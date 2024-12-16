«Финикс»
Турнирная таблица: «Финикс» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на 8 место. «Санз» в 24 сыгранных матчах одержал 13 побед и потерпел 11 поражений.
Последние матчи: «Финикс» добился уверенной победы в гостевом поединке против «Юты» (134:126). Ключевую роль в успехе «солнечных» сыграл защитник Девин Букер, который набрал в матче 34 очка, совершил 2 подбора и отдал 8 передач.
Не сыграют: В лазарете «Финикса» со сломанной лодыжкой остался Коллин Гиллеспи. В строй вернулись Юсуф Нуркич, Брэдли Бил и Кевин Дюрант.
Состояние команды: «Финиксу» удалось прервать чёрную полосу игр, в которую входили поединки против «Орландо» (110:115), «Майами» (111:121) и «Нью-Орлеана» (124:126).
«Портленд»
Турнирная таблица: «Портленд» всё дальше отдаляется от зоны плей-ин, теперь команда отстаёт от 10 места на 5 побед. На данный момент клуб из Орегона в турнирной таблице Западной конференции занимает 13 место. В этом сезоне «Портленд» выиграл 8 матчей, проиграл 17 поединков.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Портленд» на своей арене уступил «Сан-Антонио» (116:118).
Не сыграют: В составе «Портленда» есть один игрок, который находится в лазарете, речь о защитнике Матиасе Тибуле, который травмировал лодыжку. Из-за болезни в матче против «Финикса» может не сыграть центровой Деандре Эйтон. В строй «речников» вернулись форвард Дуоп Рит и центровой Донован Клинган.
Состояние команды: Проигрышнаясерия «Портленда» составляет пять матчей: «Сан-Антонио» (116:118), «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107), «Юта» (99:141), «Лос-Анджелес Клипперс» (105:127) и «Даллас» (131:137).
Статистика для ставок
- «Портленд» проиграл в пятом матче подряд
- «Финикс» прервал проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей
- В этом сезоне «Финикс» выиграл у «Портленда» (103:97)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Портленда» — 3.95.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 2.04Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
- 1.81Индиана — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.91Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: «Финикс» может улучшить положение в турнирной таблице, к тому же «солнечные» уже знают как обыгрывать «Портленд».
Ставка: Фора «Финикса» (-8.5) с коэффициентом 1.88.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В прошлом поединке баскетболисты обеих команд набрали 200 очков.
Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.