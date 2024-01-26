«Вашингтон» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 26 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вашингтон»

«Вашингтон» продолжает болтаться на дне турнирной таблицы, хотя некоторые надежды на исправления ситуации и имелись, но они были мимолетными.

Все же этот состав высокомерных личностей не готов бороться за престиж команды и просто выходит на паркет, потому что это нужно делать.

Хотя на протяжении последней недели коллектив Анселда никому не проиграл разгромно, а в последнем матче против действующих чемпионов так и вовсе смотрелся конкурентоспособно.

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В игре с «Ютой» расклад сил не в пользу хозяев, но осложнить жизнь внезапно очнувшимся «джазменам» им может вполне удаться.

«Юта»

«Юта» ударно провела последние полтора месяца, и из безнадежного клуба в подвале Запада превратилась в реального претендента, как минимум, на «плей-ин».

Финский гигант подключил режим форсажа, и в каждой игре демонстрирует чудеса игры в «краске» соперника.

Хортон–Такер также иногда вспоминает, под каким номером драфта его брали в команду, но это случается все же довольно редко.

В предстоящем матче в столице США у гостей куда больше шансов победить, но «Визардс» на своем паркете могут упереться не на шутку.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 3.44, победа «Юты» — 1.33.

Прогноз: «Джазмены» не оставит никаких шансов своему сопернику.

Альтернативный прогноз: Нас ожидает более, чем солидный, итоговый тотал предстоящей игры.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.23.