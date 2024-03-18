В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Киа Центре» 18 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Орландо» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Мозли и его «Орландо» оставляют одно из наиболее приятных впечатлений по нынешнему сезону. Клуб из Флориды уже на пятом месте в своей конференции.

Последние матчи: После двух неудачных поединков было одержано две победы, хотя в соперниках и не были действительно серьезные клубы.

Травмированные игроки: Клуб из Флориды продолжает играть всеми сильнейшими, поэтому неудивительно, что многие франшизы не выдерживают именно битвы ресурсами.

Общий тонус клуба: «Мэджик» предстоит сыграть с «Орландо» второй раз подряд за несколько дней, и шансов победить в предстоящей игре снова больше у американского клуба.

«Торонто»

Турнирное положение: Турнирное положение «Торонто» не сильно ухудшается, но серия из шести поредении подряд отлично дает понять нынешнее положение дел в стане «Рэпторз».

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Единственный реальный шанс зацепиться за победу был в матче против «Портленда» (118:128 ОТ).

Травмированные игроки: У канадского коллектива крайне большие проблемы с составом. Точно не смогут сыграть в предстоящем поединке Барнс, Барретт, Буше, Картон и Пёлтль

Общий тонус клуба: С такими кадровыми потерями рассчитывать на положительный исход матча против «Орландо» будет практически нереально.

Статистика для ставок

«Мэджик» выиграли четыре из последних пяти поединков у «Торонто»

«Рэпторз» не могут победить шесть матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.17, а на победу «Торонто» — 5.52.

Прогноз: Хозяева выиграют без особых трудозатрат.

Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.19.