В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 01 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бруклин»

Турнирное положение: То, что демонстрирует «Бруклин» по нынешнему сезону назвать качественным баскетболом сложно, поэтому клуб и располагается на 11 месте в своей конференции.

Последние матчи: Клуб из Нью-Йорка за десять последних поединков смог победить только в двух встречах, где одолел «Сан-Антонио» (123:103) и «Мемфис» (111:86).

Травмированные игроки: Сейчас тренерский штаб не может рассчитывать на Уайтхеда, Томаса и Симмонса. Австралиец не может играть из-за травмы колена.

Общий тонус клуба: В игре, против также испытывающей кадровые сложности «Атланты» шансы на успех имеются и очень даже неплохие.

«Атланта»

Турнирное положение: За счет побед в последних поединках «Атланта» практически совершила подвиг, выиграв у не самых простых соперников без лидера в составе. Сейчас клуб Макмиллана располагается на 10 строчке Востока.

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Последние матчи: Обыграны были «Юта» (109:112) и «Сан-Антонио» (123:103). Причем в обоих встречах ответственность брали на себя люди, которые частенько и в стартовый состав не попадают.

Травмированные игроки: На данный момент боссы клуба из Джорджии не могут рассчитывать на Оконгву и Янга.

Общий тонус клуба: Матч против «Бруклина» не претендует на звание серьезного испытания, поэтому победа в предстоящей игре, скорее всего, достанется приезжему клубу.

Статистика для ставок

На своем паркете «Бруклин» не проигрывает «Атланте» на протяжении трех последних матчей

«Хокс» проиграли на выезде четыре из пяти последних встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 1.66, а на победу «Атланты» — 2.04.

Прогноз: У гостей больше шансов на победу

Альтернативный прогноз: Игра будет достаточно результативной, чтобы сделать ставку на «верх».

Ставка: П2 с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.14.