ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ГрилишТалант, превратившийся в призрака. Как «Манчестер Сити» разрушил карьеру Грилиша Виктор ОсимхенОсимхен, Мактоминей и еще 13 лучших трансферов первой части европейского сезона 2024/25 Роман КопыловРеванш Дерн и Рибас, интригующий бой Копылова против Кертиса. Анонс карда UFC Vegas 101
  • 11:11
    • Официально: Грэм Поттер — новый главный тренер «Вест Хэма»
    Все новости спорта

    Трей Янг принесёт победу «Атланте»?

    «Финикс» — «Атланта». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 10 января 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 10 января. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Атланта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 10 Января 2025 года

    Финикс

  • НБА
    •  Финикс 05:00 Атланта

    Атланта

  • НБА
    •

    «Финикс»

    Турнирная таблица: «Солнечные» теряют позиции в Западной конференции, «Финикс» расположился на 12 строчке турнирной таблицы, одержав 16 побед и потерпев 19 поражений.

    Последние матчи: «Санз» потерпел фиаско в матче против «Шарлотт» (104:115).

    Финикс — Атланта: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.4116.003.25Бонус€300
    •

    Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл форвард Ройс О'Нил.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» проиграл в четырех играх.

    «Атланта»

    Турнирная таблица: «Атланта» занимает в Восточной конференции 8 место, одержав 19 побед и потерпев 18 поражений.

    Последние матчи: «Атланта» одержала победу в матче против «Юты» (124:121). Вклад в победу команды из Джорджии внёс Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 20 передач.

    Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин, а с травмой руки — Ларри Нэнс-мл.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Атланте» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. «Ястребы» ранее проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (105:131), «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:119) и «Денвера» (120:139).

    Статистика для ставок

    • «Финикс» одержал одну победу в последних пяти матчах

    • «Атланта» прервала трёхматчевую проигрышную серию

    • В этом сезоне «Финикс» и «Атланта» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Атланты» — 3.06.

    ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: Трей Янг в последнем матче принёс «Атланте» победу в последней игре, лидер «ястребов» набрал ход в последних играх и может принести своей команде новую викторию.

    Ставка: Фора «Атланты» (+6.5) с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Путинцева — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Автомобилист — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Вехда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лада — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Газиантеп — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПАОК — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касымпаша — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Беерсхот — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Финикс» — «Атланта»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Трей Янг принесёт победу «Атланте»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры