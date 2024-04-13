В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на «Пэйком Центр» 13 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оклахома» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: Ниже третьего места в турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» не опустится. А вот зацепиться за первое или второе, которое занимают «Денвер» и «Миннесота» ещё может. На данный момент «громобойцы» провели 80 матчей при 55 победах и 25 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» одержала победу над «Сан-Антонио» (127:89). В составе победителей результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 26 очков, совершил 6 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: В матче не сыграет канадец Лугенц Дорт, которому дали отдохнуть перед игрой с «Милуоки».

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Состояние команды: От травмы ноги восстановился Гордон Хэйуорд. В последних пяти матчах «Оклахома» одержала три победы, также были обыграны «Сакраменто» (112:105) и «Шарлотт» (121:118).

«Милуоки»

Турнирное положение: За два тура до окончания группового этапа «Милуоки» обеспечил себе путёвку в плей-офф турнира напрямую. На данный момент «баксы» занимают 2 место в Восточной конференции, одержав 49 побед и потерпев 31 поражение.

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Последние матчи: В рамках минувшего тура «Милуоки» на своей арене нанёс поражение «Орландо» (117:99). Вклад в победу команды внёс Бобби Портис, набрав 30 очков, совершив 9 подборов и отдав 3 передачи.

Не сыграют: В матче против «Орландо» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. С аналогичной травмой из строя также выбыли Патрик Беверли и Маржон Боучэмп. Под вопросом участие лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо, который получил мышечную травму в игре с «Бостоном».

Состояние команды: «Милуоки» выдаёт победную серию из двух матчей. Помимо успешной игры против «Орландо», «олени» также выиграли у «Бостона» (104:91). Этими играми баскетболисты из штата Висконсин прервали проигрышную серию, в которую вошли игры против «Нью-Йорка» (109:122), «Торонто» (111:117) и «Мемфиса» (101:111).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Оклахома» и «Милуоки» сыграли один раз

«Милуоки» обыграл «Оклахому» со счётом 118:93

Победная серия «Оклахомы» составляет три матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Милуоки» — 7.50.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: У «Оклахомы» есть прекрасная возможность взять реванш у «Милуоки» за проигрыш в первом круге. Дело в том, что «громобойцы» сейчас на ходу, а у «баксов» есть проблемы с составом, игроки травмированные. Ставим на победу принимающей стороны.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-14.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Или можно сыграть на положительной форе «Милуоки». Есть возможность, что «баксы» проиграют не с крупным счётом.

Ставка: Фора «Милуоки» (+11.5) с коэффициентом 2.33.