ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тодд Боэли От плохого к худшему. Увольнение Тухеля и еще 15 главных ошибок Тодда Боэли в «Челси» Антуан Гризманн«Атлетик» — «Атлетико». Онлайн Вирджил Ван Дейк«Ливерпуль» — «Саутгемптон» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Атланта» разберётся с немощным «Бруклином»?

    «Бруклин» — «Атланта». Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атланта»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 01 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 02 Марта 2024 года

    «Бруклин»

    Турнирное положение: То, что демонстрирует «Бруклин» по нынешнему сезону назвать качественным баскетболом сложно, поэтому клуб и располагается на 11 месте в своей конференции.

    Последние матчи: Клуб из Нью-Йорка за десять последних поединков смог победить только в двух встречах, где одолел «Сан-Антонио» (123:103) и «Мемфис» (111:86).

    Травмированные игроки: Сейчас тренерский штаб не может рассчитывать на Уайтхеда, Томаса и Симмонса. Австралиец не может играть из-за травмы колена.

    Общий тонус клуба: В игре, против также испытывающей кадровые сложности «Атланты» шансы на успех имеются и очень даже неплохие.

    «Атланта»

    Турнирное положение: За счет побед в последних поединках «Атланта» практически совершила подвиг, выиграв у не самых простых соперников без лидера в составе. Сейчас клуб Макмиллана располагается на 10 строчке Востока.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Обыграны были «Юта» (109:112) и «Сан-Антонио» (123:103). Причем в обоих встречах ответственность брали на себя люди, которые частенько и в стартовый состав не попадают.

    Травмированные игроки: На данный момент боссы клуба из Джорджии не могут рассчитывать на Оконгву и Янга.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Общий тонус клуба: Матч против «Бруклина» не претендует на звание серьезного испытания, поэтому победа в предстоящей игре, скорее всего, достанется приезжему клубу.

    Статистика для ставок

    • На своем паркете «Бруклин» не проигрывает «Атланте» на протяжении трех последних матчей

    • «Хокс» проиграли на выезде четыре из пяти последних встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 1.66, а на победу «Атланты» — 2.04.

    Прогноз: У гостей больше шансов на победу

    Альтернативный прогноз: Игра будет достаточно результативной, чтобы сделать ставку на «верх».

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Торонто — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чикаго — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Миннесота — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шелтон — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Коболли — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  3.27
  • Прогноз на матч Денвер — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рууд — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Вахда — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Атланта» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Атланта» разберётся с немощным «Бруклином»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры