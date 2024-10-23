В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 23 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: В предстоящем сезоне «Бостону» придется защищать завоеванный летом титул, и это задача не из простых.

Последние матчи: Предсезонка и летняя лига прошли в расслабленном режиме, и на протяжении этого времени «Бостон» больше занимался просмотром молодежи, нежели формированием каких-то схем игры.

Бостон — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.4715.002.90СтавкиVIP

Травмированные игроки: С травмами никаких проблем нет, поэтому «Бостон» может выставить всех сильнейших в стартом матче нового регулярного сезона.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Нью-Йорка» получится искромётный баскетбол, где клубы будут заботиться больше об атаке, нежели об обороне.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В этом сезоне от «Нью-Йорка» ожидают качественного прорыва по игре и результатам, поэтому итоговое место ниже четвертого будет расцениваться, как провал.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Подготовительные матчи «Нью-Йорка» к новому сезону дали понять, что Брансон играет с новым задором, поскольку действительно верит в партнёров по клубу.

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Нью-Йорка» нет травмированных игроков, но это и не удивительно, если брать во внимание, что сезон только стартует.

Общий тонус клуба: Все в хорошем настроении и готовы дать бой чемпиону уже в матче-открытия нового сезона.

Статистика для ставок

«Бостон» проиграл последний предсезонный матч «Торонто»

Последняя встреча между этими клубами завершилась в пользу «Нью-Йорка»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.48, а на победу «Нью-Йорка» — 2.78.

Прогноз: «Бостон» не сможет победить в первом матче сезона

Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть с задором, поэтому в предстоящем поединке будет большой суммарный тотал

Ставка: П2 с коэффициентом 2.78.

Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.35.