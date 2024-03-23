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    Кто выйдет победителем из разборок в подвале Запада?

    «Сан-Антонио» — «Мемфис». Ставка (к. 2.98) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Мемфис»
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    «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в «ЭйТи энд Ти Центре» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сан-Антонио» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Марта 2024 года

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: У «Сан-Антонио» продолжаются потуги продемонстрировать что-то содержательное по этому сезону, но последнее место на Западе все равно за «шпорами».

    Последние матчи: За пять последних поединков всего лишь одна победа, которая пришлась на матч против «Бруклина» (122:115).

    Травмированные игроки: Техасский клуб испытывает определенные проблемы с травмированными баскетболистами, но не такие кардинальные, как у некоторых других клубов ассоциации. Сейчас своей дружине не могут помочь только Бэсси и Коллинз, хотя каждый из них важен в построениях Поповича.

    Общий тонус клуба: Даже в матче против «перебитого» «Мемфиса» победа сама по себе в руки не придет.

    «Мемфис»

    Турнирное положение: Никаких надежд на спасение сезона у «Мемфиса» не осталось, поскольку количество травмированных игроков запредельное

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Четыре последних матча были безальтернативно проиграны, зато молодежь продолжает набираться опыта.

    Травмированные игроки: Дженкинсу просто нетактично задавать вопросы по поводу травмированных, поскольку не могут играть одновременно сразу 11 (!) баскетболистов.

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    Общий тонус клуба: Даже в мачте против куда более крепкого «Сан-Антонио» шансов на победу не очень много.

    Статистика для ставок

    • За три последних очных противостояния в Техасе «шпоры» ни разу не победили

    • «Сан-Антонио» за пять последних матчей проиграл четыре раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 1.43, а на победу «Мемфиса» — 2.98.

    Прогноз: По статистике последних матчей победа должна остаться за гостями.

    Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ждать не стоит.

    Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.21.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Мемфис» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Кто выйдет победителем из разборок в подвале Запада?
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