ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии «Копенгаген»В погоне за драмой. Пять захватывающих титульных гонок в Европе, от Дании до Болгарии Дэнни ДринкуотерКаррик, Бентли, Хадсон-Одои и еще 5 игроков, которые отказались играть за сборную Англии
  • 13:18
    • Сафонов покинул расположение сборной России
  • 13:56
    • Билялетдинов объявил об уходе из «Ак Барса»
    Все новости спорта

    Кто добьется успеха в дерби Нью-Йорка?

    «Нью-Йорк» — «Бруклин». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Бруклин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Мэдисон Сквер Гарден» 23 марта. Начало встречи — в 20:00 мск. «Нью-Йорк» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 23 Марта 2024 года

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 5 место. У «никсов» наблюдается положительный баланс побед и поражений: 41 виктория и 28 проигрышей.

    Последние матчи: «Нью-йоркцы» допустили осечку в последнем матче регулярного чемпионата. В рамках минувшего игрового дня «никсы» проиграли «Денверу» в гостевой игре (100:113).

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Митчелл Робинсон с травмой лодыжки и Джулиус Рэндл — с травмой плеча. Снова в лазарете команды оказался О Джи Ануноби, у лидера «никсов» — травма локтя, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Прервалась победная серия «Нью-Йорка», которая состояла из четырёх матчей. Ранее команда смогла переиграть «Голден Стэйт» (119:112), «Сакраменто» (98:91), «Портленд» (105:93) и «Филадельфию» (106:79).

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Нью-йоркцы расположились в четырех победах от зоны плей-ин в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» занимает 11 место при 26 победах и 44 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Бруклин» проиграл на выезде «Милуоки» (108:115).

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой ноги находятся Дарик Уайтхед и Бен Симмонс, дисквалифицированных на матч нет.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Бруклин» преследует чёрная полоса игр, «сети» не могут выиграть уже пятый матч подряд. В проигрышную серию команды из Нью-Йорка входят игры против «Нью-Орлеана» (91:104), «Сан-Антонио» (115:122), «Индианы» (100:121) и «Орландо» (106:114).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Бруклин» и «Нью-Йорк» сыграли два раза

    • «Нью-Йорк» дважды обыграл «Бруклин» (108:103, 121:102)

    • Проигрышная серия «Бруклина» составляет 5 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Бруклина» — 3.65.

    Фора «Нью-Йорка» (-8.5) и фора «Бруклина» (+8.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Нью-Йорк» на голову выше «Бруклина», стоит отметить, что у «никсов» уже есть победный опыт в поединках против «сетей». Есть большая вероятность, что хозяева добьются успеха в дерби Нью-Йорка.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: В прошлых играх команды забросили друг другу 223 и 211 очков. Можно сыграть на результативности предстоящей игры.

    Ставка: ТМ 208.5 с коэффициентом 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ЦСКА — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Албания U21 — Финляндия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Лю
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Векич — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шаповалов — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Маррей — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Словения U21 — Босния и Герцеговина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Марино U21 — Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Норвегия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Германия U21 — Косово U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Италия U21 — Латвия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вавассори — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Бруклин» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Кто добьется успеха в дерби Нью-Йорка?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры