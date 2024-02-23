ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Тухель«Хромая утка». Решение «Баварии» оставить Тухеля до конца сезона — ошибка Роко Шимич (справа)Фабрика талантов. Глух, Конате и другие будущие звезды из «Зальцбурга» Хаби АлонсоСледующий клуб Хаби Алонсо: непростой выбор между «Баварией» и «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    «Денвер» прервет проигрышную серию?

    «Денвер» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Денвер» — «Милуоки»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Болл Арена» 23 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 23 Февраля 2024 года

    «Денвер»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции продолжает терять позиции «Денвер», команда опустилась на 4 место. В 55 матчах «самородки» добились 36 побед, но уступили в 19 встречах.

    Последние матчи: «Денвер» не может выиграть в третьем матче подряд, уступив в последней игре «Сакраменто» (98:102).

    Не сыграют: Влатко Чанчар и Кентавиус Колдуэлл-Поуп — у игроков травма, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Чёрная полоса игр продолжает преследовать баскетболистов «Денвера». Помимо проигранной встречи «Сакраменто», «наггетсы» также проиграли «Милуоки» (95:112) и «Сакраменто» (106:135).

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: «Вашингтон» в числе худших клубов Востоной конференции, который расположился на 14-м месте турнирной таблицы. В 54 матчах «колдуны» выиграли лишь 9 встреч. В остальных играх «волшебники» потерпели фиаско.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Проигрышная серия «Вашингтона» продолжается, в минувшем туре баскетболисты Уэса Анселда потерпели неудачу в поединке против «Нью-Орлеана» (126:133).

    Не сыграют: Исаии Ливерс — у форварда команда травмировано бедро, дисквалифицированных игроков на матч нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Вашингтон» проиграл в восьмом матче подряд: «Уизардс» также не смог обыграть «Даллас» (104:112), «Филадельфию» (113:119), «Бостон» (129:133), «Кливленд» (106:114), «Финикс» (112:140), «Майами» (102:110), «Лос-Анджелес Клипперс» (109:1235).

    Статистика для ставок

    • «Денвер» в этом сезоне обыграл «Вашингтон» (113:104)

    • «Денвер» не побеждает в третьем матче подряд

    • Проигрышная серия «Вашингтона» составляет 8 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. На победу «Вашингтона» — 10.00.

    ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: У «Денвера» есть прекрасная возможность добиться положительного результата в предстоящем поединке, к тому же у «самородков» есть шанс прервать черную полосу игр.

    Ставка: Фора «Денвера» (-15.5) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: 217 очков забросили баскетболисты «Клипперс» и «Денвера» друг другу в проошлой встрече. Так что команды могут сыграть осторожно и во второй очной встрече.

    Ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Де Минор — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Монреаль — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вукич — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер Майами — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аризона — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Анахайм — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Броук Бойз — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руусувуори — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Химик — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ноа — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Денвер» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» прервет проигрышную серию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры