Миннесота
Денвер
«Миннесота»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 9 место, одержав две победы и потерпев два поражения.
Последние матчи: После двух побед подряд баскетболисты «Миннесоты» допустили осечку в поединке против «Далласа» (114:120).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних 5 матчах «Миннесота» одержала 2 победы.
«Денвер»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 10 место, одержав две победы и потерпев два поражения.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» с трудом выиграл у «Бруклина» (144:139). «Самородки» одержали победу лишь в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (125:125).
В составе «Денвера» результативностью отметился серб Никола Йокич. Центровой оформил трипл-дабл из 29 очков, 18 подборов и 16 передач.
Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла.
Состояние команды: Игрок «Денвера» Аарон Гордон подпишет продление с клубом на 4 года.
Статистика для ставок
- «Денвер» побеждает в овертайме во втором матче подряд
- «Миннесота» одержала 2 победы в 5 последних матчах
- В сезоне 2023/2024 «Денвер» и «Миннесота» играли в четвертьфинале (4:3 — победу в серии одержала «Миннесоты»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. На победу «Денвера» — 2.53.
ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94.
- 2.00Нью-Орлеан — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 3.95Торонто — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.02Бруклин — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: В прошлом сезоне соперники с трудом смогли определить победителя, сыграв все 7 матчей в серии. В том, что предстоящая игра получится также напряженной, нет сомнения. Перевес в счете одной из команд будет незначительным.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 5 очков с коэффициентом 3.40.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.07.