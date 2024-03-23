«Сан-Антонио»
Турнирное положение: У «Сан-Антонио» продолжаются потуги продемонстрировать что-то содержательное по этому сезону, но последнее место на Западе все равно за «шпорами».
Последние матчи: За пять последних поединков всего лишь одна победа, которая пришлась на матч против «Бруклина» (122:115).
Травмированные игроки: Техасский клуб испытывает определенные проблемы с травмированными баскетболистами, но не такие кардинальные, как у некоторых других клубов ассоциации. Сейчас своей дружине не могут помочь только Бэсси и Коллинз, хотя каждый из них важен в построениях Поповича.
Общий тонус клуба: Даже в матче против «перебитого» «Мемфиса» победа сама по себе в руки не придет.
«Мемфис»
Турнирное положение: Никаких надежд на спасение сезона у «Мемфиса» не осталось, поскольку количество травмированных игроков запредельное
Последние матчи: Четыре последних матча были безальтернативно проиграны, зато молодежь продолжает набираться опыта.
Травмированные игроки: Дженкинсу просто нетактично задавать вопросы по поводу травмированных, поскольку не могут играть одновременно сразу 11 (!) баскетболистов.
Общий тонус клуба: Даже в мачте против куда более крепкого «Сан-Антонио» шансов на победу не очень много.
Статистика для ставок
- За три последних очных противостояния в Техасе «шпоры» ни разу не победили
- «Сан-Антонио» за пять последних матчей проиграл четыре раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сан-Антонио» дают коэффициент 1.43, а на победу «Мемфиса» — 2.98.
Прогноз: По статистике последних матчей победа должна остаться за гостями.
- 2.50Финикс — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- 1.82Миннесота — Кливленд: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.01Торонто — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ждать не стоит.
Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.21.