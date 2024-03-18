ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Онопко«Семью мне тоже дал футбол». Виктор Онопко — о приверженности принципам Симеоне, противостоянии с Гуллитом и предстоящих матчах сборной России НеймарНеймар. Неоднозначное наследие спустя 15 лет Рой КинБорода предорогая. Пирло, Кин и другие претенденты на лучшую мочалку на лице в футболе
  • 23:18
    • Дубль Луиса Суареса принес «Интер Майами» победу в матче с «Ди-Си Юнайтед». Месси не играл
  • 22:25
    • «Тоттенхэм» крупно уступил «Фулхэму»
  • 22:25
    • Дубль Бернарду Силвы обеспечил «Ман Сити» победу над «Ньюкаслом»
  • 22:04
    • Тухель сообщил о травме Кейна
  • 21:07
    • Диана Шнайдер уступила в финале турнира в Чарльстоне
    Все новости спорта

    «Торонто» сможет сопротивляться?

    «Орландо» — «Торонто». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Орландо Мэджик Прогнозы на Торонто Рэпторс
    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Торонто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Киа Центре» 18 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Орландо» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Орландо»

    Турнирное положение: Мозли и его «Орландо» оставляют одно из наиболее приятных впечатлений по нынешнему сезону. Клуб из Флориды уже на пятом месте в своей конференции.

    Последние матчи: После двух неудачных поединков было одержано две победы, хотя в соперниках и не были действительно серьезные клубы.

    Травмированные игроки: Клуб из Флориды продолжает играть всеми сильнейшими, поэтому неудивительно, что многие франшизы не выдерживают именно битвы ресурсами.

    Общий тонус клуба: «Мэджик» предстоит сыграть с «Орландо» второй раз подряд за несколько дней, и шансов победить в предстоящей игре снова больше у американского клуба.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Турнирное положение «Торонто» не сильно ухудшается, но серия из шести поредении подряд отлично дает понять нынешнее положение дел в стане «Рэпторз».

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Единственный реальный шанс зацепиться за победу был в матче против «Портленда» (118:128 ОТ).

    Травмированные игроки: У канадского коллектива крайне большие проблемы с составом. Точно не смогут сыграть в предстоящем поединке Барнс, Барретт, Буше, Картон и Пёлтль

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Общий тонус клуба: С такими кадровыми потерями рассчитывать на положительный исход матча против «Орландо» будет практически нереально.

    Статистика для ставок

    • «Мэджик» выиграли четыре из последних пяти поединков у «Торонто»

    • «Рэпторз» не могут победить шесть матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.17, а на победу «Торонто» — 5.52.

    Прогноз: Хозяева выиграют без особых трудозатрат.

    Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Юта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Туиваса — Тыбура
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  2.69
  • Прогноз на матч Сакраменто — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сепеда — Хьюз
  • Бои
  • Сегодня в 06:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брест — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Севилья — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Монако — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Клермон — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Торонто» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» сможет сопротивляться?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры