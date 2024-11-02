В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 2 ноября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 9 место, одержав две победы и потерпев два поражения.

Последние матчи: После двух побед подряд баскетболисты «Миннесоты» допустили осечку в поединке против «Далласа» (114:120).

Прогнозы и ставки на НБА

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних 5 матчах «Миннесота» одержала 2 победы.

«Денвер»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 10 место, одержав две победы и потерпев два поражения.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» с трудом выиграл у «Бруклина» (144:139). «Самородки» одержали победу лишь в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (125:125).

В составе «Денвера» результативностью отметился серб Никола Йокич. Центровой оформил трипл-дабл из 29 очков, 18 подборов и 16 передач.

Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла.

Состояние команды: Игрок «Денвера» Аарон Гордон подпишет продление с клубом на 4 года.

Статистика для ставок

«Денвер» побеждает в овертайме во втором матче подряд

«Миннесота» одержала 2 победы в 5 последних матчах

В сезоне 2023/2024 «Денвер» и «Миннесота» играли в четвертьфинале (4:3 — победу в серии одержала «Миннесоты»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. На победу «Денвера» — 2.53.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94.

Прогноз: В прошлом сезоне соперники с трудом смогли определить победителя, сыграв все 7 матчей в серии. В том, что предстоящая игра получится также напряженной, нет сомнения. Перевес в счете одной из команд будет незначительным.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 5 очков с коэффициентом 3.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.07.