица: «Атланта» занимает в Восточной конференции 8 место, одержав 19 побед и потерпев 18 поражений.
Последние матчи: «Атланта» одержала победу в матче против «Юты» (124:121). Вклад в победу команды из Джорджии внёс Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 20 передач.
Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин, а с травмой руки — Ларри Нэнс-мл.
Состояние команды: «Атланте» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. «Ястребы» ранее проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (105:131), «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:119) и «Денвера» (120:139).
Статистика для ставок
- «Финикс» одержал одну победу в последних пяти матчах
- «Атланта» прервала трёхматчевую проигрышную серию
- В этом сезоне «Финикс» и «Атланта» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Атланты» — 3.06.
ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.
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- 1.88Юта — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 3.47Даллас — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Прогноз: Трей Янг в последнем матче принёс «Атланте» победу в последней игре, лидер «ястребов» набрал ход в последних играх и может принести своей команде новую викторию.
Ставка: Фора «Атланты» (+6.5) с коэффициентом 1.88.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 2.01.