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    «Финикс» не отдаст победу баскетболистам из Орегона?

    «Финикс» — «Портленд». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Портленд»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 16 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Финикс»

    Турнирная таблица: «Финикс» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на 8 место. «Санз» в 24 сыгранных матчах одержал 13 побед и потерпел 11 поражений.

    Последние матчи: «Финикс» добился уверенной победы в гостевом поединке против «Юты» (134:126). Ключевую роль в успехе «солнечных» сыграл защитник Девин Букер, который набрал в матче 34 очка, совершил 2 подбора и отдал 8 передач.

    Не сыграют: В лазарете «Финикса» со сломанной лодыжкой остался Коллин Гиллеспи. В строй вернулись Юсуф Нуркич, Брэдли Бил и Кевин Дюрант.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Финиксу» удалось прервать чёрную полосу игр, в которую входили поединки против «Орландо» (110:115), «Майами» (111:121) и «Нью-Орлеана» (124:126).

    «Портленд»

    Турнирная таблица: «Портленд» всё дальше отдаляется от зоны плей-ин, теперь команда отстаёт от 10 места на 5 побед. На данный момент клуб из Орегона в турнирной таблице Западной конференции занимает 13 место. В этом сезоне «Портленд» выиграл 8 матчей, проиграл 17 поединков.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Портленд» на своей арене уступил «Сан-Антонио» (116:118).

    Не сыграют: В составе «Портленда» есть один игрок, который находится в лазарете, речь о защитнике Матиасе Тибуле, который травмировал лодыжку. Из-за болезни в матче против «Финикса» может не сыграть центровой Деандре Эйтон. В строй «речников» вернулись форвард Дуоп Рит и центровой Донован Клинган.

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    Состояние команды: Проигрышнаясерия «Портленда» составляет пять матчей: «Сан-Антонио» (116:118), «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107), «Юта» (99:141), «Лос-Анджелес Клипперс» (105:127) и «Даллас» (131:137).

    Статистика для ставок

    • «Портленд» проиграл в пятом матче подряд

    • «Финикс» прервал проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей

    • В этом сезоне «Финикс» выиграл у «Портленда» (103:97)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Портленда» — 3.95.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Финикс» может улучшить положение в турнирной таблице, к тому же «солнечные» уже знают как обыгрывать «Портленд».

    Ставка: Фора «Финикса» (-8.5) с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В прошлом поединке баскетболисты обеих команд набрали 200 очков.

    Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Финикс» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» не отдаст победу баскетболистам из Орегона?
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