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    «Юта» деклассирует своего соперника

    «Вашингтон» — «Юта». Ставка (1.95) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Юта»
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    «Юта»
    «Вашингтон» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 26 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» продолжает болтаться на дне турнирной таблицы, хотя некоторые надежды на исправления ситуации и имелись, но они были мимолетными.

    Все же этот состав высокомерных личностей не готов бороться за престиж команды и просто выходит на паркет, потому что это нужно делать.

    Хотя на протяжении последней недели коллектив Анселда никому не проиграл разгромно, а в последнем матче против действующих чемпионов так и вовсе смотрелся конкурентоспособно.

    Все прогнозы на НБА

    В игре с «Ютой» расклад сил не в пользу хозяев, но осложнить жизнь внезапно очнувшимся «джазменам» им может вполне удаться.

    «Юта»

    «Юта» ударно провела последние полтора месяца, и из безнадежного клуба в подвале Запада превратилась в реального претендента, как минимум, на «плей-ин».

    Финский гигант подключил режим форсажа, и в каждой игре демонстрирует чудеса игры в «краске» соперника.

    Хортон–Такер также иногда вспоминает, под каким номером драфта его брали в команду, но это случается все же довольно редко.

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    В предстоящем матче в столице США у гостей куда больше шансов победить, но «Визардс» на своем паркете могут упереться не на шутку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 3.44, победа «Юты» — 1.33.

    Прогноз: «Джазмены» не оставит никаких шансов своему сопернику.

    Альтернативный прогноз: Нас ожидает более, чем солидный, итоговый тотал предстоящей игры.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.23.

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    «Вашингтон» — «Юта»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Юта» деклассирует своего соперника
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