«Бруклин»
Турнирное положение: То, что демонстрирует «Бруклин» по нынешнему сезону назвать качественным баскетболом сложно, поэтому клуб и располагается на 11 месте в своей конференции.
Последние матчи: Клуб из Нью-Йорка за десять последних поединков смог победить только в двух встречах, где одолел «Сан-Антонио» (123:103) и «Мемфис» (111:86).
Травмированные игроки: Сейчас тренерский штаб не может рассчитывать на Уайтхеда, Томаса и Симмонса. Австралиец не может играть из-за травмы колена.
Общий тонус клуба: В игре, против также испытывающей кадровые сложности «Атланты» шансы на успех имеются и очень даже неплохие.
«Атланта»
Турнирное положение: За счет побед в последних поединках «Атланта» практически совершила подвиг, выиграв у не самых простых соперников без лидера в составе. Сейчас клуб Макмиллана располагается на 10 строчке Востока.
Последние матчи: Обыграны были «Юта» (109:112) и «Сан-Антонио» (123:103). Причем в обоих встречах ответственность брали на себя люди, которые частенько и в стартовый состав не попадают.
Травмированные игроки: На данный момент боссы клуба из Джорджии не могут рассчитывать на Оконгву и Янга.
Общий тонус клуба: Матч против «Бруклина» не претендует на звание серьезного испытания, поэтому победа в предстоящей игре, скорее всего, достанется приезжему клубу.
Статистика для ставок
- На своем паркете «Бруклин» не проигрывает «Атланте» на протяжении трех последних матчей
- «Хокс» проиграли на выезде четыре из пяти последних встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 1.66, а на победу «Атланты» — 2.04.
Прогноз: У гостей больше шансов на победу
Альтернативный прогноз: Игра будет достаточно результативной, чтобы сделать ставку на «верх».
Ставка: П2 с коэффициентом 2.04.
Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.14.