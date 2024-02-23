В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Болл Арена» 23 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции продолжает терять позиции «Денвер», команда опустилась на 4 место. В 55 матчах «самородки» добились 36 побед, но уступили в 19 встречах.

Последние матчи: «Денвер» не может выиграть в третьем матче подряд, уступив в последней игре «Сакраменто» (98:102).

Не сыграют: Влатко Чанчар и Кентавиус Колдуэлл-Поуп — у игроков травма, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: Чёрная полоса игр продолжает преследовать баскетболистов «Денвера». Помимо проигранной встречи «Сакраменто», «наггетсы» также проиграли «Милуоки» (95:112) и «Сакраменто» (106:135).

«Вашингтон»

Турнирное положение: «Вашингтон» в числе худших клубов Востоной конференции, который расположился на 14-м месте турнирной таблицы. В 54 матчах «колдуны» выиграли лишь 9 встреч. В остальных играх «волшебники» потерпели фиаско.

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Последние матчи: Проигрышная серия «Вашингтона» продолжается, в минувшем туре баскетболисты Уэса Анселда потерпели неудачу в поединке против «Нью-Орлеана» (126:133).

Не сыграют: Исаии Ливерс — у форварда команда травмировано бедро, дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Вашингтон» проиграл в восьмом матче подряд: «Уизардс» также не смог обыграть «Даллас» (104:112), «Филадельфию» (113:119), «Бостон» (129:133), «Кливленд» (106:114), «Финикс» (112:140), «Майами» (102:110), «Лос-Анджелес Клипперс» (109:1235).

Статистика для ставок

«Денвер» в этом сезоне обыграл «Вашингтон» (113:104)

«Денвер» не побеждает в третьем матче подряд

Проигрышная серия «Вашингтона» составляет 8 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. На победу «Вашингтона» — 10.00.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: У «Денвера» есть прекрасная возможность добиться положительного результата в предстоящем поединке, к тому же у «самородков» есть шанс прервать черную полосу игр.

Ставка: Фора «Денвера» (-15.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: 217 очков забросили баскетболисты «Клипперс» и «Денвера» друг другу в проошлой встрече. Так что команды могут сыграть осторожно и во второй очной встрече.

Ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.25.