В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в «ЭйТи энд Ти Центре» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сан-Антонио» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: У «Сан-Антонио» продолжаются потуги продемонстрировать что-то содержательное по этому сезону, но последнее место на Западе все равно за «шпорами».

Последние матчи: За пять последних поединков всего лишь одна победа, которая пришлась на матч против «Бруклина» (122:115).

Травмированные игроки: Техасский клуб испытывает определенные проблемы с травмированными баскетболистами, но не такие кардинальные, как у некоторых других клубов ассоциации. Сейчас своей дружине не могут помочь только Бэсси и Коллинз, хотя каждый из них важен в построениях Поповича.

Общий тонус клуба: Даже в матче против «перебитого» «Мемфиса» победа сама по себе в руки не придет.

«Мемфис»

Турнирное положение: Никаких надежд на спасение сезона у «Мемфиса» не осталось, поскольку количество травмированных игроков запредельное

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Последние матчи: Четыре последних матча были безальтернативно проиграны, зато молодежь продолжает набираться опыта.

Травмированные игроки: Дженкинсу просто нетактично задавать вопросы по поводу травмированных, поскольку не могут играть одновременно сразу 11 (!) баскетболистов.

Общий тонус клуба: Даже в мачте против куда более крепкого «Сан-Антонио» шансов на победу не очень много.

Статистика для ставок

За три последних очных противостояния в Техасе «шпоры» ни разу не победили

«Сан-Антонио» за пять последних матчей проиграл четыре раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 1.43, а на победу «Мемфиса» — 2.98.

Прогноз: По статистике последних матчей победа должна остаться за гостями.

Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ждать не стоит.

Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.21.