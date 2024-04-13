ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде» «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави Серия между «Айлендерс» и «Эдмонтоном»Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф «1-против-16» стало бы лучшим решением для НХЛ?
  • 11:23
    • Официально: ЦСКА продлил контракт с Виктором Мендесом
    Все новости спорта

    Продлит ли «Оклахома» победную серию?

    «Оклахома» — «Милуоки». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 13 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милуоки» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на «Пэйком Центр» 13 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оклахома» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 13 Апреля 2024 года
    Оклахома
  • Оклахома
    •  Оклахома 03:00 Милуоки Милуоки
  • НБА
    •

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Ниже третьего места в турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» не опустится. А вот зацепиться за первое или второе, которое занимают «Денвер» и «Миннесота» ещё может. На данный момент «громобойцы» провели 80 матчей при 55 победах и 25 поражениях.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» одержала победу над «Сан-Антонио» (127:89). В составе победителей результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 26 очков, совершил 6 подборов и отдал 5 передач.

    Не сыграют: В матче не сыграет канадец Лугенц Дорт, которому дали отдохнуть перед игрой с «Милуоки».

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: От травмы ноги восстановился Гордон Хэйуорд. В последних пяти матчах «Оклахома» одержала три победы, также были обыграны «Сакраменто» (112:105) и «Шарлотт» (121:118).

    «Милуоки»

    Турнирное положение: За два тура до окончания группового этапа «Милуоки» обеспечил себе путёвку в плей-офф турнира напрямую. На данный момент «баксы» занимают 2 место в Восточной конференции, одержав 49 побед и потерпев 31 поражение.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Милуоки» на своей арене нанёс поражение «Орландо» (117:99). Вклад в победу команды внёс Бобби Портис, набрав 30 очков, совершив 9 подборов и отдав 3 передачи.

    Не сыграют: В матче против «Орландо» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. С аналогичной травмой из строя также выбыли Патрик Беверли и Маржон Боучэмп. Под вопросом участие лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо, который получил мышечную травму в игре с «Бостоном».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Милуоки» выдаёт победную серию из двух матчей. Помимо успешной игры против «Орландо», «олени» также выиграли у «Бостона» (104:91). Этими играми баскетболисты из штата Висконсин прервали проигрышную серию, в которую вошли игры против «Нью-Йорка» (109:122), «Торонто» (111:117) и «Мемфиса» (101:111).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Оклахома» и «Милуоки» сыграли один раз

    • «Милуоки» обыграл «Оклахому» со счётом 118:93

    • Победная серия «Оклахомы» составляет три матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Милуоки» — 7.50.

    ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: У «Оклахомы» есть прекрасная возможность взять реванш у «Милуоки» за проигрыш в первом круге. Дело в том, что «громобойцы» сейчас на ходу, а у «баксов» есть проблемы с составом, игроки травмированные. Ставим на победу принимающей стороны.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-14.5) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Или можно сыграть на положительной форе «Милуоки». Есть возможность, что «баксы» проиграют не с крупным счётом.

    Ставка: Фора «Милуоки» (+11.5) с коэффициентом 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Худжанд — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Куктош — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рига — Даугавпилс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Герта — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Волендам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Милуоки» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Оклахома» победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры