«Шарлотт»
«Шарлотт» в последних играх совсем не похож на тот коллектив, который ещё несколько дней назад обыгрывал серьезных соперников.
Азарта у коллектива Клиффорда явно поубавилось, а разбалансировка в составе видна невооруженным глазом.
За четыре последних матча ни одной победы, а ещё и поражение от «Детройта» в придачу. Лидеры команды сбавили по всем фронтам.
В поединке против «Чикаго» гости будут явными фаворитами предстоящего матча, но хозяева просто так без боя не сдадутся.
«Чикаго»
«Чикаго» после двух неудач подряд выглядели довольно грустными, но Доновану удалось привести в чувства своих парней перед матчем с «Портлендом».
Клуб из Орегона не является командой, при виде которой начинается неконтролируемое потоотделение, но в защите «Трэйл Блэйзерс» иногда демонстрируют вполне солидную игру.
Дружина из Иллинойса набрал всего лишь 104 очка, но этого хватило для итоговой победы. Самым результативным игроком оказался Дерозан с 20 баллами в активе.
В игре против «Шарлотт» гости однозначные фавориты и должны увозить с собой победу, если не будут придумывать ничего лишнего.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 3.19, победа «Чикаго» — 1.42.
Прогноз: У гостей куда более реальные шансы на успех.
Альтернативный прогноз: Матч не будет результативным.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.18.