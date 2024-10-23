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    «Нью-Йорк» одолеет чемпиона на его территории?

    «Бостон» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.78) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Нью-Йорк»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 23 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Октября 2024 года

    Бостон

  • НБА
    •  Бостон 02:30 Нью-Йорк

    Нью-Йорк

  • НБА
    •

    «Бостон»

    Турнирное положение: В предстоящем сезоне «Бостону» придется защищать завоеванный летом титул, и это задача не из простых.

    Последние матчи: Предсезонка и летняя лига прошли в расслабленном режиме, и на протяжении этого времени «Бостон» больше занимался просмотром молодежи, нежели формированием каких-то схем игры.

    Бостон — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров

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  • 1.4715.002.90СтавкиVIP
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    Травмированные игроки: С травмами никаких проблем нет, поэтому «Бостон» может выставить всех сильнейших в стартом матче нового регулярного сезона.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Нью-Йорка» получится искромётный баскетбол, где клубы будут заботиться больше об атаке, нежели об обороне.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: В этом сезоне от «Нью-Йорка» ожидают качественного прорыва по игре и результатам, поэтому итоговое место ниже четвертого будет расцениваться, как провал.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Подготовительные матчи «Нью-Йорка» к новому сезону дали понять, что Брансон играет с новым задором, поскольку действительно верит в партнёров по клубу.

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Нью-Йорка» нет травмированных игроков, но это и не удивительно, если брать во внимание, что сезон только стартует.

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    Общий тонус клуба: Все в хорошем настроении и готовы дать бой чемпиону уже в матче-открытия нового сезона.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» проиграл последний предсезонный матч «Торонто»

    • Последняя встреча между этими клубами завершилась в пользу «Нью-Йорка»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.48, а на победу «Нью-Йорка» — 2.78.

    Прогноз: «Бостон» не сможет победить в первом матче сезона

    Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть с задором, поэтому в предстоящем поединке будет большой суммарный тотал

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.35.

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    «Бостон» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» одолеет чемпиона на его территории?
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