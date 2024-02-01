В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 01 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шарлотт»

«Шарлотт» в последних играх совсем не похож на тот коллектив, который ещё несколько дней назад обыгрывал серьезных соперников.

Азарта у коллектива Клиффорда явно поубавилось, а разбалансировка в составе видна невооруженным глазом.

За четыре последних матча ни одной победы, а ещё и поражение от «Детройта» в придачу. Лидеры команды сбавили по всем фронтам.

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В поединке против «Чикаго» гости будут явными фаворитами предстоящего матча, но хозяева просто так без боя не сдадутся.

«Чикаго»

«Чикаго» после двух неудач подряд выглядели довольно грустными, но Доновану удалось привести в чувства своих парней перед матчем с «Портлендом».

Клуб из Орегона не является командой, при виде которой начинается неконтролируемое потоотделение, но в защите «Трэйл Блэйзерс» иногда демонстрируют вполне солидную игру.

Дружина из Иллинойса набрал всего лишь 104 очка, но этого хватило для итоговой победы. Самым результативным игроком оказался Дерозан с 20 баллами в активе.

В игре против «Шарлотт» гости однозначные фавориты и должны увозить с собой победу, если не будут придумывать ничего лишнего.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 3.19, победа «Чикаго» — 1.42.

Прогноз: У гостей куда более реальные шансы на успех.

Альтернативный прогноз: Матч не будет результативным.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.18.