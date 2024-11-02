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    «Миннесота» — «Денвер». Ставка (к. 3.40) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 2 ноября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Ноября 2024 года

    Миннесота

  • НБА
    •  Миннесота 04:30 Денвер

    Денвер

  • НБА
    •

    «Миннесота»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 9 место, одержав две победы и потерпев два поражения.

    Последние матчи: После двух побед подряд баскетболисты «Миннесоты» допустили осечку в поединке против «Далласа» (114:120).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних 5 матчах «Миннесота» одержала 2 победы.

    «Денвер»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 10 место, одержав две победы и потерпев два поражения.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» с трудом выиграл у «Бруклина» (144:139). «Самородки» одержали победу лишь в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (125:125).

    В составе «Денвера» результативностью отметился серб Никола Йокич. Центровой оформил трипл-дабл из 29 очков, 18 подборов и 16 передач.

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    Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла.

    Состояние команды: Игрок «Денвера» Аарон Гордон подпишет продление с клубом на 4 года.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» побеждает в овертайме во втором матче подряд

    • «Миннесота» одержала 2 победы в 5 последних матчах

    • В сезоне 2023/2024 «Денвер» и «Миннесота» играли в четвертьфинале (4:3 — победу в серии одержала «Миннесоты»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. На победу «Денвера» — 2.53.

    ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.94.

    Прогноз: В прошлом сезоне соперники с трудом смогли определить победителя, сыграв все 7 матчей в серии. В том, что предстоящая игра получится также напряженной, нет сомнения. Перевес в счете одной из команд будет незначительным.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 5 очков с коэффициентом 3.40.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.07.

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    «Миннесота» — «Денвер»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на баскетбол. Соперники сыграют в открытый баскетбол?
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