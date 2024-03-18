«Орландо»
Турнирное положение: Мозли и его «Орландо» оставляют одно из наиболее приятных впечатлений по нынешнему сезону. Клуб из Флориды уже на пятом месте в своей конференции.
Последние матчи: После двух неудачных поединков было одержано две победы, хотя в соперниках и не были действительно серьезные клубы.
Травмированные игроки: Клуб из Флориды продолжает играть всеми сильнейшими, поэтому неудивительно, что многие франшизы не выдерживают именно битвы ресурсами.
Общий тонус клуба: «Мэджик» предстоит сыграть с «Орландо» второй раз подряд за несколько дней, и шансов победить в предстоящей игре снова больше у американского клуба.
«Торонто»
Турнирное положение: Турнирное положение «Торонто» не сильно ухудшается, но серия из шести поредении подряд отлично дает понять нынешнее положение дел в стане «Рэпторз».
Последние матчи: Единственный реальный шанс зацепиться за победу был в матче против «Портленда» (118:128 ОТ).
Травмированные игроки: У канадского коллектива крайне большие проблемы с составом. Точно не смогут сыграть в предстоящем поединке Барнс, Барретт, Буше, Картон и Пёлтль
Общий тонус клуба: С такими кадровыми потерями рассчитывать на положительный исход матча против «Орландо» будет практически нереально.
Статистика для ставок
- «Мэджик» выиграли четыре из последних пяти поединков у «Торонто»
- «Рэпторз» не могут победить шесть матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.17, а на победу «Торонто» — 5.52.
Прогноз: Хозяева выиграют без особых трудозатрат.
- 1.84Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.89Лос-Анджелес Клипперс — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.83Даллас — Денвер: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.19.