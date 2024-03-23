В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Мэдисон Сквер Гарден» 23 марта. Начало встречи — в 20:00 мск. «Нью-Йорк» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 5 место. У «никсов» наблюдается положительный баланс побед и поражений: 41 виктория и 28 проигрышей.

Последние матчи: «Нью-йоркцы» допустили осечку в последнем матче регулярного чемпионата. В рамках минувшего игрового дня «никсы» проиграли «Денверу» в гостевой игре (100:113).

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Митчелл Робинсон с травмой лодыжки и Джулиус Рэндл — с травмой плеча. Снова в лазарете команды оказался О Джи Ануноби, у лидера «никсов» — травма локтя, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: Прервалась победная серия «Нью-Йорка», которая состояла из четырёх матчей. Ранее команда смогла переиграть «Голден Стэйт» (119:112), «Сакраменто» (98:91), «Портленд» (105:93) и «Филадельфию» (106:79).

«Бруклин»

Турнирное положение: Нью-йоркцы расположились в четырех победах от зоны плей-ин в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» занимает 11 место при 26 победах и 44 поражениях.

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Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Бруклин» проиграл на выезде «Милуоки» (108:115).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой ноги находятся Дарик Уайтхед и Бен Симмонс, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Бруклин» преследует чёрная полоса игр, «сети» не могут выиграть уже пятый матч подряд. В проигрышную серию команды из Нью-Йорка входят игры против «Нью-Орлеана» (91:104), «Сан-Антонио» (115:122), «Индианы» (100:121) и «Орландо» (106:114).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Бруклин» и «Нью-Йорк» сыграли два раза

«Нью-Йорк» дважды обыграл «Бруклин» (108:103, 121:102)

Проигрышная серия «Бруклина» составляет 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Бруклина» — 3.65.

Фора «Нью-Йорка» (-8.5) и фора «Бруклина» (+8.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: «Нью-Йорк» на голову выше «Бруклина», стоит отметить, что у «никсов» уже есть победный опыт в поединках против «сетей». Есть большая вероятность, что хозяева добьются успеха в дерби Нью-Йорка.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: В прошлых играх команды забросили друг другу 223 и 211 очков. Можно сыграть на результативности предстоящей игры.

Ставка: ТМ 208.5 с коэффициентом 1.85.