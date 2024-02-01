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    «Чикаго» не испытает проблем с Северной Каролине?

    «Шарлотт» — «Чикаго». Ставка (1.77) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 01 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» в последних играх совсем не похож на тот коллектив, который ещё несколько дней назад обыгрывал серьезных соперников.

    Азарта у коллектива Клиффорда явно поубавилось, а разбалансировка в составе видна невооруженным глазом.

    За четыре последних матча ни одной победы, а ещё и поражение от «Детройта» в придачу. Лидеры команды сбавили по всем фронтам.

    Все прогнозы на НБА

    В поединке против «Чикаго» гости будут явными фаворитами предстоящего матча, но хозяева просто так без боя не сдадутся.

    «Чикаго»

    «Чикаго» после двух неудач подряд выглядели довольно грустными, но Доновану удалось привести в чувства своих парней перед матчем с «Портлендом».

    Клуб из Орегона не является командой, при виде которой начинается неконтролируемое потоотделение, но в защите «Трэйл Блэйзерс» иногда демонстрируют вполне солидную игру.

    Дружина из Иллинойса набрал всего лишь 104 очка, но этого хватило для итоговой победы. Самым результативным игроком оказался Дерозан с 20 баллами в активе.

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    В игре против «Шарлотт» гости однозначные фавориты и должны увозить с собой победу, если не будут придумывать ничего лишнего.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 3.19, победа «Чикаго» — 1.42.

    Прогноз: У гостей куда более реальные шансы на успех.

    Альтернативный прогноз: Матч не будет результативным.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.18.

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    «Шарлотт» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» не испытает проблем с Северной Каролине?
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